 Больницы обяжут перенести плановые операции, чтобы были готовы к наплыву пациентов из-за COVID-19, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Наша главная задача сейчас - уменьшить негативные последствия, которые могут быть, когда будет вспышка на территории Украины, поэтому мы интенсивно готовим учреждения здравоохранения, продолжаем готовить, перепрофилировать для того, чтобы принять количество больных в случае массового поступления", - сообщил он.

По словам главного санврача 16 марта министр здравоохранения подпишет приказ, "который будет обязывать учреждения здравоохранения переносить плановые операции на более поздний срок для того, чтобы мы освобождали учреждения здравоохранения, и были готовы для оказания медицинской помощи".

Он напомнил, что сначала были определены в каждом регионе госпитальные базы для приема больных COVID-19, но сейчас меры по перепрофилированию больниц являются превентивными, чтобы исключить распространение вируса на территории Украины, и не допустить ситуации, подобной той, которая сейчас возникла в странах ЕС.

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Напомним, в срочном обращении министра здравоохранения Ильи Емца, среди прочего, говорится, что больницы должны быть немедленно перепрофилированы в инфекционные, с учетом ситуации по коронавирусу. Емец подчеркнул, что все плановые мероприятия в больницах в отношении больных другими болезнями нужно отменить и направить все ресурсы на подготовку к борьбе с CОVID-19.