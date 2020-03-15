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 Задержаны шестеро участников группировки, наладившей контрабанду наркотиков из стран Латинской Америки и Европы и их сбыт на Киевщине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала в Киеве деятельность транснациональной организованной группировки, которая специализировалась на контрабанде и сбыте оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, по данным следствия, участники группы наладили незаконную переправку в нашу страну кокаина, психотропа МДМА ("экстази") и каннабиса из некоторых стран Латинской Америки и Европы. Полученный из-за границы товар фигуранты реализовывали на территории Киева и Киевской области.

Также участники группировки через наркокурьеров контрабандно перемещали наркотики в одну из стран Ближнего Востока.

Во время 14 обысков в квартирах, офисных помещениях и автомобилях фигурантов сотрудники СБУ изъяли большое количество наркотических средств и психотропных веществ.

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Стоимость обнаруженного у злоумышленников товара на черном рынке составляет почти 2,5 млн гривен.

Также установлено, что фигуранты организовали в Киеве деятельность подпольного колл-центра. Там дельцы занимались незаконным получением денег за проведение валютно-финансовых махинаций с реквизитами банковских карт жителей стран ЕС и Африки.

Правоохранители задержали в столице согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины 6 участников группировки.

Задержанным объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

После проведения соответствующих экспертиз и комплекса следственных действий, будет решаться вопрос о привлечении злоумышленников к ответственности за совершение преступлений в составе организованной группы по ч. 3 ст. 28 Уголовного кодекса Украины.

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Задержаны шестеро участников группировки, наладившей контрабанду наркотиков из стран Латинской Америки и Европы и их сбыт на Киевщине, - СБУ 01
Задержаны шестеро участников группировки, наладившей контрабанду наркотиков из стран Латинской Америки и Европы и их сбыт на Киевщине, - СБУ 02
Задержаны шестеро участников группировки, наладившей контрабанду наркотиков из стран Латинской Америки и Европы и их сбыт на Киевщине, - СБУ 03
Задержаны шестеро участников группировки, наладившей контрабанду наркотиков из стран Латинской Америки и Европы и их сбыт на Киевщине, - СБУ 04

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Задержаны шестеро участников группировки, наладившей контрабанду наркотиков из стран Латинской Америки и Европы и их сбыт на Киевщине, - СБУ 05
Задержаны шестеро участников группировки, наладившей контрабанду наркотиков из стран Латинской Америки и Европы и их сбыт на Киевщине, - СБУ 06
Задержаны шестеро участников группировки, наладившей контрабанду наркотиков из стран Латинской Америки и Европы и их сбыт на Киевщине, - СБУ 07
Задержаны шестеро участников группировки, наладившей контрабанду наркотиков из стран Латинской Америки и Европы и их сбыт на Киевщине, - СБУ 08

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Задержаны шестеро участников группировки, наладившей контрабанду наркотиков из стран Латинской Америки и Европы и их сбыт на Киевщине, - СБУ 09
Задержаны шестеро участников группировки, наладившей контрабанду наркотиков из стран Латинской Америки и Европы и их сбыт на Киевщине, - СБУ 10

Источник: https://censor.net.ua/v3181540
 
 
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І що тепер робити зебобікам, як їм жити?😨🐸
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