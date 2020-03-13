EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  2318  14
Материалы по теме:
Все про:коррупция (7641) прокуратура (3890) прокурор (975) Юлдашев Сергей (3)

 Новый прокурор Киева Юлдашев и его семья владеет недвижимостью на сумму около $2 млн: список имущества. ВИДЕО

За последние 6 лет новый прокурор Киева Сергей Юлдашев и члены его семьи купили имущества на более чем 2 миллиона долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем видеоблоге говорит журналистка "Слідство.Інфо" Евгения Моторевская и перечисляет объекты недвижимости в Киеве и Днепре, принадлежащие прокурорской семье:

1. Квартира площадью 242 квадратных метра, оформленная на маму Юлдашева

2. Квартира площадью 122 квадратных метров, принадлежащая бывшей жене Юлдашева

3. Квартира площадью 128 квадратных метров, принадлежащая Юлдашеву

4. Квартира площадью 74.5 квадратных метров, принадлежащая Юлдашеву

5. Квартира площадью 80 квадратных метров, принадлежащая Юлдашеву

6. Квартира площадью 119 квадратных метров в Днепре, принадлежащая Юлдашеву.

Кроме того, в 2015 году мама Юлдашева одолжила более одного млн долларов жительнице Днепра и взамен получила в ипотеку квартиру площадью 160 квадратных метров и нежилые помещения в историческом центре Днепра.

Юлдашеву также принадлежит элитный Мерседес 2017 года, итальянский мотоцикл Дукатти.

Юлдашева люстрировали в 2015 году из-за того, что он занимал руководящую долность при Януковиче. Он обратился в суд и после длительных судебных разбирательств восстановился на должности прокурора Киева.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Люстрированный в 2015 году прокурор Киева Юлдашев приступил к работе, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3181332
 
 
 Топ комментарии
 
Ну ти і розповідь нам, рюзьгє свинко, а ми почитаємо)
 показать весь комментарий
 
кацапских агентов внедряют во все структуры
 показать весь комментарий
 
Недоедал, наверное. Копил.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
кацапских агентов внедряют во все структуры
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А про Порошенко не хотите рассказать сколько он "заработал" на войне?
 показать весь комментарий
 
 
Ну ти і розповідь нам, рюзьгє свинко, а ми почитаємо)
 показать весь комментарий
 
 
Для вас эта информация закрыта,как в Северной Корее?)))
 показать весь комментарий
 
Никто на вбросик не повелся, решил сам себя лайкать?)))
 показать весь комментарий
 
 
На посаду призначили корупціонера. Вони особливо і не ховаються. Ну і які інвестори будуть вкладати в країну з такою корупцією?!
 показать весь комментарий
 
 
Субсидию оформил? Хотя Богдан подмогнёт....
 показать весь комментарий
 
 
журналистов, всех повесить!
и кто это читает, так же! Новый прокурор Киева Юлдашев и его семья владеет недвижимостью на сумму около $2 млн: список имущества - Цензор.НЕТ 3921
 показать весь комментарий
 
Билят, вот это зубожіння, все життя людина вдкладала...
 показать весь комментарий
 
для кого настане кінець зубожіння не уточнювали Новий прокурор Києва Юлдашев і його сім'я володіють нерухомістю на загальну суму близько $2 млн: список майна - Цензор.НЕТ 6805
 показать весь комментарий
 
новые лица зе-команды. я почему-то не удивлен. менее чем за год квартальный дурачек показал свое истинное лицо
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх