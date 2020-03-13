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 Политика Украины, Общество
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 Фракция "ЕС" настаивает на немедленном созыве внеочередного заседания Рады и предлагает план по противодействию эпидемии коронавируса, - нардеп Геращенко. ВИДЕО

Фракция "Европейская Солидарность" требует срочно провести внеочередное заседание Верховной Рады Украины и предлагает план действий для противодействия эпидемии коронавируса.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом заявила нардеп Ирина Геращенко в видеообращении.

"Мы настаиваем на немедленном собрании парламента на внеочередную сессию для серьезного предметного разговора друг с другом о том, как противостоять коронавирусу, которое в течение трех недель блокирует руководство Верховной Рады и монобильшинство", - отметила она.

Геращенко назвала основные пункты, которые должны быть выполнены властью в ближайшее время и вопросы, на которые общество должно получить ответы.

"Насколько страна обеспечена тестами и аппаратами искусственной вентиляции легких, не только Киев, а каждый регион. Обеспечение безопасности границ и сообщения, особенно со странами, где эпидемия приобрела значительные масштабы. В том числе, вооруженные силы Украины и пограничники. Это должно быть вблизи линии соприкосновения. Как работает в этих экстремальных условиях система КПВВ, чтобы вирус не путешествовал с оккупированных территорий, из России на территорию Украины. Принять соответствующие решения, в том числе, законопроекты, касающиеся ответственности против тех лиц, которые не соблюдают соответствующих рекомендаций, чтобы не распространять эпидемию в Украине. Провести экономический анализ и ввести налоговые каникулы на время карантина, а также обратиться к предприятиям, и где возможно перейти на дистанционную работу ", - подчеркнула она.

Геращенко отметила, что обязательным является участие в этом заседании президента, премьер-министра, секретаря СНБО и конечно профильных министров, которые отвечают за ситуацию в медицине, экономике, с безопасность границ.

Она также обратила внимание на то, что все государственные деятели, политики, лидеры общественного мнения должны информировать общество о средствах профилактики коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если бояться сказать, что Россия - агрессор, то рассчитывать на поддержку санкций против РФ от других стран не стоит, - Ирина Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/v3181235
 
   
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Доречі, а де Шмакля? знову стирчить?
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сразу как рябую тряпку турнули, отчалил на виллу в испанию. Затихарился Фракция "ЕС" настаивает на немедленном созыве внеочередного заседания Рады и предлагает план по противодействию эпидемии коронавируса, - нардеп Геращенко - Цензор.НЕТ 1847
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А по договорняках Єрмак -Козак-РАШІСТИ коли зберетеся?
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Фракция "ЕС" настаивает на немедленном созыве внеочередного заседания Рады и предлагает план по противодействию эпидемии коронавируса, - нардеп Геращенко - Цензор.НЕТ 931
Ирка новый лидар оппозиции?
А куда старый делся? Фракция "ЕС" настаивает на немедленном созыве внеочередного заседания Рады и предлагает план по противодействию эпидемии коронавируса, - нардеп Геращенко - Цензор.НЕТ 2294
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Доречі, а де Шмакля? знову стирчить?
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мне не интересно)
мне интересно где чел который нас всех спасёт))
он точно не обосрался?))
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За це відповідає всенарідно обраний прєпіздєнт. Ото ж я запитую - де Торчок, який має всіх нас врятувати?
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всенароднообраный в Киеве!)
я спрашиваю невиноватая куда сдристнула?))
може це наклеп?))
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откуда ты знаешь, что всенарідно избранный в Киеве, а не в Омане с Патрушевым ?
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мочи отхлебнёшь из горловского нужника на автовокзале
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))))))
бросил вас лидар как котят помоечных?)
а он точно вернется?))
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твоему хлебанию из горловского нужника ? )))
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паникёров нада расстреливать. прямо на месте Фракция "ЕС" настаивает на немедленном созыве внеочередного заседания Рады и предлагает план по противодействию эпидемии коронавируса, - нардеп Геращенко - Цензор.НЕТ 5987
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сразу как рябую тряпку турнули, отчалил на виллу в испанию. Затихарился Фракция "ЕС" настаивает на немедленном созыве внеочередного заседания Рады и предлагает план по противодействию эпидемии коронавируса, - нардеп Геращенко - Цензор.НЕТ 1847
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.
Фракція "ЄС" наполягає на негайному скликанні позачергового засідання Ради і пропонує план із протидії епідемії коронавірусу,

.
нема спокою дов.. маргіналам.. Фракція "ЄС" наполягає на негайному скликанні позачергового засідання Ради і пропонує план із протидії епідемії коронавірусу, - нардепка Геращенко - Цензор.НЕТ 4931
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А по договорняках Єрмак -Козак-РАШІСТИ коли зберетеся?
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медведчука московского посредине для полноты картины не хватает
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та тебе для непрекращающегося поноса одного упоминания того, шо справа, хватает.

а если упоминания нет, то ты сам вспомнишь и насрёшь.
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а тебе то что?
он тебе тоже небезразличен?)
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просто не люблю зелёных мух, расплодившихся благодаря твоему говнищу.

они мне нормально работать мешают
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и когда ты работать только успеваешь, номерной? Круглосуточно строчишь на форуме))) Пальцы в кровь Фракція "ЄС" наполягає на негайному скликанні позачергового засідання Ради і пропонує план із протидії епідемії коронавірусу, - нардепка Геращенко - Цензор.НЕТ 894
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Они по тех договорняках - все в доле..
У каждой с.ки то бизнес на Параше, то "тесные экономические связи".
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Есть минздрав, Кабмин, РНБО - куда еще Раде собираться - попиариться? Они чем-то руководят?
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в голове квартальных идиотов нет никакого короновируса. у них другие заботы: дать воду в Крым, капитулировать на Донбассе и посадить всех волонтеров и воинов АТО.
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Ну что Вы, Ирина; зелёная команда не понимает вообще о чём вы говорите. Они мыслят совсем в других категориях: "надо просто перестать стрелять", "придёт весна - будем сажать", "кончилась эпоха бедности" и т.д.
Вы пытаетесь разговаривать с арлекинами и буратинами.
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Выражение испанский летчик заиграло новыми красками)))
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Служанка трёх господ раздухарилась, пока босса нет)))
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Ага, ЩАС. Вас послушать- себя обмануть. Угробили за 5 лет медицину. На всю страну 50 аппаратов ИВЛ! Не говоря уже обо всем остальном. А теперь у вас новый "план"? Фракція "ЄС" наполягає на негайному скликанні позачергового засідання Ради і пропонує план із протидії епідемії коронавірусу, - нардепка Геращенко - Цензор.НЕТ 1268
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Женщину 21-го века выпускайте! И фото её на всех границах развесьте - Вирус сам сбежит или здохнет.
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