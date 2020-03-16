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 Политика Украины
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 Нужно срочно создать механизм работы Рады в режиме самоизоляции, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призывает создать рабочую группу для определения юридического механизма возможности работы Верховной Рады "на самоизоляции".

 Об этом он заявил во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Призываю всех коллег, учитывая то, что у нас, точно уже известно, что будет не одно внеочередное заседание, а риски того, что если, не дай Бог, один депутат заболеет, и тогда мы не сможем собраться, то срочно создать рабочую группу и рассмотреть какой-то юридический механизм, каким образом Рада может работать, находясь в самоизоляции", - сказал Арахамия.

Читайте также: Рада может провести внеочередное заседание 17 марта, чтобы рассмотреть вопрос противодействия коронавирусу

Источник: https://censor.net.ua/v3181703
 
 
 Топ комментарии
 
Лучше изолировать Украину, от Рады.
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Отлично, дистанционно сливать Украину под рашку
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Дайте угадаю, это чтобы удаленно закон о рынке земли принять?
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СН очень хоцца землю побыстрее продать...
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Спасибо что фото арахмии не выставили !
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Нічого дивного вони обооє родом з Сочі.
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Ничего необычного нет, ведь они оба клоуны. "Равшан" россиян потешал а Арахамия нас в программе Бородянского "Битва экстрасенсов" где он играл роль подсадного "миллионера".
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Проще простого.
В Лукьяновском СИЗО пустует несколько корпусов.
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Мысль правильная и это было бы наилучшим выходом из ситуации. Да не затем они туда пришли, чтобы распускаться перед самым финишем.
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Как же ж блудливые ручонки чешутся распродать Украину
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Пох, что кризис, пох, что экономика идёт по земанде - чурек взял бабло и боится, что не успеет отработать - пропихнуть земельный закончик. Видать, у серьйозных пацанов взял - прям ссыцца.
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Это будет называться - пир во время чумы!
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найкращий спосіб для вас самоізолюватися - це самогубство (вбийтеся об стінку)
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уй ты угадал,хачапурия - кинуть украинцев на земельку не получится Нужно срочно создать механизм работы Рады в режиме самоизоляции, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6814
даже если примите "ришення" - всё потом отменят за нарушения,а голосователи пойдут повышать квалификацию на зону..
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...с ЗАПРЕТОМ рассмотрения очередных "серий" о продаже земли..И.кстати говоря,ФАКТЫ "КНОПКОДАВСТВА" при расссмотрении этого закона ,ЗАФИКСИРОВАННЫЕ в видео.уже ОБЯЗЫВАЮ анулировать все этапы прохождения этого закона по ступеням принятия..ЗАКОН ОТВЕТСТВЕННОСТИ индивидуальной предусмотрен уголовным кодексом,а партийный в уставе партии и традициях украинского парламентаризма.
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ярема и илюха лучшие консультанты как можно работать в самоизоляции.
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ЦІлком підтримую. Самоізюйтесь так, будь ласка щоб вас ніхто і нечув і взагалі забув про ваше існування.
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Так Вы и так уже давно работаете в режиме самоизоляции от народа
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Самоизолировшаяся платформа заговорщиков (зрадников)
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Какое "самороспуститься", коломойша столько бабла влил в оце збиговысько, что будет держать их пока не решит все свои вопросы.
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Хотел бьіло мазафаку хламидии написать, а тут и без меня ему нафакали
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для них бы это было бы спасением. Но увы, эти полуразвитые создания этого не понимают.
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Лучше сами застрелитесь все одновременно,вот это будет правильная самоизоляция,мы возможно будем вам благодарны и даже на памятник скинемся. Но это лишь если вы сами! В противном случае кол осиновый. На него вы заработали.
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Попугай Ара решил в очередной раз поумничать. Ара, твое место изоляции в клетке.
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- Мойша, можете мне объснить разницу между бедой и катастрофой?
- Запросто! Вот смотрите - заболела тётя Сара. Беда?
- Беда...
- Но ведь не катастрофа.
- Не катастрофа.
- А вот, например, разбился самолёт с депутатами. Катастрофа?
- Катастрофа.
-Но ведь не беда?
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Предлагаю закрыть их там и не выпускать
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