 "Наснаги, віри, перемоги. Слава нації!", - бойцы ДУК "Правый сектор" поздравили украинцев с Днем добровольца. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, свои поздравления они записали в специальном видеообращении.
Видео: Михаил Ухман
День украинского добровольца - праздник, который отмечается 14 марта. В этот день в 2014 году первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана прибыли на полигон в Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона, который позже был переформирован в 1-й батальон оперативного назначения НГУ имени Кульчицкого.
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https://www.youtube.com/watch?v=WNBeKqv5b08
юю.
Да живее!
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Поздрав
https://www.youtube.com/watch?v=aVm61yNJFCA&feature=youtu.be
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Порошенко - БЕЗУСЛОВНО проукраинсский . НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ !
.
Безусловно , многие из его окружэния такими качествами - не обладали , а многие и НАОБОРОТ , - тайно и явно дискредетировали его , ..
.
С нашими через-чур либеральными законами , особенно сабатажными " судами " - БОРОТЬСЯ с таким явлением было ОООЧЕНЬ ТРУДНО . !.
.
НО !!.
.
Это не давало людям причины вибирать ЯВНОГО ..........., ............, .........,
.
!!!!!!!!!!!.
.
Многие могут возразить , что мол и окружэние 3енелейсского тожэ ...
. и 3е не виноват..
.
Я - не окружэние ровняю , .
А исключительно ДЕЯНИЯ ПОРОХА и 3енелейсского
( а по сути - ОЛИГАРХАТ- КРЕМЛЕВССКО-КОЛОМОЙССКИХ )!!
.
.
//
здоровья Вам хлопцы до 100 рокiв!
Порошенко - БЕЗУСЛОВНО проукраинсский . НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ !
.
Безусловно , многие из его окружэния такими качествами - не обладали , а многие и НАОБОРОТ , - тайно и явно дискредетировали его , ..
.
С нашими через-чур либеральными законами , особенно сабатажными " судами " - БОРОТЬСЯ с таким явлением было ОООЧЕНЬ ТРУДНО . !.
.
НО !!.
.
Это не давало людям причины вибирать ЯВНОГО ..........., ............, .........,
.
!!!!!!!!!!!.
.
Многие могут возразить , что мол и окружэние 3енелейсского тожэ ...
. и 3е не виноват..
.
Я - не окружэние ровняю , .
А исключительно ДЕЯНИЯ ПОРОХА и 3енелейсского
( а по сути - ОЛИГАРХАТ- КРЕМЛЕВССКО-КОЛОМОЙССКИХ )!!
.
.
Теперь уже стало ясно, что Зеленский определился, что он стоит вместе с Путиным и Медведчуком против Украины. Как и во времена Януковича - под деятелями режима Зеленского должна начать гореть земля.
Потрібен розголос, комбата заарештовано!
На День добровольця влада привітала добробат ОУН арештом командира батальйону, друга Івана.
Іван Петрович був затриманий вчора на блокпосту біля Лисичанська, і зараз він у Лисичанському ІТТ.
Завтра, в суботу, о 12:00 обиратимуть запобіжний захід.
Провідник ДР ОУН Микола Коханівський (Буревій) вже у дорозі на Лисичанськ.
Пред'являють незаконну зброю (а яка ж іще вона може бути у добровольця).
Просимо всіх, хто поблизу Лисичанська, приїхати на суд.
Но Михаил Ухман Медведчуку глаз не выклюет.
Україна .... не Верховна рада.
Україна - очі матерів.
Україна - молоді солдати,
Що ідуть у бій на наших ворогів.
Україна .... не глава Держави.
Україна - руки трударів.
Україна - то козацька слава,
Вільний дух Карпат, Дніпра, степів.
Україна ... не кабінет міністрві.
Україна - світанковий край.
Україна - сонце променисте,
Над блакиттю річки солов'їний гай.
Україна - добрі світлі люди,
Чисті серцем, розумом ясні.
Україна і була, і є, і буде
В світі цьому, до останніх його днів...
Автор Далека Зірка, 28.05.2018