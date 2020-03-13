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 Политика Украины, Здоровье
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 До вторника в Украину можно вернуться рейсовыми самолетами, затем возможна эвакуация спецбортом, - глава МИД Кулеба. ВИДЕО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев, находящихся за границей, возвращаться в Украину до вторника, поскольку затем на 2 недели будет перекрыто авиасообщение.

Об этом чиновник заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"В полночь с воскресенья на понедельник начнет действовать запрет на въезд в Украину иностранцев. Исключение - иностранцы которые имеют временное или постоянное проживание в Украине, дипломаты имеющие аккредитацию в Украине. В отдельных случаях МИД будет выдавать разрешение на въезд в Украину. С понедельника на вторник закрывается авиасообщение", - рассказал глава МИД.

Кулеба призвал украинцев, находящихся за границей, срочно возвращаться: "У вас есть время фактически до вторника, чтобы вернуться в Украину рейсовыми самолетами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Граждан Украины, которые застряли на границе Италии и Словении, доставят на родину спецбортом - замглавы ОП

Министр подчеркнул, что после вторника, украинские посольства и консульства будут на связи с укранцами за рубежом, и будут отслеживать ситуацию,

"В случае критической необходимости эвакуации будем собирать людей и вывозить спецсамолетами  Именно так мы сделаем с теми украинцами, которые застряли на границе Италии и Словении", - отметил Кулеба.

Читайте: Украина полностью закрывает воздушное сообщение с другими странами, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/v3181443
 
 
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До вторника нужна успеть отправить нах.. в Ростов зелень... Там его место.
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Все делает правильно
Это серьезное дело, то что происходит.
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А на мій погляд, вже пізно щось закривати До вівторка в Україну можна повернутися рейсовими літаками, потім можлива евакуація спецбортом, - глава МЗС Кулеба - Цензор.НЕТ 5979
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я и все мы наблюдаем эту хрень с коронавирусом уже два месяца. за это время никто из оп и сн об этом даже не подучмал, а наоборот, успели продать весь стратегичесский запас масок из нз. очень внимательно слежу за выступлениями ГАЛИ ЯНЧЕНКО по поводу правельности курса их команды. пришол к выводу что имею огромнейшее желание, чтоб та тварь сдохла наиболее жестокой смерьтью. толи от коронавируса, толи пусть упадет своей красивой жопой на толстенную каменюку с проникновением в нее, толи захлеснется льдом от коктейля. лиш бы не мгновенно. чтоб успела подумать , тварь, что за бабки в конверте, родину продавать нельзя.если кто может, донесите мое пожелание до нее пожалуста сделайте это, пусть прочитает
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Ну и толку от тех полумер, которые предлагают квартальные дурачки? Завтра на автобусах 20 тыс гастеров вернутся и что с ними будут делать? Санжары не резиновые, где их всех они будут держать? Зная ситуацию с туберкулезом, наш народ сидеть 14 дней взаперти дома не будет. Что делать дальше идиоты каломойши так и не знают
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Тобі з Німеччини їхати то не треба, там медицина є, а італійці з іспанцями лиш парацетамолом лікують,сам и змився додому,там більше можливостей ізолюватись і жити автономно є, та довбана робота.
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Всех?
Где взять столько самолетов?
4 млн заробитчан за рубежом.
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