 Командиров террористов Мозгового, Беднова и Ищенко уничтожила российская ЧВК Вагнера - террорист Пластун. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил командир роты террористов из "ГБР Бэтмен" Роман Омельченко (Пластун).

"Я могу четко сказать - в этом замешана ЧВК Вагнера. Именно они были исполнителями. Мы проводили свое следствие, определенные мероприятия, сбор улик, сбор свидетельских показаний и в одном из моих заявлений... я говорил, что мы готовы предоставить все материалы,.. но к нашим заявлениям не прислушались, и все эти убийства были спущены на тормозах", - заявил террорист.

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