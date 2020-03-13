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Все про:суд (22961) Национальный корпус (248) Сивохо (42) Тамарин Сергей (1)

 Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

За срыв презентации Национальной платформы примирения и единства советника секретаря СНБО Сергея Сивохо прокуратура просит отправить под круглосуточный домашний арест члена Национального корпуса, ветеранов АТО Сергея Тамарина.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Под зданием Печерского райсуда Киева проходит акция в поддержку задержанных вчера а срыв презентации Национальной платформы примирения и единства советника секретаря СНБО Сергея Сивохо. Митингующие разместили баннер и скандируют :"Волю ветеранам".

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Тем временем, стало известно, что Тамарина подозревают в хулиганстве, совершенном группой лиц (Статья 296 ч. 2 УКУ). Прокуратура ходатайствует о его круглосуточном домашнем аресте.

Суд предоставил защите Тамарина время до 17.00 с ознакомлением с материалами ходатайства.

Сергей Тамарин, позывной Собер - один из тех, кто воевал за Мариуполь в составе батальона "Азов", майор полиции, руководивший спецподразделением МВД "Восток", сообщают в Нацкорпусе.

Когда россияне захватили Крым, Тамарин, имея за плечами юридическое образование Харьковской юракадемии и работу в органах внутренних дел, ушел на фронт.

"С приходом на восток Украины российских террористов, я тут же присоединился к тогда еще безымянным "черным человечкам". Впоследствии, после того, как в феврале 2014 г. из харьковского СИЗО вышел Андрей Белецкий и парламент его признал политзаключенным, мы стали "Азовом" , - так в интервью одному из изданий Тамарин вспоминает свои первые добровольческие дня.

Вместе с "Азовом" Тамарин принимал участие в освобождении Марьинки, Мариуполя, в боях за Широкино. Имел тяжелые травмы и контузии. Собственно, звание майора получил, после боев за Мариуполь и успешного штурма Марьинки.

После возвращения с фронта Тамарин возглавил созданное в конце 2014 года спецподразделения МВД "Восток", целью которого было обеспечение надежного тыла в Харькове. Формирование спецподразделения велось исключительно из добровольцев. Эта рота предназначалась для задач повышенной сложности в зоне проведения антитеррористической операции, позже - операции объединенных сил. Сергей Тамарин возглавлял подразделение два с половиной года.

С середины 2019-го Собер возглавил киевский городской центр Национального Корпуса.

Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо 01
Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо 02
Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо 03
Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо 04
Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо 05
Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо 06
Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо 07
Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо 08
Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо 09
Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо 10
Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо 11
Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо 12

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

Напомним, 12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.

