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 "На санкции плевать, мы заработали столько же, сколько потеряли", - Путин. ВИДЕО

РФ не страшны санкции западных стран, введенные из-за оккупации Крыма и агрессии против Украины.

Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

"Да плевать на них, на эти санкции!" - сказал Путин, комментируя замечание, что из-за Украины россияне "нарвались на санкции".

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"По разным оценкам, мы потеряли где-то $50 млрд, но мы и заработали столько же. Немало, но это заставило нас мозги включить. Мы истратили достаточно много денег на так называемое импортозамещение – и начали производить такие продукты и такие технологии использовать, которых раньше у нас не было, либо мы их просто забыли и потеряли. Мы воссоздали это всё.

И это идет нам, безусловно, на пользу, это диверсифицирует нашу экономику, по сути, помогает нам решать ключевую задачу", - пояснил Путин.

Источник: https://censor.net.ua/v3181693
 
 
 Топ комментарии
 
Мы заработали столько же сколько потеряли. Хуйло

Т.е. в сухом остатке "НОЛЬ". "На санкции плевать, мы заработали столько же, сколько потеряли", - Путин - Цензор.НЕТ 6630
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Даеш больше санкций хороших и новых! наРаисе это на пользу!
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Мы заработали столько же сколько потеряли. *****

Т.е. в сухом остатке "НОЛЬ". "На санкции плевать, мы заработали столько же, сколько потеряли", - Путин - Цензор.НЕТ 6630
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ну не скажи! отсутствие результата, это уже результат!!!
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нарасеянский нарид в уме поставил галочку "зачёт". а это уже не мало. "На санкції плювати, ми заробили стільки ж, скільки втратили", - Путін - Цензор.НЕТ 8375
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570 млрд баксів резерву у ерефії. 6 років не піднімали зарплати та пенсії мокшам. Щоб ще раз .. бути битими американцями.
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они уже с минусе давно, просто рабам об этом не нужно знать...
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Один з двох економістів **********, другий мій песик, надзюрив на 20 грн.
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а шо, комуналку вже й песиковою сечею приймають?
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По сути у Московии было два пути: снижать добычу, поддерживать цену нефти и отдавать рынок растущему экспорту сланцевой нефти из США. Или отпустить цены и обанкротить сланцевую нефть, для которой 40 долларов за баррель - убыточно.
Московия выбрала второй путь - снижение цен на нефть и рост добычи.
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Сланцеву нафту не обанкротили, а змусили призупинити видобуток, це зовсім інші речі, до того ж вона займає 2 відсотка у ВВП США.
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Не "змусили призупинити видобуток',а начали закупать в стратегический резерв нефть у своих сланцевых добытчиков,параша утрётся...
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московиты не смогут убить сланцевую нефть, т.к. эти месторождения легко консервируются и в нужное время быстро воскреснут. смотрите это видео
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Ти забив написати, що собівартість нафти в раші (звичайної, не сланцевої) - теж 40 баксів!

https://www.bbc.com/russian/news-50392407

А в Америці несланцева нафта має собівартість десь 25-29 баксів, а більшість нафти в США - саме несланцева!
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а собівартість добування нафти на підараші ти рахувало, а скільки вона коштуватиме з доставкою споживачу, і чи довго зможуть покривати витрати, бо собівартість точно не 24 доларів, а більше, а нарощувати добування теж не вихід, її треба продати, а обладнання десь купити, тому кацапа, свято наближається.
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кацапам сейчас хорошо за 1 доллар дают больше фублей
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Даеш больше санкций хороших и новых! наРаисе это на пользу!
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А еще зеля поможет заработать.Почему то зеля не говорит,чтобы вернул путя все украденное оборудование и украденные заводы.Или он не знает об этом?
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Зеля уже помог отказавшись от 12 миллиардов долларов поменяв их на 2,9миллиарда. То есть 9 чистых миллиардов долларов Путину уже сэкономил этот "украинский" хриплый буратино.
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Ну саудиты об этом сейчас побеспокоятся.
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Да лично *****-то конечно наплевать. В его жизни ничего не поменялось. "И икра не лезет в рот, думаю: А как народ?"
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kosta

@im_kosta

Вот так выглядит Боткинская инфекционная больница в СПб, куда кладут с «подозрением на коронавирус». Скрепно

"На санкции плевать, мы заработали столько же, сколько потеряли", - Путин - Цензор.НЕТ 691

