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 Вывоз респираторов на 1 млн грн предупредила полиция на Херсонщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские 14 марта получили информацию, что представитель частной фирмы планирует пассажирским рейсом вывезти за пределы государства через международный аэропорт "Херсон" груз, который в настоящее время может подпадать под запрет экспорта.

На место происшествия выехали представители областного главка полиции, управления стратегических расследований, руководство и следственно-оперативная группа Корабельного отделения полиции, а также работники херсонской таможни, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонщины.

Как выяснилось, за границу фирма должна отправить 21 тысячу респираторных масок заявленной стоимостью более 40 тысяч долларов. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины. Сейчас 35 коробок с товаром временно изъяты. Проводятся первоочередные следственные действия, назначено проведение необходимых экспертиз.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вывоз в Швейцарию 50 тыс. респираторных масок заблокирован на польской границе. ФОТОрепортаж

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Вывоз респираторов на 1 млн грн предупредила полиция на Херсонщине 03
Вывоз респираторов на 1 млн грн предупредила полиция на Херсонщине 04

Также читайте: С 17 марта границы будут закрыты для самолетов, автобусов и поездов, в Украину можно будет въехать на автомобиле, - СНБО

Вывоз респираторов на 1 млн грн предупредила полиция на Херсонщине 05
Вывоз респираторов на 1 млн грн предупредила полиция на Херсонщине 06

Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели. Также до 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Также смотрите: Украинец пытался вывезти за границу почти 11 тыс. медицинских масок. Общая сумма конфиската - 356 тыс. грн, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3181538
 
 
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Самый интересный вопрос:
А теперь, где и по чем это можно будет купить?

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Зайди на ОЛХ. Масок полно всяких и разных. Не понимаю кому нужен етот искуственный дефицит
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Да купите марлю и сделайте себе сами маску эту. Чы руки из жопы выросли и на уроках труда в туалете букварь курили?
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Падла, ну в какой ещё стране такой гнилой и жадный народец не все конечно , но большинство.
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Не преувеличевайте. В любой стране зарабатывают сейчас на панике. Либо так, либо иначе.
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Так весь бизнес построен на жадности, черном маркетинге и искуственном ажиотаже.
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Пацталом!
Якщо не помиляюсь, якийсь Радуцький, вивіз в Китайсик тонни того, що не доромогає...
Золота корона в нього..
Маски проданы за границу. Когда украинцы начнут выбивать зубы циничным мерзавцам радуцким? https://ua24ua.net/maski-prodani-za-granitsu-kogda-ukraintsi-nachnut-vibivat-zubi-tsinichnim-merzavtsam-radutskim/

Вибачаюсь, шо хфамілії переплутав...
Пам'ятаєте, коли фороффка зустрічала літаки з
"ТАМІІЛЮЮ" чи щось подібне??
Як обсирали.. Але не продавала..
🤣
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Запрет на вывоз чего? ...."респиратор класса защиты не ниже FFP2."

на фото 3M 9161e FFP1. что хуже чем FFP2 вывозить не запрещено. предприниматель через суд нагнет тупых ментов на раз-два
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