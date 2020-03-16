 В Днепре проводят дезинфекцию общественного транспорта для профилактики коронавируса. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись процеса дезинфекции в одном из парков общественного транспорта опубликована на странице "Файне місто Дніпро" в соцсети.
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