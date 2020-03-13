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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (3683) запрет (1388) Крым (22497) Россия (75174)

 Посетивший оккупированный Крым журналист из РФ получил 3-летний запрет на въезд в Украину. ВИДЕО

Российский журналист, который прибыл в Украину с территории оккупированного Крыма, пытался обмануть украинских пограничников, но в итоге получил запрет на въезд в страну сроком на 3 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Так, в поле зрения оперативных сотрудников пограничного ведомства попал гражданин России, который находился в Украине с частной целью и улетал обратным рейсом из аэропорта "Борисполь".Россиянина сотрудники Госпогранслужбы пригласили для дополнительного общения, поскольку на момент его вылета из Украины стало известно, что он нарушил украинское законодательство, а именно - незаконно пересек границу в закрытом пункте пропуска ВОТ АР Крым.

Во время разговора мужчина всячески отрицал свое пребывание в оккупированном Крыму и начал путаться в своих ответах на вопросы правоохранителей.

После демонстрации неопровержимых доказательств россиянин таки "вспомнил", как он попал на территорию Украины в 2018 году.

За нарушение законов Украины пограничники запретили россиянину въезд на территорию нашей страны сроком на 3 года и отправили обратным рейсом в Минск.

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Источник: https://censor.net.ua/v3181263
 
   
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А почему запрет, а не тюрьма?
Тут же явный незаконное пересечение границы и провоз контрабанды?
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3 роки тюрми має отримати ця МЕРЗОТА!!

яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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