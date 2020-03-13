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 12 случаев короновируса зарегистрировано в Горловке, - Аваков. ВИДЕО

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что по предварительным данным на неконтролируемой территории в Горловке зарегистрировано 12 случаев заболеваний коронавирусом.

Об этом Аваков сказал во время выездного внеочередного заседания Кабинета Министров Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы имеем информацию предварительную о 12 случаях коронавируса, которые есть распространенные в Горловке", - сказал Аваков.

Глава МВД отметил, что если гражданин проживает в оккупированной Горловке и зарегистрирован там, то он не может быть пропущен на подконтрольную территорию Украины, пока есть карантин.

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Источник: https://censor.net.ua/v3181227
 
   
 Топ комментарии
 
отправьте туда Сивоху Портнова Медведчука Рабиновича Ермака и онных любителей Парашки и глаголящих про внутренний конфликт и мы же мыши братья
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Повна блокада. Повна, абсолютна! І ніяких контактів крім вогневих!
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Я уже здесь не раз об этом писал-надо срочно, немедленно закрыть наглухо границу с Лугандоном, никого оттуда не пропускать на территорию Украины. То,что творит нынешняя власть, оставляя границу с террористами по сути открытой для проникновения вируса - это преступление перед народом Украины. Это явно антиукраинская, антинародная,а в случае с короновирусом античеловеческая власть,которой не должно быть в Украине.
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Відправ туди Шмигаля з водою,і Данилова з його сцяним радником.
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АВаков поймал шифрограмму в Кремль или в ВОЗ. Сеичас туда пойдет гуманитарка от ВОЗ, Кремля и лично от Ахметова-
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Аваков заявил, что по предварительным данным на неконтролируемой территории в Горловке зарегистрировано 12 случаев заболеваний коронавирусом.

Те в Горловке есть какое-то тестирование и регистрация, потому есть и заболевшие. А там, где нет ни тестирования, ни регистрации, заболевших естественно нет. Для справки: основной поток гастов из Италии идет не в ОРДЛО, а на остальную территорию Украины. Но заболеваний короновирусом там практ нет.
Обыкновенное чудо украинской статистики.
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12.03.20 08:45 Минздрав закупил 19,6 тыс. упаковок быстрых тест-систем на COVID-19, что позволит протестировать более 90 тыс. человек
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Как-то шо-то верится с трудом ...хотя хрен его знает ...
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Вот видите, пробиваются таки ростки здравого смысла. У людей начинает закрадываться сомнение: а не дурят ли их в мировом масштабе ?
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Сказали что можно купить в аптеках по 300 гривен,а Зебобики хотели бы на шару? Не для того они Бубочка презиком выбирали?
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зеленые скоты, делают все, чтобы коронавирус попал в Украину из дыры. Ведь, чем больше шуму от эпидемии - тем больше денег можно украсть и тем грандиозней можно провернуть аферы по сдаче страны врагам
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Не знаю є у Горловці вірус чи ні, але на мітинг 14 березня не ходіть - такий посил.
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Туфта , или информационный вброс , кому как нравится .
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перекрывать сообщение с ОРДЛО наглухо, минимум по июнь включительно (тоже с Крымом)
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Как бы не так, с таким жидозеленым правительством все они буду проходить лечение в больницах Украины и совершенно бесплатно, разумеется за счет нас- ониженашилюди, а вот украинцам с подконтрольных территорий придется нелегко, ибо места в больницах ограничены и на всех не хватит.
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Надо понимать четко,что если в Лугандоне не дай бог будет страшная эпидемия и много людей будут умирать от этого, мы об этом вообще не будем знать, потому что таковы основы существования людоедской власти там. Единственная защита сейчас - наглухо перекрыть границу с Лугандоном, защитить тем самым население свободной Украины,прежде всего Юга Украины от короновируса
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Такая чудная и "великая" срана, рядом с лугандонией, что спрашивать откуда там короновирус ну как-то даже странно, вот только почему 12 случаев в Горловке? Кто их там считал?
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никто не считал и не только в Горловке - луганские родственники уже месяца 2 как трусятся об одном упоминании о вирусе. Воронеж рядом, там вирус есть. Катаются туда-сюда и понавезли из рассеи заразы. Ничего странного, в нарессее прямо все здоровые до единого.
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Сто пудов. Оборудование для тестирования завезли гумконвоями, ессно.

"Кому вы парите мозги, Козюльский ?" (С)
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Рюкзаков росписався у своїй некомпетентності. Кожного дня декілька тисяч мешканців даунбаса їдуть на територію всієї України і їх ніхто не перевіряв і ніхто не контролював. Пізно батенька. Що його вже контролювати, ви їм краще ще один міст побудуйте за кошти нашиї пенсіонерів.
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100%! Это преступление нынешней власти Украины перед ее народом.
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видать дамбасня вируса в шахтах нарыла.
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Наверное, из Сейшельских островов и Багам завезли.
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А чем они их протестировали? У них уже есть тесты или на глаз?
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Аваков орлиним оком визначив, за прикладом Мосійчук з каналу Г+Г...
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Ага, зара платформу підгонять. Примирення і взаєморозуміння.
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"Платформу" вчора "підігнали" і вона запорола носом, зараз проходить лікування, за допомогою внутрішнього витирання спиртом..
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ФСБ сделали тест и уведомили армяна вот почему СНБО собиралось сегодня
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Кучму на дибу, хай розкаже хто його надоумив теє підписати.
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Можливо це вже почали гнати інформаційну волну перед знаковою подією - до мене дійшла інформація що буде прийматися рішення закриття пункту перетинку.
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