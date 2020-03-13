 Из-за коронавируса Кабмин временно изменит порядок подтверждения статуса для пенсионеров, проживающих в ОРДЛО, - Резников. ВИДЕО

Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.
"Хочу обратиться к пожилым людям, которые являются временно перемещенными лицами и на пунктах КПВВ будут стоять в очередях, чтобы подтвердить свою регистрацию, как временно перемещенного лица. Наше законадательство требует его подтверждения каждые 60 дней, иначе они могут потерять право на получение социальной помощи и пенсионного обеспечения.
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий готовит изменения в пакет документов, будет считаться, что это форс-мажор и временно будет отсрочено это требование о 60 дневной регистрации, чтобы уменьшить очереди на пунктах пропуска. Чтобы пенсионеры там не стояли, и не подвергали риску себя и остальное население Украины. Не паникуйте, мы слелаем так, что вы не потеряете свои пенсии", - сказал чиновник.
Та шо Ви таке кажете !
А хтож нас гальічан бєндєровскіх тоді корміть буде?
А будете настаивать - земля уйдёт у вас из-под ног.
Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло уголовное дело в отношении экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой (с)
Все тихенько.
а о наших пенсионерах кто-то думает??
Одни заботы о Лугандонцах
Пусть ***** о них заботится
А мне почему-то казалось что временно перемещенные это те кто покинул окупированые територии и живет на украинской земле.А по таким выражениям нашего руководста выходит это украинцы окупанты а не сепаратисты из кацапскими наемниками.
Дожились до ручки,так что кроме сдачи Украины кацапам ничего и не стоит ждать от правительства Зеленского.