"На санкции плевать, мы заработали столько же, сколько потеряли", - Путин - Цензор.НЕТ 4892
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В Украине больницы лучше выглядят?
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Зато в Раше срочно строят инфекционную больницу под коронавирус по типу китайской, а украинцы ржут над картинками и смакуют что "Раше теперь точно конец".
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Можуть ще новий гарний цвинтар збудувати.
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Та мені нас.рати на ту Рашу. Навіть якщо вони завтра усі 100% подохнуть, я навіть не зверну увагу.
До того ж, чому мене мають цікавити, якийсь черговий розпил бабла на Московії? І що значить по типу китайського? Ти взагалі уявлення маєш, де Китай і де недорозвинута Московія?
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У Китаї її ВЖЕ побудували! Навіть ДВІ! І в 13 провінціях ВЖЕ перемогли короновірус! Если чо "На санкции плевать, мы заработали столько же, сколько потеряли", - Путин - Цензор.НЕТ 1734
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К сожалению ты прав,"украинский" клоун умудрился развалить всё окончательно буквально за 9 месяцев. Даже подаренный США полевой госпиталь лежит просто на складе и его доедают мыши похоже. В крайнем случае не слыхали что бы его где то развернули. Напрочь отсутствуют даже элементарные гигиенические средства индивидуальной защиты такие как элементарная маска и антисептик для рук. А новый "проФФесор" МОЗ недавно "успокоил" украинцев что умрут только пенсионеры а остальным бояться нечего!. К сожалению величайшему вынужден с вами согласиться,в зелёной Украине сейчас полная жопа в плане "борьбы " с этой смертельной опасностью. Даже тесты только собрались где то заказывать а до этого играли в тэнис в Санжарах в скафандре и делали сэлфи.
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Десь можливо і гірше. Але! В Україні ж нема світових запасів корисних копалин, міліардів нафтодоларів і наймудрішого правителя всіх часів і народів (по версії лаптеногих)!
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В Україні , навіть в селі, лікарні відремонтовані!!!
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..и мировая экономика рухнет,когда бочка ниже 80 будет****** еще тот интеллектуал)
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брент-то трицать. а 92-й ***** нифига не падает.
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так и гривня не по 24 , а по 26 -80 , посмотрим через месяц
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Нефть и рубль дешевеют, то так. А гривна почему падает?
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нерезиденты выходят из всех рынков ЕМ , Украина не исключение
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"Представники нафтовидобувних компаній Саудівської Аравії розпочали активні переговори з європейськими покупцями російської нафти. Їм пропонують купувати саудівську нафту за нижчими цінами."Про це повідомляє Reuters
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100% , московия не может продавать нефть по 25 как арабы , непогано
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Круто...украли 3 литра спирта...продали..и купили 6 бутылок водки...
Бизнес по рюсськи..
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Тобто на вихлопі НУЛЬ? А шо іканаміст пуКін той ще!
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это читатели "те еще". Не на выхлопе нуль, а от санкций толку нуль.
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Василь, не тупи. продавати на млрд а доходу нуль?
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От цікаво, як кацапи компенсували закриття автозаводів Форд і Дженерал Моторз через санкції? Ладою феКаліною?))))))
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Просто нужно изолировать их,никуда не выпускать,ничего не покупать и не продавать,и пускай там варятся в собственном соку.Вот это я понимаю санкции.
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Брешет нулёвый!.Ему и его прихвостням- рай,а быдлу -полная хана!Ещё немного,ещё чуть -чуть.Китайская чума ему в помощь.Сша выпустили более 500 F-35,в Орде единственный серийный Су разбился.Кормит обещаниями светлого будущего в преисподней.Никогда и нигде не говорить правды- главный постулат плешфюрера.
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Питерские гопники из подворотни привыкшие шугать интеллегентов, наткнулись на диких арабских бедуинов, не понимающих понты уличной шпаны.
Саудиты решили сразу бить серпом по...
и увеличивают добычу не на 10 и даже не на 12, а на 13 млн. баррелей в сутки + бешенные скидки
Нефть марки бренд уже по 31 дол. за баррель
"На санкции плевать, мы заработали столько же, сколько потеряли", - Путин - Цензор.НЕТ 7481
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Он сказал все правильно, ему плевать. он заработал 50 млрд., а "вата" потеряла. "На санкции плевать, мы заработали столько же, сколько потеряли", - Путин - Цензор.НЕТ 4673
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Він нехай продовжує брехать!! Але те, що відбувається в росії веде ДО "ГАРНИХ ЧАСІВ". Кого цікавить "походіть по ютубу" !! ВОПЛІ на увесь світ!
