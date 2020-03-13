 Задержана банда, совершавшая разбойные нападения на АЗС в Киевской области, - Нацполиция. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Накануне в ночное время трое вооруженных мужчин в масках совершили нападение на АЗС в Броварском районе Киевсеой области. Угрожая пистолетом кассиру и нанеся ему побои, злоумышленники похитили 800 гривен.
В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались мужчины в возрасте 22-31 лет, некоторые из них уже имели проблемы с законом.
Во время следственных действий, один из фигурантов также признался в причастности к серии аналогичных преступлений на Киевщине.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
инкасация до 17.00
а потом 10% от кассы до утра
и то
половина в безнале)))
курятнмк выгоднее брать))
яйцо 3 грн))