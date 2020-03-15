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 Польша закрыла границу: сотни украинцев не могут выехать, посольство составляет списки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотни украинцев пытаются выехать из Польши до 17 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Depo.Львів, выезжающие штурмуют автобусы и выстраиваются в очереди на пешем переходе. Перевозчики установили завышенные тарифы.

Польша закрыла границу: сотни украинцев не могут выехать, посольство составляет списки 01
Польша закрыла границу: сотни украинцев не могут выехать, посольство составляет списки 02
Польша закрыла границу: сотни украинцев не могут выехать, посольство составляет списки 03
Польша закрыла границу: сотни украинцев не могут выехать, посольство составляет списки 04

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Польша закрыла границу: сотни украинцев не могут выехать, посольство составляет списки 05
Польша закрыла границу: сотни украинцев не могут выехать, посольство составляет списки 06
Фото: lviv.depo.ua

По словам консула Украины в Люблине Артема Валаха, около двух часов дня польские пограничники разрешили водителям перевозить пассажиров.

Как сообщает пресс-служба посольства Украины в Польше в Twitter, формируются списки граждан, у которых возникли трудности с возвратом в страну из-за мер, принятых в связи с пандемией коронавируса. Чтобы попасть в списки, нужно заполнить форму.

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Польша закрыла границу: сотни украинцев не могут выехать, посольство составляет списки 07

Напомним, 14 марта в Польше приняли решение приостановить международное железнодорожное и авиационное пассажирское сообщение, запретить въезд в страну иностранцам, а также ограничить работу торговых центров и проведение массовых мероприятий.

Источник: https://censor.net.ua/v3181601
 
 
 Топ комментарии
 
Ви запитайте себе. Чому Китай не закрив свої кордони відразу і не забороним авіасполучення з іншими країнами, дочекалися до того що літаки порозносили його по всьому світу, а тепер країни закривають авіа та транспортне сполучення. Самоизолюються. Зупиняють свої економіки. Це диверсія світового масштабу, спрямована на підрив світового порядку та світової економіки вцілому. І як ви думаєте кому це найбільше вигідно і хто є розробником цієї бактерологічної зброї, кому на руку під час зниження ціни на нафту зупинити світову економіку і зменшити кількість її споживання, кому вигідно будучи загнаному в куток і будучи під санкціями таким чином спробувати з нього вискочити, кому вигідно під цей теракт втілювати свої плани по узурпації влади і досягати своїх цілей по захопленню та ослаблення інших держав, та збільшення впливу в усьому світі, кому вигідно сіяти паніку і діяти за принципом розділяй та володарюй?! І ні до чого тут кажани. Кажани існують міліони років, а китайці їдять їх не одну сотню років. І нічого не траплялося. Це теракт світового масштабу. І хто за цим стоїть абсолютно і однозначно зрозуміло. а щоб зменшити паніку запитаю ще про таке, скільки з людей з лайнера на якому було 3500 чоловік, померло від цієї хвороби -0!! І це практично в ідеальному обмеженому середовищі з абсолютно сприятливими умовами для тотального масового зараження, а значить і великої кількость летальних випадків. Але нічого подібного не сталося. І це говорить про те, що це перш за все інформаційна диверсія. І глобальна маніпуляція свідомістю людей.
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по сравнению с ЗЕленой заразой, это просто простуда... увы
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Пулемёт поставитьв Украине и отсекать недоразвитых.пускай в Польше сидят.
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