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Nado bolse sankciji raske no ne jemu a ego tak skazat druzjam kak Deribasko i drugim togda uvydem naplaivat ili net "На санкции плевать, мы заработали столько же, сколько потеряли", - Путин - Цензор.НЕТ 9900
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Кто это сможет прочитать? Купи нормальную клавиатуру.
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рашист-экономис,,,,т (так какова прибыль ,если ты заработал столько же ,сколько потерял???)- если учесть,что из сибирского мха можно производить "пармедзано" тогда произошло импортозамещение полное...
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***** в агоніі!!!!! Це ж прямо свято якесь!!!!
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СССР тоже было наплевать ))) ..... щас Еще нефть через Иран и Сирию пойдёт и тогда будет сидеть пердеть в свой северный недопоток 2 ... Пхпахаххахаах ))))
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вот пусть и дадут Украине оружие,которое может "вернуть Путина на путь уважения демократических основ и сосуществования".Дешевле и качественнее.И ведь не только Украины касается ,но и шкурных интересов запада в Сирии.))
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У куйла уже паника.значит хорошие санкции.нужео больше.давить изгойку до развала
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Впрочем и наш гидрант где то в этой области, что и ваш сРарь.
"На санкції плювати, ми заробили стільки ж, скільки втратили", - Путін - Цензор.НЕТ 526
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"Арифметика" ***** - ми продавали нафту по 60 доларів за бочку курс "*****" був 60 за долар зараз продаємо по 35 доларів за бочку але курс "*****" 75 за долар залишилось довести курс "*****" до 120 за долар "чем мы сейчас успешно занимаемся и мы не только ничего не потеряем а даже заработаем а ещё и америкоскую экономику подорвём!!!"
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потеряли 50 миллиардов, ок.
а сколько Крым стоит?
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Крым это не актив для экономики, а пассив. Он и в Украине дотационный был, а сейчас и подавно. А в политическом плане это актив вообще токсический. Так что Раша за 50 млрд пришила себе гангренозный орган и радуется.
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Пан Х**ло бреше, як дихає. З таблиці на 1.6 хвилини: 2013 - об'єм сільскгоспвиробництва на 1.7 трл рублів; 2019 - на 3.4 трл рублів. Тобто, якби в два раза збільшилось. Але курс рубля впав за цей період більше, ніж у 2 раза. З 32руб/дол до 67руб/дол! Так що, навпаки, зменшилось виробництво, або залишилося на тому ж рівні.
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Великий экономист путин: 50 млд заработал и 50 млд потерял, и считает, что он в прибыли! Россиянам покатит такая экономика!
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Если Путину и компании за западные санкции плевать, то почему бы их не сделать еще больше. Да еще против него лично. Путь по плюется...
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Не верим уроду (он же- *****)
Дави паразу!
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Экономический ыксперд от Бога. Быдлу зайдёт, они поверят. Можешь продолжать в том же духе, )(уйло, санкции только на пользу, быстрее паРашка развалится)))
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"рост курса доллара нам выгоден. Чем дороже доллар, тем больше у нас рублей"
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Естественно корреспондент ТАСС засунул язык в жоп.. и "забыл" уточнить: Какие конкретно продуты и технологии россии удалось ипортозаместить. Думаю после такого уточнения сгнил бы где-нибудь на Колыме.
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А ведь могли и не потерять и заработать. Что в голове у этого кацапского царька?
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Умники забывают,что экономика России 6-я в мире,Украина 49!
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6-ая в мире при всех тех ресурсов и при небольшом населении. Вот успех, жить надо лучше, а не стараться достичь пятого. Русские живут как скотины
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Очень сомневаюсь что 6я. Если правда весь Евросоюз посчитать как одну единицу то может быть.
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Что можно услышать от этого тупого животного? Вовка Путькин - рожденный от вертухая и уборщицы! Шариков №1 на России.
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Старик совсем спятил. Научились пшиницу выращивать..... в 21 веке
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карлик знает , что фубль ждёт обвал , поэтому вылез и брешет как сивый мерин.
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навчілися лапті вирощувати та пітухов з гімна...
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лапоть в рот матрєшку в сраку мы гейропу ставім раком...
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Судя по видео интервью Куйло упрямая тварь , от него не услышишь слово согласен есть
только одно ни Куя . Можно смело утверждать, что эта тварь также давала ответы в Минске
ни Куя !
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