 12 случаев короновируса зарегистрировано в Горловке, - Аваков. ВИДЕО

Об этом Аваков сказал во время выездного внеочередного заседания Кабинета Министров Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы имеем информацию предварительную о 12 случаях коронавируса, которые есть распространенные в Горловке", - сказал Аваков.

Глава МВД отметил, что если гражданин проживает в оккупированной Горловке и зарегистрирован там, то он не может быть пропущен на подконтрольную территорию Украины, пока есть карантин.

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