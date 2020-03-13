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Все про:Богачук Олег (988) Национальный корпус (248) Сивохо (42) Волков Саша (1)

 Суд отправил под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Волкова за срыв презентации Сивохо. ФОТО

Суд отправил под круглосуточный домашний арест до 10 мая члена Национального корпуса, ветерана АТО Сашу Волкова, который участвовал в срыве презентации Национальной платформы примирения и единства советника секретаря СНБО Сергея Сивохо.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Прокуратура подозревает Волкова в хулиганстве, совершенном группой лиц (Статья 296 ч. 2 УКУ).

Суд отправил под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Волкова за срыв презентации Сивохо 01

Смотрите: Сивохо и примирение: За что советник секретаря СНБО получил по шее. ВИДЕО

Суд отправил под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Волкова за срыв презентации Сивохо 02
Суд отправил под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Волкова за срыв презентации Сивохо 03

Под зданием Печерского райсуда Киева проходит акция в поддержку задержанных вчера за срыв презентации Нацплатформы примирения Сивохо. Митингующие разместили баннер и скандируют :"Волю ветеранам".

Читайте: Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Волкова за срыв презентации Сивохо. ФОТОрепортаж

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

Напомним, 12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.

13 марта стало известно, что полиции планирует объявить подозрения троим ветеранам за срыв презентации Сивохо - Сергею Тамарину, Саше Волкову и Юрию Капле.

Также прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо.

Источник: https://censor.net.ua/v3181394
 
   
 Топ комментарии
 
Зараз я вам зроблю презентацію Сивохи
Суд отправил под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Волкова за срыв презентации Сивохо - Цензор.НЕТ 6088
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Всё. Теперь Сивоху только в клетке можно будет на людях показывать.
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Совет форумчанПравила форума
 
это Мародьор Шоколадный добробатовцев в тюрьму сажает?

кстати, "посаженные" им добровольцы уже отпущены Бубочкой ?
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На Пороха гнали беса сколько хотели и никто их не трогал. А теперь - кушай-те Суд отправил под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Волкова за срыв презентации Сивохо - Цензор.НЕТ 3373
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Это ты Волкову улыбаешься? Радуешься? Ну, пусть кушает
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У них с Сивохой --внутренний конфликт и гражданская война. Наказание должно быть пропорциональным. Сивоху тоже под домашний арест.
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Безальтернативный Минск по другому , закончится не мог. Одних сажают, а трусливый автор бежит из Украины....
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о ударник паперти на работу выполз. держи уже, страждущее
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Понятное дело. Соевый пахан купил твою никчемную душенку за 30 сребрянников, вот ты и рыдаешь......
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заслужил ещё на рюмку божественного искрящегося стекломоя. на большее не заслужил, бобик
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Треба відправляти цю владу на довічне.
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Всё. Теперь Сивоху только в клетке можно будет на людях показывать.
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Лучше вообще не показывать.Живее будет
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А уклонисты и предатели с ворами их под арест, отаке...
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"Прокуратура подозревает Волкова в хулиганстве", но его/их действия не подпадают под норму этой статьи !!!!
Так как у "подозреваемых" в их действиях НЕ БЫЛО "явного неуважения к обществу" , А ДАЖЕ НАОБОРОТ!
И кроме того, у них были с Сивохой разноглсия связанные с его деятельностью, а это значит, что там 1000 % не хулиганка !!!
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Более того, там вообще было элементарная неосторожность и не расторопность Сивохи... Его никто не был... даже толчок был незначительным... Он после толчка запутался в собственных ногах ! Так нех.ер было расжираться ...., ЧТО В НОГАХ СВОИХ ПУТАЕТСЯ
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нех.ер было расжираться ...., ЧТО В НОГАХ СВОИХ ПУТАЕТСЯ

Японцы при приеме на работу мастером заставляют сдавать кросс.
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Зато у Ермака все зашибись , спасибо зеленым дол...ам .!
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Тепер Сивохо ненавидить більша частина України.
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і це не чесно.
ненавидіти потрібно Зелю.
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Зелю тим більше, але Сивохо заслужив ненависть, бо пропагує русскій мір та взявся за РНБО, в чому нічого не розуміється.
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старческие фантазии с замашками коммуняки говорить за весь народ Суд отправил под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Волкова за срыв презентации Сивохо - Цензор.НЕТ 5801
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Сивоху на круглосуточный арест пристроить под ж.д. платформу,
где-нидь поближе к Донецку
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Зараз я вам зроблю презентацію Сивохи
Суд отправил под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Волкова за срыв презентации Сивохо - Цензор.НЕТ 6088
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і обриґане і обісране...
навіть плювок на асфальті поряд з цім - алмазом здається....
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а сивоху* под арест за сепарские презентации ???? за то что тушей перецепился с разбегу об ногу (а может она болела?) ветерана, чем нанес ему минимум психологическую травму?
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Ну ссуки пророссийские вы народ уже достали
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О! Я этого судью знаю. У него все хорошо -)))))))))))))))
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ермак, шмаркля, вы гниды, мрази и агенты паРаши.
ермак, тварь, консерва рашистская, в Минске слил Украину, превратил рашистскую агрессию во "внутренний конфликт" и полностью обелил паРашу, она теперь просто наблюдатель.
на очереди присоединение Украины к ОРДЛО и превращение ее в малоросский округ вЯликой раши-паРаши.
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Зеленский тварь садит за словесную перепалку, а убийц беркутовцев всех отпустил. Я ПРОТИВ ЗЕЛЕНСКОГО!
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Стадо верещало що порох посадив 100500 атовців. Тепер атовців вдійсності садять. До речі а мітинг нацжон проти злочинної влади?
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Значит, надо не презентации срывать, а отрывать головы всем этим зе-опарышам.
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А був би воєнний стан, вже давно б були помножені на нуль сивохи, єрмаки, рабіновичі, мертвечуки та інші вороги України
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Не хватает кавычек. Должно быть: "Суд" отпра...
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Щось ніде не бачу новини про те, що сивуха затриманий та взятий під варту на підставі скоєння злочину відповідно до статті 111 ККУ... Тай про Єрмака з Кучмою такого щось немає... Може я не ті новини дивлюсь?
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