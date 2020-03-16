 НАБУ открыло уголовное производство из-за политических преследований Порошенко, - адвокат Новиков. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", об этом заявил адвокат Петра Порошенко Илья Новиков.

"Заявление было подано еще летом прошлого года относительно действий господина Трубы и других сотрудников ГБР. Мы предметно ставим вопрос о том, что НАБУ должно в своей компетенции оценить их действия. Мы знаем слова, которые говорились в кабинете Трубы, мы знаем, что за этими словами стоят реальные действия, что следователи фактически выполняли те инструкции, те задачи по политическому преследованию Петра Порошенко, которые им ставились", - подчеркнул адвокат.

"Сегодня мы начинаем диалог с НАБУ, и я надеюсь, что этот диалог будет продуктивным и результативным. И рассчитываем, что все люди, которые так или иначе злоупотребляли своим влиянием, понесут законную ответственность", - добавил Новиков.

Адвокат Игорь Головань добавил, что государственные органы очень неохотно реагируют на расследование информации, которую раскрыли "записи Трубы".

"Наши действия направлены на то, чтобы не дать избежать расследования тех фактов, о которых мы знаем из так называемых записей из кабинета Трубы. Мы знаем, что не было энтузиазма у государственных органов расследовать эти вопросы. Не было у них желания допрашивать возможных участников этих разговоров в кабинете Трубы, что свидетельствовало о системной организации из высоких кабинетов власти - в том числе и из кабинетов в Офисе президента - политических преследований Петра Порошенко и его политической силы. Но мы сейчас продвигаемся вперед в направлении того, чтобы все факты были расследованы, а виновные привлечены к установленной законом ответственности", - отметил Головань.

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