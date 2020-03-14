EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Киевские новости, Общество
  7461  173
Все про:Киев (18699) марш (564) добровольцы (688) Богачук Олег (993)

 Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Шествие от стадиона ЦСКА до посольства РФ по Воздухофлотскому проспекту завершилось выступлениями участников и зажженными файерами.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Марш украинских добровольцев проходит в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 01
Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 02
Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 03
Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 04

Также смотрите: "Раду на карантин. Ермака в отставку", - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 05
Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 06
Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 07
Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 08
Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 09

Смотрите также: Добровольцы собрались в Киеве на Марш патриотов: "Ни шагу назад! Прекратить политику капитуляции!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 10
Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 11
Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 12
Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 13
Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 14

Читайте на "Цензор.НЕТ": КГГА отменила мероприятия к Дню украинского добровольца

Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 15
Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 16
Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 17
Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 18
Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 19
Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 20

Смотрите: "Ермак- х#йло", - митингующие под ОП против новых договоренностей в Минске, отнесли свои требования в канцелярию Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 21
Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 22
Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 23Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 24
Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 25
Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 26

Также смотрите: Возле Офиса Президента проходит акция "Не допустим Минской зрады!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 27
Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 28
Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 29
Фото, видео: Олег Богачук

По информации Отдела коммуникации полиции Киева, в вечерних мероприятиях участвовало около 1000 человек. Нарушений общественного порядка допущено не было.

Напомним, День украинского добровольца отмечается 14 марта, в годовщину прибытия 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана на полигон Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона, из которого впоследствии был сформирован 1-й БОН НГУ им. Кульчицкого.

17 января 2017 года Верховная рада Украины с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усиления общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности приняла постановление "Об установлении Дня украинского добровольца".

Также читайте: Зеленский поздравил украинских добровольцев: "Вы те, кто сделал первый мужественный шаг к защите Украины"

Источник: https://censor.net.ua/v3181527
 
   
 Топ комментарии
 
орден сутулого - за всю х.ню !!!!!! (браво!)
Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве - Цензор.НЕТ 3830
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
та то ви не так зрозуміли!
то ж всьо вирване з контексту!
нікакой зради нєт!
 показать весь комментарий
 
 
Все КЛАСС народ разбудили в дальнейшем нас будет больше..
 показать весь комментарий
 
 
Там еще в конце они забрасали фаерами кацапское посольство
 показать весь комментарий
 
 
Надо чаще кричалки применять упоминая Зеленского, Ермачка - они обидчивые ребята , а в порывах злости наделают кучу ошибок .Хоть что то , уже хорошо , только по меньше песен ,а то все превратиться в фольклорный марш .
 показать весь комментарий
 
 
Йому , від Кацап ТВ , на сьогодні не було замовлення на акцію з фаєрами . Спочатку гроші , а стільці вже після .
 показать весь комментарий
 
и на броневичек не пускать старых говорунов из предыдущей власти .
 показать весь комментарий
 
 
Новые лица от слуг народа квартала 95 на броневик
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Хло, не тицяй своїм порохнявим божком. Як не крути, а добровольців визнали учасниками бойових дій лише зараз, лицеміру Порошенку на це не вистачило всього терміну президентства.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Трансляція з Іспанії?
 показать весь комментарий
 
Помню Харьков - когда избивали до припадков проукраинских при крысиной ухмылке жыдомера с желтым аусвайсом. Спасибо теперь есть кому дать ответку. Слава Україні.
 показать весь комментарий
 
 
Влада повина помнити,що все до пори та часу.Божий гнів може перейти у народний гнів,а там не буде пощади ни владі ні їх родичам.Там не буде продажніх судів і гроші там не допоможуь.
 показать весь комментарий
 
 
Хлопцы не шумите пожалуйста а то головнокомандущий всыраеться как кричат Слава Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский - предатель!!одумайся!!!
А то скоро будет еще один беглый
 показать весь комментарий
 
 
А люди не за Порошенка вийшли. 😊 Забудьте, троляки весь гнів списувати на кааості пюПорошенка. Це - добровольці і св'яткують День добровольцями, а не день народження Порошенка. Так що йому тут бути якось не до справи. А тим більше виходити на перший план.
 показать весь комментарий
 
