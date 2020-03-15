 Спецрейс с эвакуированными из Италии прибыл в "Борисполь". ВИДЕО

Прибытие спецрейса с эвакуированными украинцами транслировалось на facebook-странице Офиса президента, информирует Цензор.НЕТ.
Напомним, группа украинцев оказалась заблокированной на границе между Италией и Словенией, поскольку словенские пограничники не пускают их в страну из-за мер по противодействию распространению коронавируса Covid-19.
Решение об эвакуации украинцев из Италии правительство приняло на внеочередном заседании в субботу, 14 марта.
15 марта в Италию вылетел борт за 95 украинцами, не попавшими родину из-за перекрытых Словенией границ. В Украине их отправят на две недели в самоизоляцию.
І жисть нє та.
- А давайте из Италии привезем побольше народа!
Десятки тысяч заробитчан из Италии, Чехии, Польши возвращаются в Украину автобусами, огромные толпы на погранпереходах. Эти 95 человек - капля в море.
и парад 9-го мая в мордоре теперь видимо накроется "мокрым местом"...
https://www.obozrevatel.com/abroad/koronavirus-izuchali-v-uhane-v-2018-godu-chto-izvestno-o-laboratorii.htm
Назар Приходько
@nazareye
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В аеропорту "Бориспіль" приземлився літак з евакуйованими з Італії 123 громадянами України. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що всі пасажири здорові тому відправляться на самоізоляцію. Подвійні стандарти. З Уханя - в Санжари, з Італії - додому...
скоро и вопросы задавать никто не будет...
свихнувшийся нарид и вместе с ним страна....
ОНО будет виновато в смертях десятков, если не сотен тысяч украинцев.
организатор ВИРУСОМОРА