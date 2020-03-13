 Суд отправил под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Волкова за срыв презентации Сивохо. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Прокуратура подозревает Волкова в хулиганстве, совершенном группой лиц (Статья 296 ч. 2 УКУ).
Под зданием Печерского райсуда Киева проходит акция в поддержку задержанных вчера за срыв презентации Нацплатформы примирения Сивохо. Митингующие разместили баннер и скандируют :"Волю ветеранам".
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.
Напомним, 12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.
13 марта стало известно, что полиции планирует объявить подозрения троим ветеранам за срыв презентации Сивохо - Сергею Тамарину, Саше Волкову и Юрию Капле.
Также прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо.
кстати, "посаженные" им добровольцы уже отпущены Бубочкой ?
https://censor.net.ua/ua/video_news/3181332/novyyi_prokuror_kyyeva_yuldashev_i_yiogo_simya_volodiyut_neruhomistyu_na_zagalnu_sumu_blyzko_2_mln_spysok
Так как у "подозреваемых" в их действиях НЕ БЫЛО "явного неуважения к обществу" , А ДАЖЕ НАОБОРОТ!
И кроме того, у них были с Сивохой разноглсия связанные с его деятельностью, а это значит, что там 1000 % не хулиганка !!!
Японцы при приеме на работу мастером заставляют сдавать кросс.
ненавидіти потрібно Зелю.
где-нидь поближе к Донецку
навіть плювок на асфальті поряд з цім - алмазом здається....
ермак, тварь, консерва рашистская, в Минске слил Украину, превратил рашистскую агрессию во "внутренний конфликт" и полностью обелил паРашу, она теперь просто наблюдатель.
на очереди присоединение Украины к ОРДЛО и превращение ее в малоросский округ вЯликой раши-паРаши.