Заждався вже хряк зебіла - клоуна у ростові.
 показать весь комментарий
 
 
13 березня 2014го - це наш донецький символ спротиву та боротьби.
-------НЕ забываем истоорию когда нас мало случается такое .
Капітуляція не пройде! - ветерани провели марш у Києві - Цензор.НЕТ 5456
 показать весь комментарий
 
 
Добровольці передали свої вимоги до ОП. Відлік часу пішов.
 показать весь комментарий
 
 
Серйозно ?
А раніше ніхто нічого не передавав ?
=Ні - капітуляції= уже було в грудні. А після цього тля преспокійно попхалася в Париж і успішно капітулювала.
І що ?
РОК наклепав заявочку, що, дякуючи їм, блазень червоних ліній не перейшов і варта на Банковій розійшлася.
А капітуляція триває. І далі успішно оформляється.
 показать весь комментарий
 
 
Вимоги вже не такі, як були раніше. До Зека-президента теж зразу були вимоги, які він був в змозі виконати та не захотів через свою пиху. Вимоги стали більш жосткіші, поки те лайно не зникло. Вимоги до членограя теж дають йому можливість схаменутися та спробувати почати думати головою, а не своїм інструментом для гри на роялі. Україна миролюбна країна але знущань на собою не терпить довго.
 показать весь комментарий
 
Ну дал бы Бог чтоб так и было. Только вот здравый разум никак уже Сцыкуна не воспринимает президентом и главнокомандующим дающим отпор Ху@лу, двигающим Украину в НАТО и садящим на нары ОПЗЖ и всяких бужанских с мертвечуками.
 показать весь комментарий
 
Сергію, я Вам кажу без усяких вимог: воно не схаменеться. І Ви, і добровольці, і всі притомні люди, і на Заході це прекрасно знають.
Тому я залишаюся при своїй думці: марші уже не допоможуть.
Ні, дуже добре, що хлопці прийшли і пройшли, це - без питань. Але потрібно дуже чітко усвідомлювати, що кагал чхати хотів і на марші, і на вимоги. Вже про все домовлено. Угоди підписуються потай і узгоджуються деталі. Народ теж написав там нижче: капітуляція ВЖЕ відбулася.
І думати над тим, =що далі= слід було ще на вчора і на позавчора.
І це - серйозно.
 показать весь комментарий
 
Ви помиляєтесь, коли вважаєте, що організовані лави добровольців російсько-української війни можуть тільки ходити маршами і вигукувати гасла. Це тільки початок подій.
 показать весь комментарий
 
Я ніде не написала, що добровольці можуть тільки це.
Прошу не спотворювати мої слова.

Виправити скоєне буде не просто.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Хоть бы ОДНУ фоточку сверху! 200-300 человек и вся масовка! Зажал Пэдра денежку, зажал!
 показать весь комментарий
 
обломали, ви, пани, лахитнского бота)) оно ж надеялось на "200".. ну, так им "сказали")
 показать весь комментарий
 
 
Обьічно ментовская верхушка после подобньіх мероприятий заявляет:
" ... приняло участие ... сотен.. тьісяч человек..."

Сегодня они промолчали.
Наверное, боятся испугать Бубу криворожского.
 показать весь комментарий
 
 
А навіщо офіційна особа підписує необов'язковий до виконання документ?
Це державна зрада. Заклик до зміни територіальної цілісності України.
111
 показать весь комментарий
 
 
Петро Порошенко @poroshenko

Ми вимагаємо від Президента Зеленського негайно надати вичерпну інформацію, на підставі яких директив керівник його Офісу ставив підпис під Протоколом засідання Тристоронньої контактної групи від 11 березня 2020 року, і якщо йдеться про самодіяльність, то його негайної відставки..
 показать весь комментарий
 
