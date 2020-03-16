 "Если мы сами прекращаем огонь - мы показываем всему миру, что не можем оказывать сопротивление", - Бутусов. ВИДЕО

Об этом главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутсов заявил в программе "Рандеву" Янине Соколовой.

Он убежден, что нужно составить документ - план по войне с Россией, за который кто-то во власти будет нести ответственность.

"У нас вся проблема во власти, что никто не хочет нести ответственность. Нет желающих изложить свои мысли на бумаге, подписаться и сказать: "Должно быть так, потому что я считаю это аргументированным". Почему так надо сделать? Потому что цена этих переговоров - это чья-то жизнь.

"Можем ли в таких условиях согласится на прекращение огня, о чем говорят различные партии, президент Зеленский. Можем ли мы ставить это первым пунктом? Ну конечно же нет! Сначала должны быть гарантии наших прав, за то, что будет прекращено сопротивление. Мы же стреляем не потому, что это кому-то нравиться, а потому что Россия много раз нарушала условия перемирия. Если мы сейчас в одностороннем порядке будем желать первым пунктом прекращение огня - мы его получим, также, как его получила в 1999 году Молдова и в 2008 Грузия. Если мы сами прекращаем огонь - мы показываем всему миру, что мы не можем оказывать сопротивление. Это значит, что мы, как политически, как государство, не можем с этой ситуацией справится, у нас нет больше стойкости, мы не желаем больше биться за оккупированные территории, и признаем, что Россия может делать, что она захочет. После этого какие-либо политические договоренности ничего не стоят", - убежден Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кучма в Минске прямо нарушил Конституцию, Зеленский может спасти себя и ситуацию, если откажется от подписанного текста, - Бутусов