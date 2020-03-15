EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  5711  138
Материалы по теме:
Все про:Борисполь (649) карантин (321) эвакуация (602) SkyUp (34) Офис Президента (283) COVID-19 (908)

 Спецрейс с эвакуированными из Италии прибыл в "Борисполь". ВИДЕО

В Международном аэропорту "Борисполь" приземлился борт, который забрал граждан Украины, заблокированных из-за карантинных мер на границе Италии и Словении.

Прибытие спецрейса с эвакуированными украинцами транслировалось на facebook-странице Офиса президента, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Криклий заявил, что не допустит сбоев в грузоперевозках

Напомним, группа украинцев оказалась заблокированной на границе между Италией и Словенией, поскольку словенские пограничники не пускают их в страну из-за мер по противодействию распространению коронавируса Covid-19.

Решение об эвакуации украинцев из Италии правительство приняло на внеочередном заседании в субботу, 14 марта.

15 марта в Италию вылетел борт за 95 украинцами, не попавшими родину из-за перекрытых Словенией границ. В Украине их отправят на две недели в самоизоляцию.

Источник: https://censor.net.ua/v3181609
 
 
 Топ комментарии
 
только что, из Харькова на Изюм полетел военный медицинский вертолет.. значит опять раненные на фронте.. вот такая хня..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
комментарий отмечен как спам  
 
Ну и хорошо. Вывели сограждан. Молодцы.
 показать весь комментарий
 
она не смотрит доктора Комаровского, бедненькая
 показать весь комментарий
 
Дебилы у власти , по всему миру собирают ублюдков заробитчан с короновирусом и везут в Украину .
 показать весь комментарий
 
 
дебилы в каментах. Заробитчан собирать не надо, они едут сами. Десятки тысяч возвращаются в Украину, на погранпереходах огромные толпы.
 показать весь комментарий
 
 
- В Украине всего 3 случая заболевания.. Что-же делать???
- А давайте из Италии привезем побольше народа!
 показать весь комментарий
 
 
Месяц назад говорил что нам заразу завезут дело времени,ежели не Шаулини,так заробитчане.
 показать весь комментарий
 
 
А чого про літаки пишуть тільки. Кожний день в Україну прибувають десятки автобусів і авто з Європи. Хто про них пише?
 показать весь комментарий
 
 
Эти заробитчане в Украине налоги не платят .пускай сидят в тех странах куда за длинным долларом поехали .Не пускать никого в Украину .
 показать весь комментарий
 
 
тех из Китая в химзащитах встречали, автобусы, медики а этих в общий вагон и в общий зал ... хзн шо ..
 показать весь комментарий
 
 
Горшконосы и дупомои - оружие ***** против непокорной Украины? Вирусомор-2020?
 показать весь комментарий
 
Уряяя! Зебіли італьські повернулись! Нехай жеруть своє зелене гівно, яке вони нам наголосували. А чому ми самі повинні страждати через цих довбоЗЕбів. Цікаво, а вони в курсі, що у нас ліків немає, масок немає, харчів скоро не буде, лікарні не пристосовані, Зебіли, ви вдома.
 показать весь комментарий
 
 
Ау, дебилы в каментах, чего прицепились к этим 95 людям?
Десятки тысяч заробитчан из Италии, Чехии, Польши возвращаются в Украину автобусами, огромные толпы на погранпереходах. Эти 95 человек - капля в море.
 показать весь комментарий
 
так вот вопрос -а что это за люди такие избранные, что спецрейсом их забирают? ясно, что желающих до хрена и трошкы было....
 показать весь комментарий
 
 
приближенные к "светлейшему"...Новые Санжары уже не принимають...
 показать весь комментарий
 
Вновь прибывшим с Италии, заварить двери в квартиры на 2 недели
 показать весь комментарий
 
 
Их этим автобусом по домам развезут? Блин, не знаю плакать или смеяться. Видос для даунов. В автобус посадили, за территорию аэропорта вывезли, а дальше? Защитная одежда тех кто летел с ними и тех кто принимал - это вообще жесть. Одно замыливание и бутафория. Понты и видимость. Да, представляю, что у нас будет через неделю, другую...
 показать весь комментарий
 
 
ну теперь зепрезидента мы будем видеть только из Теслы или ТВ...кстати а выступления Квартала и лиги смеха-тоже запретят...?! Спецрейс з евакуйованими з Італії прибув до "Борисполя" - Цензор.НЕТ 9002
и парад 9-го мая в мордоре теперь видимо накроется "мокрым местом"...
 показать весь комментарий
 
Я уже молчу про тех, кто бусами и своим ходом едет. Жесть.
 показать весь комментарий
 
 
Братья таки... рашка из Китая самолетами роттенберга, зекраина- из Италии самолетами каламайского возит.
 показать весь комментарий
 
 



Назар Приходько

@nazareye

·10 мин

В аеропорту "Бориспіль" приземлився літак з евакуйованими з Італії 123 громадянами України. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що всі пасажири здорові тому відправляться на самоізоляцію. Подвійні стандарти. З Уханя - в Санжари, з Італії - додому...

Спецрейс з евакуйованими з Італії прибув до "Борисполя" - Цензор.НЕТ 5938
 показать весь комментарий
 
 
Как можно знать наверняка, что они здоровы? Инкубационный период до 23 дней. Цирк на дроті.
 показать весь комментарий
 
 
Марианна Сол - привыкли уже к такому дурдому...

скоро и вопросы задавать никто не будет...
свихнувшийся нарид и вместе с ним страна....
 показать весь комментарий
 
 
ну "вазможнасти" каманды СН не безграничны...пустили всё на самотёк...вот вам и "власть"...
 показать весь комментарий
 
кстати-а "платформа примерения" закончится вместе с создателем...
 показать весь комментарий
 
расслабтесь, ЗЕльоные фишечки и женщины закончились
 показать весь комментарий
 
 
посмотрите на ЭТО!

ОНО будет виновато в смертях десятков, если не сотен тысяч украинцев.
организатор ВИРУСОМОРА
 показать весь комментарий
 
Вже й гімна співали, а їх везуть і везуть...
 показать весь комментарий
 
Интересно, им инструкции напечатанные раздали, чтобы они мыли руки перед едой? Это очень важно, очень! Спецрейс з евакуйованими з Італії прибув до "Борисполя" - Цензор.НЕТ 6160
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх