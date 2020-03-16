 Вернувшуюся из Испании женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус на Тернопольщине. ВИДЕО

Об этом в Facebook сообщил мэр Чорткова Владимир Шматько, передает Цензор.НЕТ.
"Женщина недавно вернулась из Испании, где она гостила у дочери. Ехала до Залещиков, затем ее стало плохо и она сошла на автостанции в Чорткове. Женщину госпитализировали в местное отделение Чортковского больницы. Эпидемиологи пока исследуют ее анализы на коронавирусную инфекцию", - сообщил Шматько.
Он подчеркнул, что женщина полностью изолирована. Все пациенты были переведены в другие отделения. Ей была оказана необходимая помощь, взяты тесты, которые сейчас исследуются эпидемиологами.
З Польщі їдуть в мартшрутках стоячи, на кордоні черги у 10-15 км.
https://coronavirus-test.info/ru-ua/
А ехала она по-любому на велосипеде
Зеленський професійний клоун, ане політик.
Проте 73% не сприймають і не аналізують інформацію.