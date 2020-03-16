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 Политика Украины, Общество
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 Командиров террористов Мозгового, Беднова и Ищенко уничтожила российская ЧВК Вагнера - террорист Пластун. ВИДЕО

К убийству командиров пророссийских террористов Мозгового, Беднова, Ищенко причастна российская ЧВК Вагнера. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил командир роты террористов из "ГБР Бэтмен" Роман Омельченко (Пластун).

"Я могу четко сказать - в этом замешана ЧВК Вагнера. Именно они были исполнителями. Мы проводили свое следствие, определенные мероприятия, сбор улик, сбор свидетельских показаний и в одном из моих заявлений... я говорил, что мы готовы предоставить все материалы,.. но к нашим заявлениям не прислушались, и все эти убийства были спущены на тормозах", - заявил террорист.

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Источник: https://censor.net.ua/v3181658
 
 
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хоть какая то польза от этих наёмников ...
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Разве не злые биндеры задули в них пену с двух концов?
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Жаль... я думав наші специ на щось здатні.
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Наші завалили більш одіозних, Мозговий був не самим гіршим там.
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Все они убийцы и мрази,чтоб они все повыздыхали ! Как кто-то из этих выродков может быть лучше или хуже ?
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ні, то був використаний матеріал, підлягав утилізації вагнерівцями. Потім - самих вагнерівців... такий собі кругоббіг гівна в природі.
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Вагнер завалив двох громадян росії під час "громадянської війни" в Україні.
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Ну зелёные 😂🤡🤢 клоуны говорят , что Украина должна прощения просить у «повстанцев» за «внутренний конфликт»
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Рома,собирай пацанов,и пойди убей вагнеровцев, всех.
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Что за дебильный антураж ??
Cтол с телефоном и настольная лампа 30 - годов
Совкодрочеры долбанутые
Канал - сталинград
а чего не Царицын ????
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