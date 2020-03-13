 12 случаев короновируса зарегистрировано в Горловке, - Аваков. ВИДЕО

Об этом Аваков сказал во время выездного внеочередного заседания Кабинета Министров Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас мы имеем информацию предварительную о 12 случаях коронавируса, которые есть распространенные в Горловке", - сказал Аваков.
Глава МВД отметил, что если гражданин проживает в оккупированной Горловке и зарегистрирован там, то он не может быть пропущен на подконтрольную территорию Украины, пока есть карантин.
Те в Горловке есть какое-то тестирование и регистрация, потому есть и заболевшие. А там, где нет ни тестирования, ни регистрации, заболевших естественно нет. Для справки: основной поток гастов из Италии идет не в ОРДЛО, а на остальную территорию Украины. Но заболеваний короновирусом там практ нет.
Обыкновенное чудо украинской статистики.
"Кому вы парите мозги, Козюльский ?" (С)