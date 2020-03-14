 "Наснаги, віри, перемоги. Слава нації!", - бойцы ДУК "Правый сектор" поздравили украинцев с Днем добровольца. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, свои поздравления они записали в специальном видеообращении.

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Видео: Михаил Ухман

День украинского добровольца - праздник, который отмечается 14 марта. В этот день в 2014 году первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана прибыли на полигон в Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона, который позже был переформирован в 1-й батальон оперативного назначения НГУ имени Кульчицкого.