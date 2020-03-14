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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4884) награда (1242) добровольцы (688) Билецкий (159)

 Ни один доброволец не возьмет награду из рук Зеленского, - Андрей Билецкий. ВИДЕО

Лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий считает, что ни один доброволец не примет награду от президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Билецкий заявил во время выступления на Марше добровольцев в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Зеленский говорит, я инициирую награды добровольцам. Нам не нужны награды от человека, который предает все, за что мы боролись и воевали. Ни один доброволец не возьмет награду из рук Зеленского", — сказал Билецкий.

По его словам, Зеленский говорит о наградах в то время, когда десятки добровольцев и ветеранов сидят за решеткой. При этом Билецкий напомнил о решении суда, отправившего двух членов "Национального корпуса" под арест за хулиганские действия во время презентации Национальной платформы примирения и единства.

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"Вчера доброволец Александр Волков — который возглавлял охрану проукраинских митингов в Донецке весной 2014 года, который попал "на подвалы" ДНР, которого пытали, который сбежал, вступил в батальон "Донбасс", прошел весь путь, попал в Иловайский котел, вырвался из плена и тут же вступил в полк "Азов", провоевал четыре года — получил от Зеленского арест за то, что он "с особой дерзостью" порвал плакат так называемой "платформы примирения" с ЛДНР. Это — реально те награды, которые Зеленский хочет вручить добровольцам сегодня", — сказал Билецкий.

Также на Цензор.НЕТ: Срыв презентации Сивохо: прокуратура хочет ужесточить меру пресечения для двух подозреваемых

Источник: https://censor.net.ua/v3181510
 
   
 Топ комментарии
 
Зєля встиг обплювати отруйною кацапською слиною все святе в новітній історії України. Бог і народ буде йому за це суддя.
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Подивимось, чи правильні слова Білецького будуть підкріплені такими ж правильними діями. Дуже сподіваюся на це.
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За всех расписываться не стоит. Но подавляющее большинство это точно не сделают. Зеленский - дешевый фраер, случайно оказавшийся во главе страны. Тупое, ссыкливое дерьмо не воспринимающее объективную критику
Ни один доброволец не возьмет награду из рук Зеленского, - Андрей Билецкий - Цензор.НЕТ 4377
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"Вчера доброволец Александр Волков - который возглавлял охрану проукраинских митингов в Донецке весной 2014 года, который попал "на подвалы" ДНР, которого пытали, который сбежал, вступил в батальон "Донбасс", прошел весь путь, попал в Иловайский котел, вырвался из плена и тут же вступил в полк "Азов", провоевал четыре года - получил от Зеленского арест за то, что он "с особой дерзостью" порвал плакат так называемой "платформы примирения" с ЛДНР. Это - реально те награды, которые Зеленский хочет вручить добровольцам сегодня", - сказал Билецкий.
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Ну то, что у Билецкого маразм, меня не удивляет - всякое в жизни случается. Поражает, что этот маразм публикует Бутусов. С какого перепугу судебная система стала подконтрольна президенту? Каким макаром президент может арестовать кого-либо??? А вот полнейший провал судебной реформы - это как раз заслуги предыдущего президента.
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Вы сливы Трубы читали?....прямое управление и узурпация всех ветвей власти. Сценарий северных оленей.
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що ты ему обьяснешь, он или пэтэушник прыщавый или совок с тиливизира с говноканалов маланских правду считает и слушает, оттуда и знание жизни будней.. Жоден доброволець не візьме нагороду з рук Зеленського, - Андрій Білецький - Цензор.НЕТ 9029 ....портнов нынче за главного, кто не знает..он и садит, и увольняет,и принимает на работу..президент и хонурики евонные квартальные-при этом статисты или исполнители.... Жоден доброволець не візьме нагороду з рук Зеленського, - Андрій Білецький - Цензор.НЕТ 9029
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Новую методичку ещё не подвезли?Ну тогда строчи по старой.
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Билецкий - наш, украинский Адольф.
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Нее, не тех резал. Тогда уж Хмельницкий, а кацапстан - новые ляхи.
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Вау ! Молодца Андрей - нечего не брать с клоуна рук вообще даже тогда он играет на рояле .
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только с миски авкова
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Аваков оголосив Зеленському війну.
А може й ні. Коли протестували проти відведення ВСУ я писав що Бєлєцкій спробує очолити протести, щоб злити їх в унітаз. Так і вийшло.
Схоже, Бєлєцкій знову буде намагатися очолити протест. Зрозуміло для чого.
Ни один доброволец не возьмет награду из рук Зеленского, - Андрей Билецкий - Цензор.НЕТ 5692
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Це той Білецький чиї орли кошмарили Порошенка під час передвиборчої агітаціїї . Таке враження що Аваков навічно .
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Аваков наносит ответный удар...мы на пороге огромного шухера. Или же очередная борьба нанайских мальчиков для замыливания глаз нелохам.
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Виталий Гайдукевич

