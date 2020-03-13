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 Политика Украины, Общество
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Все про:дети (3888) ОХМАТДЕТ (104) лечение (676) онкология (79)

 "Впервые за много лет Минздрав провалил закупки тест-систем анализа крови доноров для лечения онкобольных детей", - набсовет "Охмадета". ВИДЕО

Минздрав впервые за несколько лет провалил закупку тест-систем для анализа крови доноров, которая используется для лечения онкобольных детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, нардеп Виктория Сюмар во время брифинга членов набсовета "Охмадета" в Украинском кризисном медиа-центре.

"Мы как члены опекунского совета "Охмадета", хотим сегодня сообщить, что, к сожалению, впервые за много лет Минздрав провалил закупку тестовых систем для проверки крови доноров, которая используется для лечения онкобольных детей, на гепатит и других болезней... "Охмадет" впервые не получил таких тест-систем. Это значит, что дети, которые постоянно нуждаются в донорской крови и препаратах крови, могут быть заражены гепатитом, СПИДом и другими инфекциями. Допустить этого нельзя потому, что это нивелирует результаты лечения, ведь такие дети без имунной системы", - сказала Сюмар.

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Источник: https://censor.net.ua/v3181218
 
 
 Топ комментарии
 
Ну що зебіли, Супрун знову винна? "Впервые за много лет Минздрав провалил закупки тест-систем анализа крови доноров для лечения онкобольных детей", - набсовет "Охмадета" - Цензор.НЕТ 5481
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Та не може такого бути! Наша Бубочка завсегда!!!
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Вони порохоботи. Не розуміють усього задуму Найвеличнішого. А тести напевно були закуплені, тільки їх Радуцький за кордон продав, як маски)
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Та не може такого бути! Наша Бубочка завсегда!!!
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Зеленский очень любит детей, своих конечно, поэтому такой беспредел и не удивителен.
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Зеленський "пєтрушка" на руці кукловода Бєні.
"Уперше за багато років МОЗ провалив закупівлі тест-систем аналізу крові донорів для лікування онкохворих дітей", - наглядова рада "Охматдиту" - Цензор.НЕТ 2565
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Що пєтрушка - це 100%. А от в тому, чия саме рука у нього в жопі - я не певен. Дуже багато дрібних і не дуже фактів вказує на те, що це може бути не Бєніна (як я сам спочатку вважав), а ще гірша.
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да. главное шо доктора смерть пабеділі. а закупки будут. такие как надо закупки. они уже пошли. под минзравом опять жипы с откатами в очереди стоят. мрази зеленые. реально вас бл...й будут стрелять.
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И тут обосрались... но всё-таки протянули почти год... я думал гораздо раньше...
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Вони порохоботи. Не розуміють усього задуму Найвеличнішого. А тести напевно були закуплені, тільки їх Радуцький за кордон продав, як маски)
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Зате збагачуються так, що і онукам вистачить.
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та не провалил...а просто...сэкономил на больных детях, чтоб где-то в другом месте... "отложить"
а что они не "провалили" ???
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Мабуть зекономлені кошти будуть направлені на виплати "нашим людям" в Лугандоні.
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не знаю....но думаю до лугандона там не дойдет...так...на месте рассосется ))))
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Нафиг тест-системы! Главное, что Супрун нет!!!
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Не верю в искренность Сюмар, Корчинской и прочих прихлебателей в Охматдете. Значит не закупили тесты у "нужных" прикормленных продавцов по уже отработанной схеме нагрева рук на сознательно завышенных ценах.
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Так, так! Точно! І сотні тон масок напевно вони за кордон перепродали? А Бубочка весь такий чесний, і все його кодло також. Це все хтось, а от зебіли ну ні при чому, тварюки.
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На трансформаторній будці написано "Не влезай, убьет" - не вірь, там хтось всередині руки нагріває.
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Не міністерство а персонально Зеленський! ПЕРСОНАЛЬНО! Бо воно в цій країні відповідає ЗА ВСЕ! Бо так 73%-ті ідіоти захотіли. Зебіли ви і це зробили разом.
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А "Переляканий" не перелякався?? Все з жінками воює??
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Та їх купили, а Радуцький вже потім продав.
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Пора уже дезінфекцію проти зеленої плісняви проводити
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Отлично! Зебилы прогнали Супрун - у фармацевтической мафии конец эпохи бедности.
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Хуже не будет. Хоть паржем. Дайте ему еще 100 дней!!
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А чого чекали, якщо Голова комітету з питань охорони здоров'я у Верховній Раді України IX скликання ФЕЛЬШЕР (Радуцький). Дивно, що не весільний фотограф чи санітарка
Він іще і радник з медицини у Зеленського.
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73 процентные недоумки должны ежедневно получать кайф от своего выбора до тех пор пока самый последний зегенерат не поймет, что он просто жертва обмана жуликов-олигархов.
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А яка їм різниця? Вони, якщо щось, за гроші платників податків власних діток за кордоном будуть лікувати
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"Уперше за багато років МОЗ провалив закупівлі ..." - і "с чего бы это"? І ДіДжейталізація не допомагає? А в смартфоні у Бубочки не дивились? Виходить, що поки "барига" крав - закупівлі проводились, а як тільки Клоун з "самим успішним в історії України урядом" повністю поборов корупцію в вищих ешелонах влади - закупівлі провалились. Да, у "мародера" довгі руки.
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Сразу после назначения нов министра злраво. было сказано что она новая Богатырева!!! Восстановила ее порядки и кадры!
А при этой уродке годами тендера не проводились.... люди десятками умирали!!!
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Ну так шо зебилоиды ,, если Супрун была - доктор смерть, то что мы имеем сейчас .?? "Уперше за багато років МОЗ провалив закупівлі тест-систем аналізу крові донорів для лікування онкохворих дітей", - наглядова рада "Охматдиту" - Цензор.НЕТ 1904 .Довольны с-ки. ? Вы зробылы цэ разом . "Уперше за багато років МОЗ провалив закупівлі тест-систем аналізу крові донорів для лікування онкохворих дітей", - наглядова рада "Охматдиту" - Цензор.НЕТ 7076 .
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