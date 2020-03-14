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 Политика Украины, Общество
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Все про:война (3754) добровольцы (683) Ухман Михаил (60)

 "Наснаги, віри, перемоги. Слава нації!", - бойцы ДУК "Правый сектор" поздравили украинцев с Днем добровольца. ВИДЕО

Бойцы ДУК "Правый сектор", находящиеся на передовой, поздравили украинцев с Днем украинского добровольца.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свои поздравления они записали в специальном видеообращении.

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Видео: Михаил Ухман

День украинского добровольца - праздник, который отмечается 14 марта. В этот день в 2014 году первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана прибыли на полигон в Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона, который позже был переформирован в 1-й батальон оперативного назначения НГУ имени Кульчицкого.

Источник: https://censor.net.ua/v3181281
 
   
 Топ комментарии
 
Вам Здоров'я, Сил, Витримки і всього всього найкращого !!! Хай кулі минають !!!
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Зебил скоро канет в Лету,а патриоты будут всегда.Слава Украине!
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Единственные кому верит народ - это добровольцы, волонтеры, бойцы нашей армии. Святые люди. Дай Бог вам счастья.
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маловата пуйлоскотины зверьково-фашистской расейской замочил. вот и печаль .
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Сейчас будет очень грустное"лицо"у казламордой блевотины😂🌷××
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Вам Здоров'я, Сил, Витримки і всього всього найкращого !!! Хай кулі минають !!!
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Зебил скоро канет в Лету,а патриоты будут всегда.Слава Украине!
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Головне не спілкуватися з ідіотами та зебілами, бо вони заразні.
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А патріотам прийдеться починати все спочатку.
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и опять несколько лет жизни украины коту под хвост, из-за зеленого лайна
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Велика дяка, низький уклін і довга вдячна пам'ять тим відчайдухам, що з Майдану або з теплих домівок у кросівках замість берць зголосилися боронити НЕНЬКУ від рашистської навали у сумному 2014 році! Вічна пам'ть тим, хто положив за це своє життя і наснаги та міцного здорового духу нашим дорогим ДОБРОБАТІВЦЯМ!!! СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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Цвят от Украинската нация!

Да живее!

💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
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И нека има Божествена помощ и закрила!!!

Поздрав
https://www.youtube.com/watch?v=aVm61yNJFCA&feature=youtu.be
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А теперь по СУЩЕСТВУ !.
Порошенко - БЕЗУСЛОВНО проукраинсский . НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ !
.
Безусловно , многие из его окружэния такими качествами - не обладали , а многие и НАОБОРОТ , - тайно и явно дискредетировали его , ..
.
С нашими через-чур либеральными законами , особенно сабатажными " судами " - БОРОТЬСЯ с таким явлением было ОООЧЕНЬ ТРУДНО . !.
.
НО !!.
.
Это не давало людям причины вибирать ЯВНОГО ..........., ............, .........,
.
!!!!!!!!!!!.
.
Многие могут возразить , что мол и окружэние 3енелейсского тожэ ...
. и 3е не виноват..
.
Я - не окружэние ровняю , .
А исключительно ДЕЯНИЯ ПОРОХА и 3енелейсского
( а по сути - ОЛИГАРХАТ- КРЕМЛЕВССКО-КОЛОМОЙССКИХ )!!
.
.
//
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Российский наемник: "Половина ополченцев - из России. Мне помогают спонсоры. Мы возьмем Львов"26.07.14.-Уралец Сергей ,десантник, воевал в "горячих точках": Харьков под правосеками.Это наша земля, наш русский мир.Если "Правый сектор" не задавить, они пойдут в Россию. А что вы делали с пленными?- "правосеков" в плен не брали, расстреливали./Правому сектору-слава.
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Саме такі люди мали б брати владу в Україні, а не ті, хто від повісток ховався!
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благослови Господь наших Украинских Воинов,Защитников Украины!
здоровья Вам хлопцы до 100 рокiв!
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А теперь по СУЩЕСТВУ !.
Порошенко - БЕЗУСЛОВНО проукраинсский . НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ !
.
Безусловно , многие из его окружэния такими качествами - не обладали , а многие и НАОБОРОТ , - тайно и явно дискредетировали его , ..
.
С нашими через-чур либеральными законами , особенно сабатажными " судами " - БОРОТЬСЯ с таким явлением было ОООЧЕНЬ ТРУДНО . !.
.
НО !!.
.
Это не давало людям причины вибирать ЯВНОГО ..........., ............, .........,
.
!!!!!!!!!!!.
.
Многие могут возразить , что мол и окружэние 3енелейсского тожэ ...
. и 3е не виноват..
.
Я - не окружэние ровняю , .
А исключительно ДЕЯНИЯ ПОРОХА и 3енелейсского
( а по сути - ОЛИГАРХАТ- КРЕМЛЕВССКО-КОЛОМОЙССКИХ )!!
.
.


