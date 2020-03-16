 Россиянин Скрипник показал, как из Донецка ведется обстрел украинских войск: "Наши отрабатывают по бандеровцам". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовано 14 марта.
Запись прокомментировал сторонник террористов, россиянин Евгений Скрипник.
"За пластиковыми окнами еле слышно. Раз не слышно скорых и пожарных - значит наши отрабатывали по бандеровцам", - пишет он в комментарии к видео.
По данным Цензор.НЕТ, это был обстрел украинских позиций в районе Водяного. Судя по видео, ответный огонь украинские подразделения не ведут.
мой аргумент "как за пару недель из воздуха смогла появиться весьма сильная армия?" даже на аутентичных кацапов действует. частично, конечно...
Видео всего 8 секунд, а наши могут врезать в ответ и через 2 часа и через 6 часов))) Бывало всякое) Пока все свою жопу прикроют, согласуют на всех уровнях, вот уже и прошло время.
==========================================================
Главное-перестать стрелять. І тобі глаз на жопу натянуть так швидко, що і моргнути не встигнеш.
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!