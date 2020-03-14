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Все про:Киев (18699) марш (561) Богачук Олег (993) капитуляция (6)

 Марш украинских добровольцев проходит в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ветеранское братство 14 февраля организовало марш в Киеве. Участники протестуют против капитуляции Украины.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, шествие началось от стадиона ЦСКА на Воздухофлотском проспекте, а завершится возле посольства РФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Раду на карантин. Ермака в отставку", - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Мы без колебаний встали на защиту Украины, когда враг пришел на нашу землю. Мы освобождали оккупированные украинские города и теряли на фронте наших собратьев. И мы не допустим, чтобы теперь власть договаривалась с врагом за нашими спинами, ведя Украины к капитуляции", - говорится в описании мероприятия на Facebook.

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Марш украинских добровольцев проходит в Киеве 06

Также смотрите: Добровольцы собрались в Киеве на Марш патриотов: "Ни шагу назад! Прекратить политику капитуляции!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Марш украинских добровольцев проходит в Киеве 08
Марш украинских добровольцев проходит в Киеве 09
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Марш украинских добровольцев проходит в Киеве 11
Марш украинских добровольцев проходит в Киеве 12
Фото, видео: Олег Богачук

Смотрите также: "Ермак- х#йло", - митингующие под ОП против новых договоренностей в Минске, отнесли свои требования в канцелярию Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3181519
 
   
 Топ комментарии
 
эти фотографии - зебилам как нож в спину))
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Ти диви...Невже ти таки почув мої слова, сходив до лікарів, прокапався та не будеш більше тут нести маячню, котру ти тут майже рік ніс, про "Без свиночолого гетьмана України больше нєт!"?
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рік назад мене тут ще не було, і про решту ти збрехав Васько. Чого ви зєбіли такі брехливі? Бабі танькі лайф привіт!
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эти фотографии - зебилам как нож в спину))
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Зебилы = ноль против силы. И Аваков их не спасет.
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Он не уйдет добровольно. Что дальше?
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а дальше те кто весной варнякал "не понравится этот - вынесем" будут выполнять свои "обещания"
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Поддерживаем!! Хлопці покажить Зеленскому с Ермаком, кто в стране хозяин и защитник! Нам не страшні московські воші- нам страшніші українські гниди ..
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Браття, завершуйте ходу прямо у Раді чи в ОП! Доволі з нас компетентних та технократичних ворогів народу!
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Запомните, кацапы, в сдохните на украинской земле.
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думаю в их рядах зебаранов точно небыло
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они не верят в мыролюбность 1.0 или 2.0 и в многослойную сивуху?
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О последствиях создания совместного консультативного совета Украины с представителями ОРДЛО
Есть две стороны вопроса - политическая и правовая.
В политическом смысле это решение означает разрушение клуба "друзей Украины" в мире. Даже самый большой сторонник Украины, сидя на кресле, вытрет лоб и скажет: "Слава Богу!". Это означает, что Киев отказывается от поддержки.
В правовом - по сути, это является признанием сторонами конфликта представителей ОРДЛО и Украины. И вывод России за рамки конфликта, перевод ее в статус наблюдателя, но и возможно даже миротворца.
Если посмотреть резолюции Совбеза ООН, решения Генассамблеи, ЕС, Европарламента, в рамках трехсторонней контактной группы сторонами конфликта всегда были Украина и Россия. А решались вопросы при посредничестве ОБСЕ.
Содержанием новых документов является переговорный процесс между Киевом и Донецком и Луганском. Но там есть еще куда худшая вещь, Донецк и Луганск там выступает как некое непонятное объединение.
Информационно Россия это подаст как признание Зеленским и Украины происходящего на Донбассе гражданской войной.
Россия выведет себя с позиции участника конфликта, сама себя сделает миротворцем. Технически это будет сделано руками Ермака с политического благословения Зеленского.
При этом все оружие, боеприпасы, спецподразделения, которые они перебрасывали, так и будут перебрасывать. Но теперь будут обвинять Киев во всем, что там происходит.
Создание совета с боевиками означает отставку для Зеленского
Это отставка для Зеленского. Он сам уже понимает, что мира достичь так не удастся, а политическая катастрофа может произойти.
Как только общество начнет все больше информации получать о запущенном процессе, то даже яркие сторонники Зеленского пойдут против него.
То, что произошло, разрушило хрупкий баланс. Все, что будет после подписания этих договоренностей, это уже не политика.
Он превратил себя в доминиона двух господарей. И выхода нет. Это все запускает сильный кризисный маховик. Представьте себе сейчас, что будет с армией в этой ситуации.
О "странных" пунктах протокола
В протоколе есть странные вещи.
Например, там упоминается КПВВ в Золотом и Счастье и необходимость разведения сил в двух местах. А еще месяц назад договорились о разведении в Гнутово.
Теперь упоминание об этом населенном пункте просто исчезло. И исчезло оно, скорее всего, не случайно. Подвох в том, что там стоят российские военные базы.
Эти три компонента - информационный, правовой и политический - просто Зеленского уничтожат.
О заявлениях Ермака, что создание совета по ОРДЛО не означает признания боевиков
Что вы слушаете? Голос Ермака было слышно, как голос мыши в сарае десятого соседа.
Услышат же в мире не то, что скажет Ермак, а то, что скажет Москва. Москва четко заявила: Киев сел за переговоры с Луганском и Донецком.
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Только один вопрос: КАКИМИ рычагами нужно поднажать на голобородька, чтобы он добровольно уехал на гастроли со своим кварталом? Ведь импичмент ему не светит, турбо-слуги грамотно оградили его от этого действия.
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То есть следущий шаг - зачистка от колоборантов всей территории Украины и избрание временной военно-гражданской администрации. /рашисты ведь уже давно анонсировали хунту/
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Надеюсь парни не просто пройдут маршем, а под его окончание сметут эту проху...ловскую недовласть.
Хер с ним даже если после этого на экскаватор залезет пЭтя и возглавит движ...
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сомневаюсь. я в 19 думал что винницкого мыролюбца отреформируют, а он тупо откупился частью нареформированного у народа.
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Так и тебе пи&дец) вы теперь на одном уровне с даунбасцами.
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Зеленському імпічмент. А після нього потрібно робити парламентську республіку, імовірно, з двопалатним парламентом. Бо президентська влада в Україні не прижилася. У нас кожен сам собі гетьман. А рішення споконвіку приймалися у козацькому колі. Такий наш український менталітет.
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Згідно зеліного закону про імпічмент, це зробити неможливо фізично! Тільки АЛЯ ЯНУКОВИЧ!
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Сина Петра Олексiйовича, добровольця, героя АТО, орденоносця i мiнамьоччика - в президенти.
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Сина Петра Олексiйовича, добровольця, героя АТО, орденоносця i мiнамьоччика - в президенти.
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А молодшого синулю в прем'єри , замість шмундуля ! Ото всі зажили б файно , як в раю ! Бу га га га😈
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А ЧЕГО ЭТО АВАКОВ ТАК ЗАЩИЩАЕТ РУСКОЕ ПОСОЛЬСТВО?????
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Кто то сегодня видел зекретина живьем? Может подохнет от страха,чтоб люди руки не марали,а там и за зерыгобанатов возьмемся...
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Ребята-ДОБРОБАТЫ! Всем сердцем и помыслами с вами- от самого начала борьбы с рашистским агрессором и до последнего толчка крови в сердце. Родные, БУДЬТЕ ЖИВЫ!!!
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