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 Политика Украины, Здоровье
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 Вернувшуюся из Испании женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус на Тернопольщине. ВИДЕО

В Тернопольской области в инфекционное отделение больницы с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, которая приехала из Испании.

Об этом в Facebook сообщил мэр Чорткова Владимир Шматько, передает Цензор.НЕТ.

"Женщина недавно вернулась из Испании, где она гостила у дочери. Ехала до Залещиков, затем ее стало плохо и она сошла на автостанции в Чорткове. Женщину госпитализировали в местное отделение Чортковского больницы. Эпидемиологи пока исследуют ее анализы на коронавирусную инфекцию", - сообщил Шматько.

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Он подчеркнул, что женщина полностью изолирована. Все пациенты были переведены в другие отделения. Ей была оказана необходимая помощь, взяты тесты, которые сейчас исследуются эпидемиологами.

Источник: https://censor.net.ua/v3181638
 
 
 Топ комментарии
 
Хоча їздили на заробітки.Користь була б принаймні їх родинам. А так гостюни. Нагостювалися і в Україну дарунки привезли.
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Зараз наевакуюють..та навезуть в Україну.
З Польщі їдуть в мартшрутках стоячи, на кордоні черги у 10-15 км.
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Хто нэ скаче - тому вирус.
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Хоча їздили на заробітки.Користь була б принаймні їх родинам. А так гостюни. Нагостювалися і в Україну дарунки привезли.
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Зараз наевакуюють..та навезуть в Україну.
З Польщі їдуть в мартшрутках стоячи, на кордоні черги у 10-15 км.
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Люди, зробить ласку, якщо можете то сидить більше вдома. якщо кілька мільйонів будуть самі сидіти більше вдома то у них меньше шансів заразитись, і вірус не зможе так швидко і стрімко розповсюджуватись.
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Ехала до Залещиков, затем ее стало плохо и она сошла на автостанции в Чорткове. (с)

А ехала она по-любому на велосипеде
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Люди, сидіть дома, вірус поширюється через скупчення людей.
Зеленський професійний клоун, ане політик.
Проте 73% не сприймають і не аналізують інформацію.
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Страну "убьют" заробитчане и курортники , так как китайцев у нас нет.
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Страну убъёт зелёное чмо с полудурками-избирателями. Заробитчане тащат страну из болота вперёд.
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колись ми вже це чули - " Мы всю Украину кормим ..." ...
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А я бы предпочел болеть и лечиться в ЕС, раз уж так получилось, а не ехать на верную смерть в ЗЕбанарий...
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Это Порошенко во всём виноват. Ввёл безвиз, теперь катаются по Европе все, кому не лень и привозят домой заразу. Жінку, яка повернулася з Іспанії, госпіталізували з підозрою на коронавірус на Тернопільщині - Цензор.НЕТ 9299
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