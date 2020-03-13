 До вторника в Украину можно вернуться рейсовыми самолетами, затем возможна эвакуация спецбортом, - глава МИД Кулеба. ВИДЕО

Об этом чиновник заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"В полночь с воскресенья на понедельник начнет действовать запрет на въезд в Украину иностранцев. Исключение - иностранцы которые имеют временное или постоянное проживание в Украине, дипломаты имеющие аккредитацию в Украине. В отдельных случаях МИД будет выдавать разрешение на въезд в Украину. С понедельника на вторник закрывается авиасообщение", - рассказал глава МИД.

Кулеба призвал украинцев, находящихся за границей, срочно возвращаться: "У вас есть время фактически до вторника, чтобы вернуться в Украину рейсовыми самолетами".

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Министр подчеркнул, что после вторника, украинские посольства и консульства будут на связи с укранцами за рубежом, и будут отслеживать ситуацию,

"В случае критической необходимости эвакуации будем собирать людей и вывозить спецсамолетами Именно так мы сделаем с теми украинцами, которые застряли на границе Италии и Словении", - отметил Кулеба.

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