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 Политика Украины
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 Из-за коронавируса Кабмин временно изменит порядок подтверждения статуса для пенсионеров, проживающих в ОРДЛО, - Резников. ВИДЕО

Кабинет Министров временно изменит порядок подтверждения статуса перемещенных лиц пенсионерами, проживающими на оккупированных территориях Донбасса. Это позволит пожилым людям не стоять в очередях на КПВВ и снизит их риск заражения коронавирусом.

Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу обратиться к пожилым людям, которые являются временно перемещенными лицами и на пунктах КПВВ будут стоять в очередях, чтобы подтвердить свою регистрацию, как временно перемещенного лица. Наше законадательство требует его подтверждения каждые 60 дней, иначе они могут потерять право на получение социальной помощи и пенсионного обеспечения.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий готовит изменения в пакет документов, будет считаться, что это форс-мажор и временно будет отсрочено это требование о 60 дневной регистрации, чтобы уменьшить очереди на пунктах пропуска. Чтобы пенсионеры там не стояли, и не подвергали риску себя и остальное население Украины. Не паникуйте, мы слелаем так, что вы не потеряете свои пенсии", - сказал чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина запрещает въезд жителям с регистрацией на временно оккупированных территориях и иностранцам через КПВВ на линии столкновения, - Аваков

Источник: https://censor.net.ua/v3181452
 
 
 Топ комментарии
 
гнать нахер этих попрошайек лугандонских!
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Чтобы вы сейчас не делали, вы в любом случае не легитимны. Вы государственные изменники поддерживающие капитуляцию.
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новую гадость для Украины придумали? успокойтесь уже с этим ордло, пусть о них оккупанты думают))
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гнать нахер этих попрошайек лугандонских!
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Гнать? Кормильцєв дамбасскіх?
Та шо Ви таке кажете !
А хтож нас гальічан бєндєровскіх тоді корміть буде?
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Чтобы вы сейчас не делали, вы в любом случае не легитимны. Вы государственные изменники поддерживающие капитуляцию.
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опа на. уже и подтверждать дамбасне ничего не нужно. и появляться на нормальной территории не обязательно. это очень все мыролюбно.
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Заявление Трампа и Президента Украины Зеленского , крутят по всем каналам без остановки . Это правильно .
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Может хоть корона-вирус отобьёт кабмину охоту трогать украинскую землю.
А будете настаивать - земля уйдёт у вас из-под ног.
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новую гадость для Украины придумали? успокойтесь уже с этим ордло, пусть о них оккупанты думают))
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Они говорили,что всю страну кормили,зафига мы им?Они провели референдум и захотели русский мир,а при чем тут украинские пенсии,в русском мире их не может быть.
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Может и фейк конечно. Но уже проскочило по некоторым каналам что в Горловке по короновирусу проскочило несколько граждан. Идеальный случай вообще перекрыть всё. На месяц. Это много на место поставит. Даже с обеих сторон. Пора давно уже определятся всем со всех сторон реально. До абсурда ведь дело пошло.
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От підлі ЗЕгниди, використали балаган з віросом щоб протягнути капітуляцію. За один день відбіли рашку з куйлом від війни, а вечором куйлу подарунок - звільняють рашку-окупанта від матеріального утримання населення окупованих територій. Майже рік ЗЕвлада смокче у рашки,(здача територій, помякшення засраного іміджу рашки на між.нар.арені, відмова від позовів за газ, купівля рос.ел.енергії, доступ рос.товарам на укр.ринок, вода в Крим, репресії патріотів), а що взамін ? Проститутці за мінєт платять, дружині чоловік щось подарує. Цікаво за що продалась ********* ?
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А что именно подтверждать? по документам они все проживают на подконтрольной нам территории. вот закрыть на карантин дыру и убедимся, как они тут проживают, ну а кто не проживает - мы не виноваты. Этот товарищ - какой то явный идиот, а точнее просто враг
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Він злякався,коли йому пояснили,як цей світ працює насправді,нема вже того амбітного Голобородько(якщо він був),є обісране Зе.Скорше за все він не ворог,просто хоче жити і тому ми частково повернемось в срср,якщо дозволимо йому далі щось робити
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Вы,идиоты,сделаете так,что пол Украины у вас останется,той которой шансон по душе и шапкосьем
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зебильчики, тут такая штука... Вы снова пожрали говна.
Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло уголовное дело в отношении экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой (с)
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Ага. І ніяких тобі сенсацій у прайм новинах, телеканалів.
Все тихенько.
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******
а о наших пенсионерах кто-то думает??
Одни заботы о Лугандонцах
Пусть ***** о них заботится
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Проросійська влада дбає про проросійських громадян, а українські пенсіонери їм нах...не треба... На даний час взагалі треба перекрити кордон з окупований кацабами лугандон
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являются временно перемещенными лицами Источник: https://censor.net.ua/v3181452
А мне почему-то казалось что временно перемещенные это те кто покинул окупированые територии и живет на украинской земле.А по таким выражениям нашего руководста выходит это украинцы окупанты а не сепаратисты из кацапскими наемниками.
Дожились до ручки,так что кроме сдачи Украины кацапам ничего и не стоит ждать от правительства Зеленского.
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Тоесть деньги будут им работники Нацбанка в ОРДЛО отвозить? Капитуляцию и измену спихнули на коронавирус. А что делается для того чтобы украинцы в очередях не стояли?Через коронавірус Кабмін тимчасово змінить порядок підтвердження статусу для пенсіонерів, які проживають в ОРДЛО, - Резніков - Цензор.НЕТ 9466
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