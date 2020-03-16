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 Политика Украины
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Все про:война (3762) Минск (1318) Донбасс (20940) Бутусов Юрий (2062) минские соглашения (2790)

 "Если мы сами прекращаем огонь - мы показываем всему миру, что не можем оказывать сопротивление", - Бутусов. ВИДЕО

Многие в Украине наивно думают, что можно по новому рассмотреть минские договоренности или "формулу Штайнмаера" и таким образом прекратить войну на Донбассе. Хотя эти механизмы уже пересматривали много раз, и показали, что они не работают.

Об этом главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутсов заявил в программе "Рандеву" Янине Соколовой.

Он убежден, что нужно составить документ - план по войне с Россией, за который кто-то во власти будет нести ответственность.

"У нас вся проблема во власти, что никто не хочет нести ответственность. Нет желающих изложить свои мысли на бумаге, подписаться и сказать: "Должно быть так, потому что я считаю это аргументированным". Почему так надо сделать? Потому что цена этих переговоров - это чья-то жизнь.

"Можем ли в таких условиях согласится на прекращение огня, о чем говорят различные партии, президент Зеленский. Можем ли мы ставить это первым пунктом? Ну конечно же нет! Сначала должны быть гарантии наших прав, за то, что будет прекращено сопротивление. Мы же стреляем не потому, что это кому-то нравиться, а потому что Россия много раз нарушала условия перемирия. Если мы сейчас в одностороннем порядке будем желать первым пунктом прекращение огня - мы его получим, также, как его получила в 1999 году Молдова и в 2008 Грузия. Если мы сами прекращаем огонь - мы показываем всему миру, что мы не можем оказывать сопротивление. Это значит, что мы, как политически, как государство, не можем с этой ситуацией справится, у нас нет больше стойкости, мы не желаем больше биться за оккупированные территории, и признаем, что Россия может делать, что она захочет. После этого какие-либо политические договоренности ничего не стоят", - убежден Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кучма в Минске прямо нарушил Конституцию, Зеленский может спасти себя и ситуацию, если откажется от подписанного текста, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/v3181677
 
