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 Дети выживут, умрут пенсионеры: Емец резко высказался на заседании по коронавирусу, позже объяснился. ВИДЕО

13 марта на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что от короновируса "умрут все пенсионеры". Позже Минздрав пояснил суть сказанного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Между прочим, этот вирус детей не поражает, а сейчас умрут все пенсионеры", - сказал Емец.

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Вечером 13 марта на сайте Министерства здравоохранения появилось объяснение по поводу заявления Емца.

"Хочу отдельно объяснить тезис об особой уязвимости к инфицированию пожилых людей. Исходя из мировой тенденции и медицинских исследований, у них чуть ли не самый высокий риск заражения и дальнейших летальных исходов. Именно поэтому Минздрав Украины уделяет особое внимание этой категории населения, принимает меры, проводит информационную кампанию, чтобы снизить такие риски", - процитировала пресс-служба комментарий министра.

По данным ГСЧС, всего по состоянию на 14 марта на территории Украины зафиксировано 3 случая заболевания коронавирусом COVID-19 в двух областях, а именно: Черновицкая - 2 и Житомирская - 1 (смертельный исход).

Вчера президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о ряде мер по минимизации распространения коронавируса на территории Украины.

Источник: https://censor.net.ua/v3181487
 
 
 Топ комментарии
 
Дипломат 80-го уровня. Трускавец рулит.
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Где эта полоумная Смаглюк, которая раскрыла "международный заговор масочных воротил"?
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Ти ємець я пенсіонер якщо виживу (ти то виживеш 100% - ти ж "слуга") я тобі покидьок даю привселюдно обіцянку набити твоє смердюче рило во ім'я всіх пенсіонерів які виживуть у цьому про кацапському ЗЕбільному болоті в яке ви перетворили Україну!!! Я тобі це обіцяю!!!
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Дипломат 80-го уровня. Трускавец рулит.
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А сам Емец у нас что младенец сколько там ему 75 или к 70 подбирается...
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Виходить що не тільки у Зеленського були міністри-ідіоти, міністри-ідіоти це українська традиція з 1991 року!
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Если бы он продолжил,что помрут ВСЕ пенсионеры,которые за Зелю проголосовали,то было бы даже правдой. А так просто дурак.
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Ну пенсы за Пороха не голосовали. Им ведь рассказали по Г+Г что он брата убил! Діти виживуть, помруть пенсіонери, - Ємець різко висловився на засіданні по коронавірус, згодом дав роз’яснення - Цензор.НЕТ 9204
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Митенька ну что ты тормоз понял уже весь форум! Год назад не на Порошенко надо было каррикатуры постить а на Зеленского. Кто виновать что до тебя только сейчас дошло? Родители или травма?
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Я тебе уже говорил что если я малорос то ты пассив-нетрадиционной сексуальной ориентации. Ну я понимаю что ты тормоз так что думаю может через год дойдет! Діти виживуть, помруть пенсіонери, - Ємець різко висловився на засіданні по коронавірус, згодом дав роз’яснення - Цензор.НЕТ 8960
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Що в кого болить ...а в кацапів ср....! Діти виживуть, помруть пенсіонери, - Ємець різко висловився на засіданні по коронавірус, згодом дав роз’яснення - Цензор.НЕТ 4996
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Что за дебильные картинки. Хотя и афтор дзебил!
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Это - явная угроза... йемеца - под суд! Пускай идет в тюрьму жить! Маме римме - дополнительный махровый берет и бесплатную блестящую фиксу. Папе Срулику - бесплатную подписку на Жэминь Жибао, Жолнеж Волности и Эдиот Ахронот...
Опровержеия и разъяснеия насчет вырванного из контеста уже были?
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Где эта полоумная Смаглюк, которая раскрыла "международный заговор масочных воротил"?
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сколько мстительности в ваших словах... просто ЯБВДЛ не?
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Просто назвал вещи тем, чем они и являются, мстительность вообще ни при чём.
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В пересічного чоловіка стільки горілки не влізе . Смерть гарантовано .
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та шо там... проведи 3 года в центре подготовки в Уфе и 3 года на ближнев востоке...аж бегом...
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Ти ємець я пенсіонер якщо виживу (ти то виживеш 100% - ти ж "слуга") я тобі покидьок даю привселюдно обіцянку набити твоє смердюче рило во ім'я всіх пенсіонерів які виживуть у цьому про кацапському ЗЕбільному болоті в яке ви перетворили Україну!!! Я тобі це обіцяю!!!
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Слуги народа уйдут одни из первых. Проклятие народа существенно посадит их иммунитет.
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Такое впечатление, что власти Украины хотят существенно уменьшить количество пенсионеров. Борьба с вирусом только на словах. Говорят что в больших супермаркетах кассиры сидят без масок, на почте , таможне , банках и других учреждениях куда массово приходят граждане тоже масок нет.
В свое время , когда Тимошенко боролась с мифическим гриппом хоть маски во всех учреждениях и магазинах раздали.
А если учесть тот факт, что в иудейских столицах Украины - Харькове и Днепре местные власти не хотели вводить карантин , то закрадываются смутные мысли , кому это все выгодно.
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Кто ему давал право всех в одку кучу сгребать!! Это почему еще ВСЕ умрут? А он, интересно, кто? Молодой рысак?

