 "Ты шо, п#дарас, ты инициируешь обыски у судей, бл#дь, и не согласовываешь?", - Труба и Удовиченко обсуждают дело следователя Шевцова. АУДИО

Соответствующая запись была опубликована в телеграм-канале "Трубу прорвало", передает Цензор.НЕТ.

"19 сентября 2019 Труба и Удовиченко решили "рассказать" украинскому обществу как расследуется известное "дело Шевцова", - говорится в сообщении.

Удовиченко: А скажите пожалуйста, вам Русланчик докладывал, что судью Печерского суда хочет скинуть?

Труба: Нет.

Удовиченко: 'Хочет обыскивать по делу. Короче, есть судья Бусик, Шевченковского суда, по делу, бл#дь, там вот эти, по этим бл#дь блогерам, где Шевцова Алена Владимировна признана потерпевшей и Шевцов Евгений.

Труба: А там какое-то новое производство есть?

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Удовиченко: Производство от 05.07 по судье Печерского суда Бусик. Это мне скидывает будущий губернатор Одесской области. Ну он два вопроса, ну он говорит: "ты сегодня ... в Печерский суд".

Труба: А губернатор кто?

Удовиченко: Ой бл#дь, Кирилл сука, забыл его фамилию, там товарищ мой. П#дар, сука, тупой, во-первых, так п#здячить судей, Вы поняли?

Труба: Простите?

Удовиченко: Ну вы поняли что он сделал?

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Труба: Ну что он зарегистрировался, то я не понял по чему. Алло...

Удовиченко: Блогеры, которых п#здячит Шевцов.

Труба: Ну?

Удовиченко: Суд вернул временно изъятое имущество у Шевцова, им. Этим блогерам, подозреваемым. Решением суда.

Труба: Угу.

Удовиченко: Что естественно, по п#зде пускает дело, надуманное. Куприком и Шевцовым. Всей этой шеблой-#блой. Иванович регистрирует 375-ую и обращается в суд … . Дело регистрируется, бл#дь, 05.07 именно по факту возврата, типу никого … и, бл#дь, 12.09 он обращается в Печерский суд с ходатайством на проведение обыска у судьи этого суда Бусик. П#дарас конченый, тупое животное, которое видите… Чувак этот говорит: "Сань, если можно, остановите". Я про это даже сейчас не подумал.

Труба: А как он узнал?

Удовиченко: А-а-а

Труба: А как он узнал?

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Удовиченко: Ну, так они же в Печерский суд же и обратились бл#дь, они видимо хотят это скорее как психологическое давление на судей, чтобы судьи перестали им давать по этому делу санкции. Видно применяют психологическое давление. Вы же помните, закидывать им ходотайства специально да бы бл#дь доказать что им бл#дь п#зда. То есть это такой плевок в лицо. Я даже, я даже ох#ел по какому делу бл#дь. Я думал может он вам что-то докладывал. Черт конченый. Человек просит: "ну если можно". А я набрал Свету, Света говорит "у меня по этой судье нету". Я человеку звоню: "та не, это х#йня". Он говорит: "какая х#йня? Обыска уже берутся". И вот только что мне скинул это ходотайство. Я вам перкинул. Ты ох#ел, бл#дь! Человек вернул временно изъятое имущество, бл#дь. Ты идешь на обыска, бл#дь, к судье. Ну это просто, ну, дома ее хотят. Тупо провести дома, а дома у нее ищут "документы, которые служили основанием вынесения заведомо неправомерного решения". Ты шо черт, ах#ел? У тебя что есть решение Апелляционного суда, которое его отменило?! Как ты можешь констатировать, что это "заведомо неправомерное решения"? Следователь третьего следственного отдела Территориального управления. Я предлагаю следующее сделать, я предлагаю вызвать Олейника, именно не Руслана, Олейника и сказать "что это такое". Объяснить ситуацию и Руслан обосрется. Ну он уже вообще ох#евший, вышел из-под контроля. Ты шо п#дарас, ты инициируешь обыски у судей, бл#дь, и не согласовываешь? Печерского суда. Ещё и по делу Шевцова.

Как сообщалось, летом 2018 года заместитель начальника Главного управления Национальной полиции Евгений Шевцов выиграл конкурс на должность руководителя управления организации досудебных расследований ГБР. Как выяснили журналисты, в работе комиссии были выявлены нарушения, а фамилии некоторых кандидатов были заранее согласованы. Также Шевцова подозревают в незаконном преследовании журналистов. В частности, по его указанию прошли обыски в доме известного ученого - профессора Валерия Иванова из-за журналистской деятельности его сына Дениса, который проводил расследование злоупотреблений со стороны правоохранителей. Также по иску Евгения Шевцова Печерский суд в августе этого года заблокировал 18 интернет-сайтов. Судья Сергей Вовк мотивировал свое решение тем, что эти сайты фигурируют в уголовном производстве как "вещественные доказательства".

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