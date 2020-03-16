 Нужно срочно создать механизм работы Рады в режиме самоизоляции, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

Об этом он заявил во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Призываю всех коллег, учитывая то, что у нас, точно уже известно, что будет не одно внеочередное заседание, а риски того, что если, не дай Бог, один депутат заболеет, и тогда мы не сможем собраться, то срочно создать рабочую группу и рассмотреть какой-то юридический механизм, каким образом Рада может работать, находясь в самоизоляции", - сказал Арахамия.
В Лукьяновском СИЗО пустует несколько корпусов.
даже если примите "ришення" - всё потом отменят за нарушения,а голосователи пойдут повышать квалификацию на зону..
- Запросто! Вот смотрите - заболела тётя Сара. Беда?
- Беда...
- Но ведь не катастрофа.
- Не катастрофа.
- А вот, например, разбился самолёт с депутатами. Катастрофа?
- Катастрофа.
-Но ведь не беда?