Буквально вчера бабушка (незнакомая, просто случайно услышала) жаловалась своей подружке, что вот, мол, пришла к врачу. А медсестричка меня записала аж на 20 марта на прием. ЭТО НОРМАЛЬНО?? Бабушка! Вы сами хотите людей уничтожить. Изощряетесь, твари!
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наші пенсіонери пережили 5 президентів, які знищували їх як тільки могли.. переживуть і шостого і сам вірус!
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вообще-то, ВАШИ пенсионеры пережили только 2х "президентов", 3-его они уже не переживут, поскольку он себя - короновал
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удмурдЪ, ящо я пишу рідною мовою, намагайся відповідати нею, якщо не вмієш - папрасі таваріща лєйтінанта, він знає де курси можна пройти Діти виживуть, помруть пенсіонери, - Ємець різко висловився на засіданні по коронавірус, згодом дав роз’яснення - Цензор.НЕТ 3964
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Ты быстрее с каштана осмотришь все достопримечательности Киева - зелупа пристарелая.
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- шо? шо этот говнюк сказал? щас сыначке позвоню...
- Рима, не кипешуй.. то он про биомасу
Дети выживут, умрут пенсионеры: Емец резко высказался на заседании по коронавирусу, позже объяснился - Цензор.НЕТ 6916

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А шо за цифры у Сруля на лбу??? Не 69?
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умрут все пенсионеры/ Кто ясно мыслит тот ясно излагает. Как мыслит министр кодлана Коломойского так и излагает.
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Коломойский за десятки лет ограбил Украину на сотни млрд. дол, а тут , когда удалось всю страну под себя подмять, необходимо "кровные денежки" каким то пенсионерам платить?
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Толкові лікарі звільняються з роботи. Всі в шоці. Навіщо норомальний лікар пішов на міністерську посаду, в якій він повний "0". Хіба що, його використають для знищення реформи
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Нормальный лікар такого не меле. Очевидно , що цей міністр аморальна людина.
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Годуну тому товариш, лікар, розповів. За неділю звільнилось15 лікарів. Класних лікарів.
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Без пенсионеров вымрут все безработные молодые.
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Министр Здравозахоронения достойный последователь Супрун . И для пенсионного фонда хорошая новость ...
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весь лехторат жопоблока ляжет)) рабинович в панике Дети выживут, умрут пенсионеры: Емец резко высказался на заседании по коронавирусу, позже объяснился - Цензор.НЕТ 3237
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*****, постараюсь умерть не один!, а вместе с той завполиклиникой, которая места в реанимацию будет продавать!
Володя - твоя челядь тебе табуреточку ставит на эшафоте...
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Когда-то, конечно, умрут все пенсионеры, потом следующие станут пенсионерами и тоже умрут...
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Тут новость недавно мелькала, что из пенсионного фонда Украины выделили чуть ли не мильярд гривень(если не ошибаюсь) на поддержку укрпочты...
Наверно, все уже подсчитали, или просто дебилы...
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Так вот кто в Украине настоящий Доктор Смерть!
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Мечта ЛЮБОГО государства - абсолютно здоровый, богатый гражданин, всегда плативший налоги и умерший в день выхода на пенсию..
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Пенсионная Реформа. Тото ПФ уже на половину с бюджета наполняется, а не с ЕСВ.
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что то мне подсказывает немного что этот хоть и крутой профессор детский хирург честь ему и хвала! но он в первые у Шустера был и там ляпнул что то не в тему...а тут снова ЛЯП! а для такого известного взрослого человека уже много для начала его карьеры на посту министра... ему лучше рот не открывать а работать руками больше в операционной толка будет! зря двух предыдущих сняли с постов и Супрун и Скалецкую.(( МЕНЯТЬ КАЖДЫЕ 2 МЕСЯЦА МИНИСТРОВ.это что у них там ликбез как повышение министерской квалификации курсы типа?!
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он сказал все правильно, чем старше - тем выше смертность. Та украинка что умерла была 71 год.
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Бабушка маленькой внучке:
- А я, между прочим, в твоем возрасте уже работала!
- Да? А я, между прочим, в твоем возрасте еще буду работать!
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Получается, что и Вона умрёт? Поверить трудно, но придётся - не брехуны же у нас в правительстве сидят...
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Вона не Члєн "правітєльства"..так, що не 3.14зди!))
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Емец родился на Московии и жил где то в Сибири, потом спустя годы переехал в Украину и сейчас в Зе-команде....