Бєзславниє ублюдкі і останній ВОП Громадянина.
Напевно циніком зараз бути найпростіше. Сказав "а ми попереджали" і сів у позу Почекуна на карантині. Але реальність така, що на момент, коли усіх попустить і ми вийдемо на післякарантинну вулицю, довкола буде зовсім інша країна. Тобто країни Україна в звичному нам вигляді може більше не бути. Не нагнітай? Ок, тоді по пунктах:
1. 11 березня в Мінську була підписана фактична капітуляція України у російсько-українській війні. Леонід Кучма поставив підпис під суб'єктністю терористичних банд-формувань ОРДЛО. Документ тут: https://zn.ua/…/novye-minskie-protokoly-dokument-347861_.ht… Чорним по білому написано, що Росія "нє прі чьом", а з терористами Київ тепер має консультуватися. Про вивід окупаційного контингенту, верховенство українського права і т.д., мова не йде. Зеленський погодився на усі вимоги Путіна. В очі, курва, надивився.
2. Капітуляцію 11 березня Україна повинна (!)... так, ви не помилилися - НАМ ДИКТУЮТЬ ВИМОГИ і більше нікому. Так от Україна повинна, нас змушують узаконити хрест на незалежності і суб'єктності. Важіль впливу? Як завжди у Кремля - інакше не віддадуть обіцяну наступну партію заручників, інакше нове посилення обстрілів на фронті.
3. В ЦЕЙ ЧАС влада повністю і наглухо провалює захисні заходи по коронавірусу. Тобто істерику медіабудка швейцарськой бабушкі нагнітає якісно, а щоб мислити наперед - ніт. Нас зараз будуть витісняти на карантин, але при цьому нічого не робитимуть для системного опору пандемії. Шоб шо? Вочевидь, що капітуляція 11 березня може викликати протести, але якщо людей довести до істерики, якщо побудувати підстави тотальної заборони масових зібрань, то протести стануть не масовими і через раду протягнуть шо завгодно, хоч одностатевий шлюб Вови і Вови.
Ні, коронавірус, це дуже небезпечно і слід берегтися, але влада зухвало прикриваючись загрозою світового масштабу, протягує рішення, які ставлять хрест на країні.
4. Протести таки можуть статися, але медіа ресурси Зеленського і Медведчука будуть з кожної праски кричати, що опозиція зневажає народ і штовхає його в лапи коронавірусу. Авторитарна реакція не забариться - захищати затриманих теж (так вони вважають) ніхто не прийде під офіси репресивної системи.
5. Ані питання землі, ані питання умов роботи ФОПів, ані комуналка - НІЩО ЗАРАЗ НЕ Є ВАЖЛИВИМ - тільки збереження державності. Збереження державності зараз, це дві складові: захист населення і економіки від вірусно-кризового удару... та захист країни від російського сценарію розвалу.
Думаєте чорт Сивохо просто так з бодуна ляпнув про "гранітну" і "янтарну" республіки? Думаєте випадково Кучма підписався під легалізацією бойовиків РАЗОМ із двома злочинцями, які виконують ролі МІНІСТРІВ ЗАКОРДОННИХ СПРАВ окупованих анклавів? Ніт.
6. Паніка, відсутність адекватних дій влади, відсутність адекватного ПРАВДИВОГО інформування населення, спроби під вірусну істерику протягнути вбивчі рішення через парламент - комплекс який має виштовхнути адекватного громадянина у внутрішню еміграцію. Зберігати холодну голову і адекватно реагувати на виклики - елемент захисту державності.
7. Критикуєш - пропонуй? Ок
- Влада має запровадити мораторій НА БУДЬ-ЯКІ рішення і дії, які не стосуються опанування ситуації з економікою і поширенням коронавірусу. Все інше відтерміновується. Хоч до літа, хоч до осені. Вирішення проблеми ОРДЛО, Норманді, впровадження планових реформ (смішно це писати, але припустимо, що вони є) - все почекає.
- Політика? Ні. Якщо треба, то варто переносити вибори. В разі колапсу держави, вони нікому не потрібні.
- ВР і Уряд мають переглянути видатки в бік виключно забезпечення життєдіяльності (існування) держави. Інакше - хаос.
