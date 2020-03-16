 Россиянин Скрипник показал, как из Донецка ведется обстрел украинских войск: "Наши отрабатывают по бандеровцам". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовано 14 марта.

Запись прокомментировал сторонник террористов, россиянин Евгений Скрипник.

"За пластиковыми окнами еле слышно. Раз не слышно скорых и пожарных - значит наши отрабатывали по бандеровцам", - пишет он в комментарии к видео.

По данным Цензор.НЕТ, это был обстрел украинских позиций в районе Водяного. Судя по видео, ответный огонь украинские подразделения не ведут.

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