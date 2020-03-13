 Посетивший оккупированный Крым журналист из РФ получил 3-летний запрет на въезд в Украину. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Так, в поле зрения оперативных сотрудников пограничного ведомства попал гражданин России, который находился в Украине с частной целью и улетал обратным рейсом из аэропорта "Борисполь".Россиянина сотрудники Госпогранслужбы пригласили для дополнительного общения, поскольку на момент его вылета из Украины стало известно, что он нарушил украинское законодательство, а именно - незаконно пересек границу в закрытом пункте пропуска ВОТ АР Крым.

Во время разговора мужчина всячески отрицал свое пребывание в оккупированном Крыму и начал путаться в своих ответах на вопросы правоохранителей.

После демонстрации неопровержимых доказательств россиянин таки "вспомнил", как он попал на территорию Украины в 2018 году.

За нарушение законов Украины пограничники запретили россиянину въезд на территорию нашей страны сроком на 3 года и отправили обратным рейсом в Минск.

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