   
 Топ комментарии
 
У ЗЮ ишака иное мнение. Оно по прежнему ищет мир в глазах кремлёвского фюрера!
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Честь і слава нашим воїнам, які незважаючи на заборону Гавнокому, все рівно вмудряються давати відсіч сєпарастам .
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У ЗЮ ишака иное мнение. Оно по прежнему ищет мир в глазах кремлёвского фюрера!
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Честь і слава нашим воїнам, які незважаючи на заборону Гавнокому, все рівно вмудряються давати відсіч сєпарастам .
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Заглядывая при этом отнюдь не в глаз!
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Прекращение огня - требование ЕС. Это путь в Европу. Или кто-то хочет в таежный союз?
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Да, але це вимога до обох сторін війни. Ніде і ніяк ЄС публічно не вимагав від України капітуляції та одностороннього припинення вогню. Як би деякі з них тго не хотіли би.... Але Євросоюз складається не лише з одних шрьодерів.
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Россия не выполняет Минские соглашения в течение четырех лет, - посольство США в Украине
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это требование ФУЕС ,брехун ленинградский
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для этого ВСУ есть что бы стрелять....
Украинский народ для этого их и содержит...
А гражданские налоги платят..., и Бутусов тоже....
Так во всем Мире делают...
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Не говори, что делать Бутусову и не узнаешь куда тебе идти.
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Юра и без стреляния делает большое дело, не менее (а может даже и более) важное! "Якщо ми самі припиняємо вогонь - ми показуємо всьому світу, що не можемо чинити опір", - Бутусов - Цензор.НЕТ 9894
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Угу, одно з цих "больших куч дел" тепер піЗЕдент.
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у власти одни предатели и приспособленцы
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нужно просто поменять Зеленского на Рабиновича - и дело пойдёт..
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Нужно Зеленского и Рабиновича обменять на пленных солдат и дело пойдет.
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Удивительно , что на 6 !! !!!!!!году войны это еще нужно доказывать !! Зебилы - идиоты это синонимы .
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Кто может оказывать военное сопротивление ядерной России, кроме США, простите?
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Украина с 2014 года и Турция чуть позже. С какой целью интересуешься?
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Неядерная Чечня, которая в итоге победила рашку и теперь получает с нее дань "Якщо ми самі припиняємо вогонь - ми показуємо всьому світу, що не можемо чинити опір", - Бутусов - Цензор.НЕТ 9270
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...а вообще - кто угодно! не простим, даже не просите
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Все,у кого есть желание сопротивляться.
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Нам уже гарантировали - и целостность, и неприкосновенность - и тот, кто теперь открыто объявил агрессию Украине, и те, кто страстно желает продолжения бесполезной говорильни под видом бурной деятельности в Минске. Где эти гарантии? Но г-н Зеленский обладает особым зрением - он единственный в мире увидел мир в глазах Путина. И готов держать за это ответ перед народом и страной? Как и те, кто уже давал нам гарантии?
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А сколько территорий было отвоевано? А при бубочке? А при бубочке отступаем...
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Петя відвоював Крим і Донбас, а прийшов Зе, і все здав. )
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чи не головною ознакою упоротого зебіла є нагла і цинічна брехня. Як і в цьому випадку.
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Та що ви таке кажете? ********** велічайшего міротворца. Бубочка зніме економічну блокаду, узаконить референдум, дасть воду в крим, приєднає Україну до ордло, дозволить подвійне громадянство, продасть українську землю і настане мір ... кацапський
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Если мы молчим про политическую и мас-медийную власть синагоги, значит нам вообще нет смысла сопротивляться кому бы то ни было.
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Если мы сами прекращаем огонь - мы показываем всему миру, что не можем оказывать сопротивление
"Якщо ми самі припиняємо вогонь - ми показуємо всьому світу, що не можемо чинити опір", - Бутусов - Цензор.НЕТ 2556
Если не прекращаем, показываем всему миру, что не хотим мирного урегулирования.
Дилемма?
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просто граждане Украины должны принять правду, какой бы ужасной она не была. презедент Украины и его ермаки воюют на стороне ********* и лугандона в войне на Донбассе. не верите? узнайте сколько раз был криворожский дурачек в госпиталях ВСУ (правильный ответ - ни разу)
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Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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А оскільки зкону про імпичмент немає,доведеться висловити народний імпичмент. Зловити і повісити!
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что надурили, выдали желаемое за действительное.
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шморкли не просто запретили стрелять. Запрещено проводить разведку, нет выходов наших РДГ, запрещен ответный огонь, катастрофа с логистикой ......
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мечты ФСБ ... работу ищи , лапоть , нефть по 31 , бакс по 75 и это только начало
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Бутусов прав. Ему бы-в Президенты. Моё мнение, как офицера времён СССР- на выстрел отвечать двумя! Стрелять во всех кто является врагами. Наши друзья-партизаны. Нашими могут быть только те, кто доказал это действиями.
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Поздно пить боржом,когда Турчинов Крым отдал,а порох Донбасс.
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Украине осталось продержаться всего пару лет, московия не выдержит гонки с Западом , нефть по 31 , это не случайно .Это тот же сценарий , что был в 1986 -1990 годы , когда развалился Варшавский блок и СССР . Также равзвалится московия, надо быть готовым забирать оккупированные Донбасс и Крым. Усиливать армию , готовиться к наступлению.
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Ну в загалі то правильно... Але не повна рекомендація якась ..Б ..сказав а про А забув а до В не добалакав. Шановін давайте навчится вже в кінці кінців пропонувати логично повні пропозиції з урахуванням існуючих фактів та учитуючі можливі варіантив майбутьному... А то якось все розірвано ..вирвано з усіх контекстів ..Ляпнули ..плюнули розтерли і все в пусту. Давайте з початку. Перше.Все упирається в Мінські угоди. Тоб то ..мінські угоди 1 були підписані тільки за ради вигадати час для виживання країни. Пункти цих угод коженг читає як йому потрібно. Україна виконуючи ці угоди підійшла до пункуту припинення бойових дій і обстрілів на лініії розмежування. Тепер виникає основне питання як це зробити при цьому не втратити як пан Бутусов каже своє лице і в одночас не дати можливість ворогу розпочати нову есколацію на фронті. Пан Бутусов пропонує варіант коли Україна жостко відповідає на провокаціїї ворога. Так це варіант. Але наш ворог ****...йому не важливо які ми жосткі чи ні... Просто в якийсь момент вони просто можуть знов почати великомаштабні бойові дії..без обговорення аргументуючи що Україна почала все перва. Але зосереджуватись на питанні "нам не можна давати можливості використати НАШІОБОРОННІ ДІЇ проти нас" теж НЕ ТРЕБА. Тому я вважаю що тртеба правильно сформулювати наші дії а саме... "Україна як держава бажаюча мируне кровопролитного вирішення питання Російської військової агресіїпроти України, за ради встановлення можливості врегулювання питання мирним шляхом припіняє наступальні бойові дії , а ле залишає за собою законне і моральне право оборонятись. В разі обсрілу територіїї незалежної і сувереної держави України наносити удари у відьповідь а в разі загибелі громадян і військовслужбовців України в результаті обстрілу російсько-окупаціних війск знищувати такі формування без суда і слідства так як попередній досвід і кількість втрачених Україною своїх громадян і військовослужбовців доводять що Російсько-окупаційні війська не виконують домовленостей і виказують пряме не бажання припинити війну і обстріли. За загібель своїх громадян і військовослужбовців Українська держава буде наказувати жорстко." Довестице до Американськіх і Европейських партнерів. Залучитись їхньою підтримкої я к юридично , морально так і техничноі тільки тоді треба виконати пару таких вироків з знищеням порушників мирного процесу." Так я довго написав але це щоб була зрозуміла суть .Така моя пропозиція. А постійна відповідь ворогові без аргументації приведе лише до ісколаціїї і все.
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