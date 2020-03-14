 Марш украинских добровольцев проходит в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, шествие началось от стадиона ЦСКА на Воздухофлотском проспекте, а завершится возле посольства РФ.
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"Мы без колебаний встали на защиту Украины, когда враг пришел на нашу землю. Мы освобождали оккупированные украинские города и теряли на фронте наших собратьев. И мы не допустим, чтобы теперь власть договаривалась с врагом за нашими спинами, ведя Украины к капитуляции", - говорится в описании мероприятия на Facebook.
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Фото, видео: Олег Богачук
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Есть две стороны вопроса - политическая и правовая.
В политическом смысле это решение означает разрушение клуба "друзей Украины" в мире. Даже самый большой сторонник Украины, сидя на кресле, вытрет лоб и скажет: "Слава Богу!". Это означает, что Киев отказывается от поддержки.
В правовом - по сути, это является признанием сторонами конфликта представителей ОРДЛО и Украины. И вывод России за рамки конфликта, перевод ее в статус наблюдателя, но и возможно даже миротворца.
Если посмотреть резолюции Совбеза ООН, решения Генассамблеи, ЕС, Европарламента, в рамках трехсторонней контактной группы сторонами конфликта всегда были Украина и Россия. А решались вопросы при посредничестве ОБСЕ.
Содержанием новых документов является переговорный процесс между Киевом и Донецком и Луганском. Но там есть еще куда худшая вещь, Донецк и Луганск там выступает как некое непонятное объединение.
Информационно Россия это подаст как признание Зеленским и Украины происходящего на Донбассе гражданской войной.
Россия выведет себя с позиции участника конфликта, сама себя сделает миротворцем. Технически это будет сделано руками Ермака с политического благословения Зеленского.
При этом все оружие, боеприпасы, спецподразделения, которые они перебрасывали, так и будут перебрасывать. Но теперь будут обвинять Киев во всем, что там происходит.
Создание совета с боевиками означает отставку для Зеленского
Это отставка для Зеленского. Он сам уже понимает, что мира достичь так не удастся, а политическая катастрофа может произойти.
Как только общество начнет все больше информации получать о запущенном процессе, то даже яркие сторонники Зеленского пойдут против него.
То, что произошло, разрушило хрупкий баланс. Все, что будет после подписания этих договоренностей, это уже не политика.
Он превратил себя в доминиона двух господарей. И выхода нет. Это все запускает сильный кризисный маховик. Представьте себе сейчас, что будет с армией в этой ситуации.
О "странных" пунктах протокола
В протоколе есть странные вещи.
Например, там упоминается КПВВ в Золотом и Счастье и необходимость разведения сил в двух местах. А еще месяц назад договорились о разведении в Гнутово.
Теперь упоминание об этом населенном пункте просто исчезло. И исчезло оно, скорее всего, не случайно. Подвох в том, что там стоят российские военные базы.
Эти три компонента - информационный, правовой и политический - просто Зеленского уничтожат.
О заявлениях Ермака, что создание совета по ОРДЛО не означает признания боевиков
Что вы слушаете? Голос Ермака было слышно, как голос мыши в сарае десятого соседа.
Услышат же в мире не то, что скажет Ермак, а то, что скажет Москва. Москва четко заявила: Киев сел за переговоры с Луганском и Донецком.
Хер с ним даже если после этого на экскаватор залезет пЭтя и возглавит движ...
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