 Дети выживут, умрут пенсионеры: Емец резко высказался на заседании по коронавирусу, позже объяснился. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Между прочим, этот вирус детей не поражает, а сейчас умрут все пенсионеры", - сказал Емец.
Вечером 13 марта на сайте Министерства здравоохранения появилось объяснение по поводу заявления Емца.
"Хочу отдельно объяснить тезис об особой уязвимости к инфицированию пожилых людей. Исходя из мировой тенденции и медицинских исследований, у них чуть ли не самый высокий риск заражения и дальнейших летальных исходов. Именно поэтому Минздрав Украины уделяет особое внимание этой категории населения, принимает меры, проводит информационную кампанию, чтобы снизить такие риски", - процитировала пресс-служба комментарий министра.
По данным ГСЧС, всего по состоянию на 14 марта на территории Украины зафиксировано 3 случая заболевания коронавирусом COVID-19 в двух областях, а именно: Черновицкая - 2 и Житомирская - 1 (смертельный исход).
Вчера президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о ряде мер по минимизации распространения коронавируса на территории Украины.
Опровержеия и разъяснеия насчет вырванного из контеста уже были?
https://prm.ua/nardepi-slugi-narodu-*********-zvernennya-proti-stvorennya-konsultativnoyi-radi-z-boyovikami-ordlo-dokument/
https://docs.google.com/document/d/1PyZ324RW1uFhuNjClT9naQBGgcjf9PmsEco7dHnJspk/edit
В свое время , когда Тимошенко боролась с мифическим гриппом хоть маски во всех учреждениях и магазинах раздали.
А если учесть тот факт, что в иудейских столицах Украины - Харькове и Днепре местные власти не хотели вводить карантин , то закрадываются смутные мысли , кому это все выгодно.
Буквально вчера бабушка (незнакомая, просто случайно услышала) жаловалась своей подружке, что вот, мол, пришла к врачу. А медсестричка меня записала аж на 20 марта на прием. ЭТО НОРМАЛЬНО?? Бабушка! Вы сами хотите людей уничтожить. Изощряетесь, твари!
- Рима, не кипешуй.. то он про биомасу
...
Володя - твоя челядь тебе табуреточку ставит на эшафоте...
Наверно, все уже подсчитали, или просто дебилы...
- А я, между прочим, в твоем возрасте уже работала!
- Да? А я, между прочим, в твоем возрасте еще буду работать!
Там почти все такие...
Все правительства України ентого хотели и хотят!)))
Я не понял, они сегодня там решают проблему дефицита пенсионного фонда или где?
Тот кто добровольно откажется от пенсии-сможет еще немного пожить.Пока не выведут новый штамм,поражающий только должников по коммуналке.
А че Нам терять, по словам ентого придурка!
Три войны не убило!!
И пенсов треть в Україїні!
Не відмовлюся!!
😇
Не понимаю, с чего истерить.