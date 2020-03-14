 Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
По информации Отдела коммуникации полиции Киева, в вечерних мероприятиях участвовало около 1000 человек. Нарушений общественного порядка допущено не было.
Напомним, День украинского добровольца отмечается 14 марта, в годовщину прибытия 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана на полигон Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона, из которого впоследствии был сформирован 1-й БОН НГУ им. Кульчицкого.
17 января 2017 года Верховная рада Украины с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усиления общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности приняла постановление "Об установлении Дня украинского добровольца".
то ж всьо вирване з контексту!
нікакой зради нєт!
новиє ліца - наше всьо
А то скоро будет еще один беглый
-------НЕ забываем истоорию когда нас мало случается такое .
А раніше ніхто нічого не передавав ?
=Ні - капітуляції= уже було в грудні. А після цього тля преспокійно попхалася в Париж і успішно капітулювала.
І що ?
РОК наклепав заявочку, що, дякуючи їм, блазень червоних ліній не перейшов і варта на Банковій розійшлася.
А капітуляція триває. І далі успішно оформляється.
Тому я залишаюся при своїй думці: марші уже не допоможуть.
Ні, дуже добре, що хлопці прийшли і пройшли, це - без питань. Але потрібно дуже чітко усвідомлювати, що кагал чхати хотів і на марші, і на вимоги. Вже про все домовлено. Угоди підписуються потай і узгоджуються деталі. Народ теж написав там нижче: капітуляція ВЖЕ відбулася.
І думати над тим, =що далі= слід було ще на вчора і на позавчора.
І це - серйозно.
Прошу не спотворювати мої слова.
Виправити скоєне буде не просто.
" ... приняло участие ... сотен.. тьісяч человек..."
Сегодня они промолчали.
Наверное, боятся испугать Бубу криворожского.
Це державна зрада. Заклик до зміни територіальної цілісності України.
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Ми вимагаємо від Президента Зеленського негайно надати вичерпну інформацію, на підставі яких директив керівник його Офісу ставив підпис під Протоколом засідання Тристоронньої контактної групи від 11 березня 2020 року, і якщо йдеться про самодіяльність, то його негайної відставки..
Петро Порошенко @poroshenko
Ми вимагаємо від Генеральної прокуратури, Служби безпеки України невідкладно порушити кримінальну справу щодо дії за ознаками державної зради, замаху на державний суверенітет та територіальну цілісність України та зловживання владою..
готовы выносить зелеНых чмырей в любое время!
1. Ни шагу назад! Нет отводу войск!
2. Приоритетное развитие сектора обороны и современных вооружений для украинской армии!
3. Прекратить политику капитуляции! Никаких договоренностей с врагом за счет интересов Украины!
4. Нет - "Нормандии" без Крыма!
5. Россия должна заплатить за разрушения на Донбассе и в Крыму!
6. Никаких выборов в ОРДЛО до восстановления полного контроля украинской власти над оккупированными территориями!
7. Остановить политические преследования добровольцев, военных и волонтеров!
8. Уважение и социальные гарантии украинскому воину!
9. Стоп реваншу! Коллаборационистам и пропагандистам Кремля - тюрьмы!" - говорится в комментарии на странице мероприятия в фейсбуке.Источник: https://censor.net.ua/n3181480
- а мы могли ну от могли же! - нет все тупо опять кацапам отдали...