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проукраинский народный президент который тырял бабло у народа!! логика зашкаливает!!
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Минские протоколы Ермака-Козака - плевок на могилы тех, кто защищал Украину.
Теперь уже стало ясно, что Зеленский определился, что он стоит вместе с Путиным и Медведчуком против Украины. Как и во времена Януковича - под деятелями режима Зеленского должна начать гореть земля.
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не так страшны московские вши, как страшны украинские гниды, перепечатывающие эфэсбэшные сайты.
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Усіх Побратимів зі Святом!
Потрібен розголос, комбата заарештовано!

На День добровольця влада привітала добробат ОУН арештом командира батальйону, друга Івана.
Іван Петрович був затриманий вчора на блокпосту біля Лисичанська, і зараз він у Лисичанському ІТТ.
Завтра, в суботу, о 12:00 обиратимуть запобіжний захід.
Провідник ДР ОУН Микола Коханівський (Буревій) вже у дорозі на Лисичанськ.
Пред'являють незаконну зброю (а яка ж іще вона може бути у добровольця).
Просимо всіх, хто поблизу Лисичанська, приїхати на суд.
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Дякую, що ми живемо в цей час випробувань... Зупинемо російських окупантів, а всі репарації від російської агресії пустимо на піднятя зарплат і пенсій! Бий кацабських окупантів і це допоможе підняти пенсії в Україні! Пенсіонери і студенти, підняття ваших прибутків прямо залежить від того чи ми переможемо росію! Тому завжди підтримуйте патріотіичні сили і жити будете багато, або підтримуйте росію і живіть бідно... але тоді не скигліть що у вас мало грошей. Не забувайте, росія в разі поразки виплатить не мнше 100 мільярдів відшкодувань на користь України, у разі якщо Єрмак і Зеленський підпишуть капітуляцію, то Україна отримає дулю без маку! Багате життя - це лише перемога над російським ворогом!!!
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ага размечтался!! репарации платят победителям а у нас политика такая что лишь бы пересидеть! так что хрен тебе а не репарации!! ничего личного просто ФАКТЫ!!
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Лучше бы спалили машину Шуфричу или Бондаренко, не говоря про Медведчука.
Но Михаил Ухман Медведчуку глаз не выклюет.
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***
Україна .... не Верховна рада.
Україна - очі матерів.
Україна - молоді солдати,
Що ідуть у бій на наших ворогів.

Україна .... не глава Держави.
Україна - руки трударів.
Україна - то козацька слава,
Вільний дух Карпат, Дніпра, степів.

Україна ... не кабінет міністрві.
Україна - світанковий край.
Україна - сонце променисте,
Над блакиттю річки солов'їний гай.

Україна - добрі світлі люди,
Чисті серцем, розумом ясні.
Україна і була, і є, і буде
В світі цьому, до останніх його днів...

Автор Далека Зірка, 28.05.2018
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