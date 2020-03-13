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 Задержана банда, совершавшая разбойные нападения на АЗС в Киевской области, - Нацполиция. ВИДЕО

В Киевской области задержана банда, совершавшая разбойные нападения на АЗС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Накануне в ночное время трое вооруженных мужчин в масках совершили нападение на АЗС в Броварском районе Киевсеой области. Угрожая пистолетом кассиру и нанеся ему побои, злоумышленники похитили 800 гривен.

В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались мужчины в возрасте 22-31 лет, некоторые из них уже имели проблемы с законом.

Задержана банда, совершавшая разбойные нападения на АЗС в Киевской области, - Нацполиция 01

Во время следственных действий, один из фигурантов также признался в причастности к серии аналогичных преступлений на Киевщине.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. 

Источник: https://censor.net.ua/v3181426
 
 
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