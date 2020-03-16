 Нужно срочно создать механизм работы Рады в режиме самоизоляции, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

Об этом он заявил во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Призываю всех коллег, учитывая то, что у нас, точно уже известно, что будет не одно внеочередное заседание, а риски того, что если, не дай Бог, один депутат заболеет, и тогда мы не сможем собраться, то срочно создать рабочую группу и рассмотреть какой-то юридический механизм, каким образом Рада может работать, находясь в самоизоляции", - сказал Арахамия.

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