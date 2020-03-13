 Фракция "ЕС" настаивает на немедленном созыве внеочередного заседания Рады и предлагает план по противодействию эпидемии коронавируса, - нардеп Геращенко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом заявила нардеп Ирина Геращенко в видеообращении.

"Мы настаиваем на немедленном собрании парламента на внеочередную сессию для серьезного предметного разговора друг с другом о том, как противостоять коронавирусу, которое в течение трех недель блокирует руководство Верховной Рады и монобильшинство", - отметила она.

Геращенко назвала основные пункты, которые должны быть выполнены властью в ближайшее время и вопросы, на которые общество должно получить ответы.

"Насколько страна обеспечена тестами и аппаратами искусственной вентиляции легких, не только Киев, а каждый регион. Обеспечение безопасности границ и сообщения, особенно со странами, где эпидемия приобрела значительные масштабы. В том числе, вооруженные силы Украины и пограничники. Это должно быть вблизи линии соприкосновения. Как работает в этих экстремальных условиях система КПВВ, чтобы вирус не путешествовал с оккупированных территорий, из России на территорию Украины. Принять соответствующие решения, в том числе, законопроекты, касающиеся ответственности против тех лиц, которые не соблюдают соответствующих рекомендаций, чтобы не распространять эпидемию в Украине. Провести экономический анализ и ввести налоговые каникулы на время карантина, а также обратиться к предприятиям, и где возможно перейти на дистанционную работу ", - подчеркнула она.

Геращенко отметила, что обязательным является участие в этом заседании президента, премьер-министра, секретаря СНБО и конечно профильных министров, которые отвечают за ситуацию в медицине, экономике, с безопасность границ.

Она также обратила внимание на то, что все государственные деятели, политики, лидеры общественного мнения должны информировать общество о средствах профилактики коронавируса.

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