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 Политика Украины, Общество
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 В Днепре проводят дезинфекцию общественного транспорта для профилактики коронавируса. ВИДЕО

Для предупреждения эпидемии коронавируса городской общественный транспорт в Днепре проходит дезинфекцию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись процеса дезинфекции в одном из парков общественного транспорта опубликована на странице "Файне місто Дніпро" в соцсети.

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Источник: https://censor.net.ua/v3181697
 
 
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Какой карантин?
Неделю назад порохоботы орали: зачем ограничения? У нас ОДИН заболевший! Митинги хотите прикрыть!
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Закроем торговые центры на карантин и проведем ярмарки для пенсионеров

У Дніпрі проводять дезінфекцію громадського транспорту для профілактики коронавірусу - Цензор.НЕТ 118
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