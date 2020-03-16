 "На санкции плевать, мы заработали столько же, сколько потеряли", - Путин. ВИДЕО

Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, передает Цензор.НЕТ.
"Да плевать на них, на эти санкции!" - сказал Путин, комментируя замечание, что из-за Украины россияне "нарвались на санкции".
"По разным оценкам, мы потеряли где-то $50 млрд, но мы и заработали столько же. Немало, но это заставило нас мозги включить. Мы истратили достаточно много денег на так называемое импортозамещение – и начали производить такие продукты и такие технологии использовать, которых раньше у нас не было, либо мы их просто забыли и потеряли. Мы воссоздали это всё.
И это идет нам, безусловно, на пользу, это диверсифицирует нашу экономику, по сути, помогает нам решать ключевую задачу", - пояснил Путин.
Т.е. в сухом остатке "НОЛЬ".
Московия выбрала второй путь - снижение цен на нефть и рост добычи.
https://www.bbc.com/russian/news-50392407
А в Америці несланцева нафта має собівартість десь 25-29 баксів, а більшість нафти в США - саме несланцева!
kosta
@im_kosta
Вот так выглядит Боткинская инфекционная больница в СПб, куда кладут с «подозрением на коронавирус». Скрепно
До того ж, чому мене мають цікавити, якийсь черговий розпил бабла на Московії? І що значить по типу китайського? Ти взагалі уявлення маєш, де Китай і де недорозвинута Московія?
Рупь - 75...
Верим *****!
Бизнес по рюсськи..
Саудиты решили сразу бить серпом по...
и увеличивают добычу не на 10 и даже не на 12, а на 13 млн. баррелей в сутки + бешенные скидки
Нефть марки бренд уже по 31 дол. за баррель
а сколько Крым стоит?
Дави паразу!
только одно ни Куя . Можно смело утверждать, что эта тварь также давала ответы в Минске
ни Куя !