Там почти все такие...
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Не гдето а в Воркуте! Там только зеки и вертухаи. Потомок вертухая!
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Учитывая тот факт , что Зе - говно команда и вообще не подготовилась к короновуросу, и то что пенсионеры умрут , это им в наказание за то , что голосовали за ЗЕ ? Это будет благодарность от ЗЕ и наказание ?
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Да не мельтеши ..
Все правительства України ентого хотели и хотят!)))
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Діти виживуть, помруть пенсіонери, - Ємець різко висловився на засіданні по коронавірус, згодом дав роз’яснення - Цензор.НЕТ 9194

Я не понял, они сегодня там решают проблему дефицита пенсионного фонда или где?
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Так вот почему увеличение пенсий перенесли с марта на сентябрь и вдобавок пообещали тем кому 80+ дополнительно по 500 гр. Ну теперь то все ясно. ( Ну хоть этот проговорился)
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Пазл сложился.Коронавирус-разработка пенсионного фонда.
Тот кто добровольно откажется от пенсии-сможет еще немного пожить.Пока не выведут новый штамм,поражающий только должников по коммуналке. Діти виживуть, помруть пенсіонери, - Ємець різко висловився на засіданні по коронавірус, згодом дав роз’яснення - Цензор.НЕТ 6777
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Пане міністре! Проясніть ситуацію по працюючим пенсіонерам. Їм теж хана? А якщо пенсійний квиток втрачено?
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Разнашу заразу, чтоби пєнсі скарєє передохлі. Сьогодні таку фразу почув в маркеті від молодика під тридцять років. Мабуть, дуже продвинутий той ємець.
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ВОТ И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ДИФИЦИТА БЮДЖЕТА ПЕНСИОННОГО ФОНДА)))))))
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Всех пенсов на фронт!
А че Нам терять, по словам ентого придурка!
Три войны не убило!!
И пенсов треть в Україїні!
Не відмовлюся!!
😇
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В Пенсионном фонде ставят свечки и заказали молебен.
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..и все урядники как на подбор дебилы моральные...а деда этот, так совсем отмороженный.. Діти виживуть, помруть пенсіонери, - Ємець різко висловився на засіданні по коронавірус, згодом дав роз’яснення - Цензор.НЕТ 4038 Діти виживуть, помруть пенсіонери, - Ємець різко висловився на засіданні по коронавірус, згодом дав роз’яснення - Цензор.НЕТ 4038 Діти виживуть, помруть пенсіонери, - Ємець різко висловився на засіданні по коронавірус, згодом дав роз’яснення - Цензор.НЕТ 4038..сам себя закопал.. Діти виживуть, помруть пенсіонери, - Ємець різко висловився на засіданні по коронавірус, згодом дав роз’яснення - Цензор.НЕТ 9318..
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В Германии (на конец-то) с понедельника закрыты садики, школы на три недели+две недели каникул. Так как многие родители пять(!!!) недель не могут дома оставаться, дали «рекомендацию»: детей к бабушкам/дедушкам не отводить=>пожилые люди в группе риска......
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Он правду сказал. просто назвал вещи своими именами.
Не понимаю, с чего истерить.
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Це по-державницькі це что сказало. Зараз стало зрозуміло, як вони збираються нас спасати! Чиста правда. Слово не горобець. Що у тверезового на думці, то у п*яного, чи дурня на язику.
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Емец: "лучше перебздеть, чем недобзеть"
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"Завитайте до батькив! може хата вже осовбодилась!"
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