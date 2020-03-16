 НАБУ открыло уголовное производство из-за политических преследований Порошенко, - адвокат Новиков. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", об этом заявил адвокат Петра Порошенко Илья Новиков.
"Заявление было подано еще летом прошлого года относительно действий господина Трубы и других сотрудников ГБР. Мы предметно ставим вопрос о том, что НАБУ должно в своей компетенции оценить их действия. Мы знаем слова, которые говорились в кабинете Трубы, мы знаем, что за этими словами стоят реальные действия, что следователи фактически выполняли те инструкции, те задачи по политическому преследованию Петра Порошенко, которые им ставились", - подчеркнул адвокат.
"Сегодня мы начинаем диалог с НАБУ, и я надеюсь, что этот диалог будет продуктивным и результативным. И рассчитываем, что все люди, которые так или иначе злоупотребляли своим влиянием, понесут законную ответственность", - добавил Новиков.
Адвокат Игорь Головань добавил, что государственные органы очень неохотно реагируют на расследование информации, которую раскрыли "записи Трубы".
"Наши действия направлены на то, чтобы не дать избежать расследования тех фактов, о которых мы знаем из так называемых записей из кабинета Трубы. Мы знаем, что не было энтузиазма у государственных органов расследовать эти вопросы. Не было у них желания допрашивать возможных участников этих разговоров в кабинете Трубы, что свидетельствовало о системной организации из высоких кабинетов власти - в том числе и из кабинетов в Офисе президента - политических преследований Петра Порошенко и его политической силы. Но мы сейчас продвигаемся вперед в направлении того, чтобы все факты были расследованы, а виновные привлечены к установленной законом ответственности", - отметил Головань.
Вони взнають про це через 5 хвилин, після придбання Порошенком квитка.
В Италии был
В Испании был
с Китая привез баул для проб
.....
Страну. сру и ей подобные денно и ношно стерегут пороха...
-Ненуашо тут расследовать! И так всё понятно!
Вот если бы их туда Порох продал
- мы бы сразу взялись расследовать.
А так...
Как говорится в Европейской конвенции о гражданстве, "никто не может быть произвольно лишен своего гражданства", а государствам "следует избегать безгражданства".
КОНВЕНЦИЯ ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ПЕРЕЧИСЛЯЕТ НЕСКОЛЬКО СИТУАЦИЙ, ПРИ КОТОРЫХ СТРАНА МОЖЕТ ЛИШИТЬ ЧЕЛОВЕКА ПАСПОРТА.
СРЕДИ НИХ "ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА ПУТЕМ МОШЕННИЧЕСТВА, ПРЕДОСТАПЛЕНИЯ ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИИЛИ СОКРЫТИЯ ЛЮБОГООТНОСЯЩЕГОСЯ К ДЕЛУ ФАКТА, КАСАЮЩЕГОСЯ ЗАЯВИТЕЛЯ.
Роттман, гражданин Австрии, БУДУЧИ ОБВИНЯЕМЫМ, НЕ СТАЛ ДОЖИДАТЬСЯ ОКОНЧАНИЯ СЛУШАНИЙ ПО СОБСТВЕННОМУ ДЕЛУ И УЕХАЛ В ГЕРМАНИЮ. Он ПОЛУЧИЛ НЕМЕЦКОЕ ГРАЖДАНСТВО, потеряв при этом австрийское.
ОДНАКО КОГДА В ГЕРМАНИИ ВЛАСТИ УЗНАЛИ, ЧТО ОН СКРЫЛСЯ ОТ ПРАВОСУДИЯ, решение о выдаче ему паспорта сразу же аннулировали. В итоге Роттман стал апатридом.РЕШЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ПАСПОРТА ЕМУ СРАЗУ ЖЕ АННУЛИРОВАЛИ ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД В ЛЮКСЕМБУРГЕ в итоге ПРИШЕЛ К ВЫВОДУ, ЧТО ГЕРМАНИЯ НЕ НАРУШИЛА НИКАКИХ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.
"Кто может быть хуже, чем Гройсман, который не закончил даже средней школы? Неужели нельзя найти премьер-министра с высшим образованием?", - отметил он.
Саакашвили также пообещал, что, если Порошенко уйдет с поста президента, пенсии удвоятся уже в первые два месяца.
"Как только Порошенко уберется, пенсия удвоится в первые два месяца при сохранении курса национальной валюты. А к концу года она утроится. А в целом за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз. Я это делал, я не какой-то там популист и сказочник", - заявил он. (на 2020 пенсия в Грузии 85-100$)
"Кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 Кримінального кодексу України, за фактом можливого декларування недостовірної інформації колишньою головою Національного банку України закрито на підставі ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у відповіді.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро у 2017 році почало розслідувати можливі недостовірні відомості у декларації голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.
https://www.УНН/uk/news/1857453-nabu-zakrilo-spravu-gontarevoyi-pro-mozhlive-deklaruvannya-nedostovirnoyi-informatsiyi
26.01.2020 21:17 Последний комментарий: Полиграф Полиграхович-007
Больше на основном форуме не буду комментарии вставлять, пока не востановится справедливость.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
--------------------------------------------------------------------------какая боль, какая боль....., основной форум остался без одного ЗЕбила!
27.01.2020 05:57
что справедливость восстановилась?
Ага, Вячеслав Єлажєв?
И 20% не наберетьтся.
зелесратизелебобити. нечистьзелень сажати.
не правильно подбирает своих прокуроров ))) тупой..)))