- Бізнес має отримати режим максимальної лояльності від держави. Можливо впритул до перегляду політики зборів в бік полегшення - краще, щоб бізнес вижив, аніж видоїти його до краплі і поховати.
- Варто думати про розгортання військових шпиталів на випадок стрибка інфікованих коронавірусом. Треба наперед продумати розташування і автономність, щоб не отримати рімейк Нових Санжар
- Керівник МОЗ має виходити на брифінг КОЖНОГО ДНЯ в прайм тайм і ДЕТАЛЬНО розповідати, про дії влади, стан справ, статистику. Якою б сумною вона не була. Міністр! Не заступник, не речник - МІНІСТР особисто.
- Міносвіти має терміново запропонувати алгоритм дистанційного навчання на усіх рівнях. Це не просто, а складні часи точно до завершення навчального року.
- Влада має покликати опозицію і РАЗОМ запустити роботу цілодобового штабу національного порятунку. Це потрібно для поєднання зусиль і компетентностей. Ми реально стоїмо на порозі непрогнозованих подій.
- Влада ЗОБОВ'ЯЗАНА перевести в режим жорсткого опору зовнішнім загрозам усіх силовиків. Наголошу - ЗОВНІШНІМ. Росія не просто так посилює тиск. Активізація ЗСУ додасть спокою громадянам.
- В Горлівці 12 інфікованих коронавірусом? Доля людей під окупацією - клопіт країни окупанта. Влада має обмежити перехід людей через лінію фронту. Кхм.. власне, як і вільний трансфер людей через кордон. В Європі до цього вже підходять.
- Влада ЗОБОВ'ЯЗАНА звернутися до громадян (перш за все активного громадянського зрізу) по допомогу в реагуванні на виклики як безпекового, так і вірусного характеру.
- Громадянам доведеться пригадувати досвід самоорганізації . Нашої допомоги можуть потребувати медики та їх родини. Система охорони здоров'я навіть Італії працює на межі своїх сил. У нас все гірше, тому медики, це тепер теж передова і їм потрібен активний тил. Як і що саме? Про це треба говорити вже зараз.
Гірше не буде, говорили вони...
За нинішній стан речей і його наслідки несе особисту відповідальність кожен, хто минулої весни привів до влади вірус в короні. Але чи стане совісті їм визнати це, поговоримо вже після того, як Ідеальний Шторм мине.
Якщо буде про що і з ким говорити.
Плече до плеча - це буде не простий бій.
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Помните драку в ресторане между ветераном АТО и рукоблудником ? Из-за чего был конфликт ? Из-за давней ссоры на блокпостах за наркоту и контрабанду , вернее очень большие деньги . Без войны очень многие " патриоты" типа Кивы и других потеряли источники дохода . Белецкий остался не у дел и пытается себя подороже продать .
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діскусія окончєна - селом ідуть каратєлі
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Я видел как этот недоносок зельц награждал воинов а те брали награды из рук этого ничтожества . Мне вот интересно эти награждённые сами то как относятся к наградам полученным из рук этой крысы отмазавшейся от армии а теперь ежедневно продающей Украину оптом и в розницу самому лютому и подлому врагу. На мой взгляд получить награду даже заслуженную своей доблестью и кровью из рук ничтожества это самая позорная награда будь она хоть и высшей наградой страны. Даже объявленная просто благодарность из уст достойного военачальника цениться выше в сотни раз чем высший орден страны полученный из рук мрази ,труса и предателя.Такой наградой нельзя гордится.
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та якесь в'яле всьо... хода непонятна... руководітєлі галімиє... сАбаков діріжор
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А есть знающие.. Ведь вроде на теперешнее время Добровольческих образований нет, все вошли в состав ВС или прочих организаций?
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