Источник: https://censor.net.ua/v3181313
 
 
 Топ комментарии
 
А алкаша сивуху она куда просит отправить?? Народ Украины путь и направление этому мудаку уже указал...
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Ну що, зебіли? Влада саджає патріотів, чи язики в дупу позасмоктувало?
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А алкаша сивуху она куда просит отправить?? Народ Украины путь и направление этому мудаку уже указал...
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там наверное еще и ускорение добавить надо первый раз недостаточно было их уже всех пора ронять и не только Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо - Цензор.НЕТ 1053
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а потом пркуроров Портнова имени зедебила обоХХХХХранного просто расстреляют ..
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та никуда, это очередное шоу 95 квартала. Как такой же спектакль в Золотом. Почти те же действующие новые лица
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Прокуратура сивоху за измену уже арестовала ??? Если нет то таких прокуроров на хутор Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо - Цензор.НЕТ 5891
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Замість зміцнення армії і оборонки зелень сіє хаос. Тупо кремлівський сценарій.
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пока целует в одно место
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На Востоке враг оккупировал Украину, а "ветераны" бегают под Правительством Украины в сотнях километрах от фронта. Более того, вывозят оружие с фронта под видом волонтеров, умилительно патриотичная картина. Не ветераны и прямо душки патриотичные.
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как по-французски будет малёк (рыбкин детёныш)?
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я ж спросил, чтоб показать, что оно липовый француз
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Более опасный враг оккупировал Украину внутри!!!
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кацапа,не гундось...иди лучше в свою конституцию чего нить запиши,пока можно Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо - Цензор.НЕТ 7357.
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Вот оно как бывает. Сперва донбабве и луганбе просится в парашу, предавая свою страну, а потом суки такие, требуют примерения за что получают по шапке от националистов и чистолюбивых украинцев. А тепер, пердатели страны, устроили суд на украинцами, которым не плевать на свою страну. Сцаный сивуха даже слова по украински сказать не захотел, и это справедливость?
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дык... за разгон предательской платхвормы награждать надо!
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Ну що, зебіли? Влада саджає патріотів, чи язики в дупу позасмоктувало?
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Это патриоты сели на шею сыкливой власти
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а на сивуху завести уголовное дело не?кишка тонка?материалы,высказывания-все в наличии.
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Надо прокурора отправить в АТО !
Желательно под присмотр добровольцев...
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Ну конечно если учестоь что идейный лидер, он же вор и мародер "патриотов" и папа ЕС вообще сбежал с допроса вместе с семейством в Испанию, то картина еще радостнее и умилительние.
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Це вирок для цієї прокуратури. Так само як і для цієї Зелено наволочі.
Де усі ці 73% ган.донів? Куди ви подівались? За масками медичним в чергах стоєте?
Придурки.
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А сивуху на утримання під вартою прокуратура не подає? Чи державна зрада то не привід перейматися, а от поштовх гниди - найвеличніший кримінал в історії судочинства!
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кароче, пассажир социального лифта. отличающийся от других редким умом и сообразительностью
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а еще он назыівал Сивоху ЗЕмляным червяком

Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо - Цензор.НЕТ 1935
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різних сивох треба мочити а не бити......
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Это начало конца?! Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо - Цензор.НЕТ 2323

Мы это будем долго еще терпеть? Сколько примерно? Пока не станут расстреливать за посты в интернете?
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Так , а ты попробуй официально напиши критику сопли или его подружек, тут же закроют.
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Ну вот начались репрессии против украинцев.

Проходили уже в 1918-1933
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Срочно уточнить маршрут движения этого ****** в погонах
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Пенсионный Фонд Украины нанял для вывоза людей с Италии более надежный самолет .отечественный .вот он и пригодился как никогдаПрокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо - Цензор.НЕТ 2263
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Господи! Без очков прочитал как Покойный Фонд Украины. Аж плохо стало.
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Респект и благодарность Тамарину! Больше таких Граждан Украине!
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Так что, власти с сивухой за одно? Провалили провокацию моржовой ..., за это в суд подавать надо? Может и ВСУ под арест посадить, за срыв миролюбивой бомбёжки наших территории - профессиональной кацапской армией?
PS: Зачем это жирное пятно (сивуха) на презентации, решил прилечь? И где, кадры избиения этого зелёного дерьма? Следы побоев, зафиксировали?
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сначала нужно выяснить : это было официальное заявление и постановка от имени СНБО, т.е. Данилюка, или самодеятельность шоу 95 сивухи ?????????? До выяснения этого трудно однозначно решить кто должен быть на скамье - Данилюк с Зе или один сивуха ?????
Как вы думаете панове ??????????????
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Непонятно, вменяют групповое хулиганство, почему-то меру пресечения избирают только одному, остальным когда и сколько их. Во-вторых, была не официальная презентация той платформы, а, извиняюсь, сборище, так как Сивохо по словам секретаря РНБО не имел полномочий на проведение этого действа. Фактически произошел конфликт обеих групп лиц и привлекать к ответственности следует и другую сторону, давшую повод к конфликту.
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Надо просто перестать падать.Он Витьку яйцом ******** так он тронулся и нчал по пенькам пригать
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