 
Товарищи в ВР, ОП и министерствах не понимают КАКОЕ количество людей, умеющих воевать и любящих УКРАИНУ им противостоит. Это не 2014 год, когда были студенты и необученные мешканцы. Тут сила и братство. Плюс еще оружие, которое уверен у многих из них есть и это не кастрюльки и не палки с шипами. Вроде только в одном Киеве около 30.000 ВЕТЕРАНОВ (низкий ВАМ поклон ребята) АТО/ООС. А есть и в других городах и капитулисты им точно не по нутру своей политикой.
 показать весь комментарий
 
 
Ж2 колаборанти і зрадники, геть з України.
 показать весь комментарий
 
 
Запатентуй Ж2 Я буду на ютюбе использовать А то слово жидва там не нравится
 показать весь комментарий
 
Ждем все дружно 9 мая ...это и разложит все по полочкам ..если доживём
 показать весь комментарий
 
 
Добровольці передали свої вимоги до ОП. Відлік часу пішов. Все стане зрозуміло раніше за 9 травня.
 показать весь комментарий
 


Петро Порошенко @poroshenko
Ми вимагаємо від Генеральної прокуратури, Служби безпеки України невідкладно порушити кримінальну справу щодо дії за ознаками державної зради, замаху на державний суверенітет та територіальну цілісність України та зловживання владою..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
именно. и еще в 14 году. у свиномыролюбности и винницкого реформизма очень длинная история.
 показать весь комментарий
 
 
Везде, где торчат рога старого уголовника кучмы, было, есть и будет предательство. Что у парашенки, что у зельца, что, кстати, и у ющенки.
 показать весь комментарий
 
Пользуясь тем, что у россии сейчас более чем крупные проблемы с обвалом цены на нефть, новыми санкциями США и эпидемией, наш гундосый квартальный клоун мог бы хотя б дать приказ парням на фронте открывать ответный огонь без всей этой бюрократии. Но оно решило помогать россиянам.
 показать весь комментарий
 
 
Это все муйня малята .. Как сказал один человек(Лесник) - Любая акция протеста против власти должна заканчиваться как минимум "коктейлем молотова" - иначе это пиар и сброс пара..
 показать весь комментарий
 
 
молодцы!Вся Украина с Вами!
готовы выносить зелеНых чмырей в любое время!
 показать весь комментарий
 
 
Требования добровольцев

1. Ни шагу назад! Нет отводу войск!
2. Приоритетное развитие сектора обороны и современных вооружений для украинской армии!
3. Прекратить политику капитуляции! Никаких договоренностей с врагом за счет интересов Украины!
4. Нет - "Нормандии" без Крыма!
5. Россия должна заплатить за разрушения на Донбассе и в Крыму!
6. Никаких выборов в ОРДЛО до восстановления полного контроля украинской власти над оккупированными территориями!
7. Остановить политические преследования добровольцев, военных и волонтеров!
8. Уважение и социальные гарантии украинскому воину!
9. Стоп реваншу! Коллаборационистам и пропагандистам Кремля - ​​тюрьмы!" - говорится в комментарии на странице мероприятия в фейсбуке.Источник: https://censor.net.ua/n3181480
 показать весь комментарий
 
 
рот открывать и пальцы растопыривать нужно было год назад - сейчас уже позно.....
 показать весь комментарий
 
 
Зе не каламуть воду тебе вибрали, на 1 рік, щоб ти посадив соєвого баригу, ти не справився давай вали у відставку, будеш в пошані, а по іншому будеш в Ростові.
 показать весь комментарий
 
____________Сегодня было ТАК ___________________
Капітуляція не пройде! - ветерани провели марш у Києві - Цензор.НЕТ 4951
 показать весь комментарий
 
 
тех уже нет, а новые даже на горизонте не просматриваются - так продаются страны...
- а мы могли ну от могли же! - нет все тупо опять кацапам отдали...
 показать весь комментарий
 
ЗЕлебобы, вот это ваш бубочка обосцался=
Капітуляція не пройде! - ветерани провели марш у Києві - Цензор.НЕТ 5918
 показать весь комментарий
 
Эх, их бы энергию да на штурм Донецка. А по Киеву любой дурак с плакатом пройти сможет.
 показать весь комментарий
 
 
От тебе мерзоту тупу банять третій день!
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх