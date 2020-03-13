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 Политика Украины
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Все про:Шевцов (40) Труба (283) ГБР (1034) Удовиченко Александр (3)

 "Ты шо, п#дарас, ты инициируешь обыски у судей, бл#дь, и не согласовываешь?", - Труба и Удовиченко обсуждают дело следователя Шевцова. АУДИО

Людей с голосами похожими на голоса главы ГБР Романа Трубы и начальника его патронатной службы Александра Удовиченко обсуждают дело заместителя руководителя Главного следственного управления Национальной полиции Евгения Шевцова.

Соответствующая запись была опубликована в телеграм-канале "Трубу прорвало", передает Цензор.НЕТ.

"19 сентября 2019 Труба и Удовиченко решили "рассказать" украинскому обществу как расследуется известное "дело Шевцова", - говорится в сообщении.

Удовиченко: А скажите пожалуйста, вам Русланчик докладывал, что судью Печерского суда хочет скинуть?

Труба: Нет.

Удовиченко: 'Хочет обыскивать по делу. Короче, есть судья Бусик, Шевченковского суда, по делу, бл#дь, там вот эти, по этим бл#дь блогерам, где Шевцова Алена Владимировна признана потерпевшей и Шевцов Евгений.

Труба: А там какое-то новое производство есть?

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Удовиченко: Производство от 05.07 по судье Печерского суда Бусик. Это мне скидывает будущий губернатор Одесской области. Ну он два вопроса, ну он говорит: "ты сегодня ... в Печерский суд".

Труба: А губернатор кто?

Удовиченко: Ой бл#дь, Кирилл сука, забыл его фамилию, там товарищ мой. П#дар, сука, тупой, во-первых, так п#здячить судей, Вы поняли?

Труба: Простите?

Удовиченко: Ну вы поняли что он сделал?

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Труба: Ну что он зарегистрировался, то я не понял по чему. Алло...

Удовиченко: Блогеры, которых п#здячит Шевцов.

Труба: Ну?

Удовиченко: Суд вернул временно изъятое имущество  у Шевцова, им. Этим блогерам, подозреваемым. Решением суда.

Труба: Угу.

Удовиченко: Что естественно, по п#зде пускает дело, надуманное. Куприком и Шевцовым. Всей этой шеблой-#блой. Иванович регистрирует 375-ую и обращается в суд … . Дело регистрируется, бл#дь, 05.07 именно по факту возврата, типу никого … и, бл#дь, 12.09 он обращается в Печерский суд с ходатайством на проведение обыска у судьи этого суда Бусик. П#дарас конченый, тупое животное, которое видите… Чувак этот говорит: "Сань, если можно, остановите". Я про это даже сейчас не подумал.

Труба: А как он узнал?

Удовиченко: А-а-а

Труба: А как он узнал?

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Удовиченко: Ну, так они же в Печерский суд же и обратились бл#дь, они видимо хотят это скорее как психологическое давление на судей, чтобы судьи перестали им давать по этому делу санкции. Видно применяют психологическое давление. Вы же помните, закидывать им ходотайства специально да бы бл#дь доказать что им бл#дь п#зда. То есть это такой плевок в лицо. Я даже, я даже ох#ел по какому делу бл#дь. Я думал может он вам что-то докладывал. Черт конченый. Человек просит: "ну если можно". А я набрал Свету, Света говорит "у меня по этой судье нету". Я человеку звоню: "та не, это х#йня". Он говорит: "какая х#йня? Обыска уже берутся". И вот только что мне скинул это ходотайство. Я вам перкинул. Ты ох#ел, бл#дь! Человек вернул временно изъятое имущество, бл#дь. Ты идешь на обыска, бл#дь, к судье. Ну это просто, ну, дома ее хотят. Тупо провести дома, а дома у нее ищут "документы, которые служили основанием вынесения заведомо неправомерного решения". Ты шо черт, ах#ел? У тебя что есть решение Апелляционного суда, которое его отменило?! Как ты можешь констатировать, что это "заведомо неправомерное решения"? Следователь третьего следственного отдела Территориального управления. Я предлагаю следующее сделать, я предлагаю вызвать Олейника, именно не Руслана, Олейника и сказать "что это такое". Объяснить ситуацию и Руслан обосрется. Ну он уже вообще ох#евший, вышел из-под контроля. Ты шо п#дарас, ты инициируешь обыски у судей, бл#дь, и не согласовываешь? Печерского суда. Ещё и по делу Шевцова.

Как сообщалось, летом 2018 года заместитель начальника Главного управления Национальной полиции Евгений Шевцов выиграл конкурс на должность руководителя управления организации досудебных расследований ГБР. Как выяснили журналисты, в работе комиссии были выявлены нарушения, а фамилии некоторых кандидатов были заранее согласованы. Также Шевцова подозревают в незаконном преследовании журналистов. В частности, по его указанию прошли обыски в доме известного ученого - профессора Валерия Иванова из-за журналистской деятельности его сына Дениса, который проводил расследование злоупотреблений со стороны правоохранителей. Также по иску Евгения Шевцова Печерский суд в августе этого года заблокировал 18 интернет-сайтов. Судья Сергей Вовк мотивировал свое решение тем, что эти сайты фигурируют в уголовном производстве как "вещественные доказательства".

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Источник: https://censor.net.ua/v3181191
 
 
 Топ комментарии
 
Да ,эта "беседа" показывает уровень нашей власти и высоких чиновников. По- моему это не дно, а уже ниже. Дно пробито.
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Трубу вже давно викинули,час уже Ірочку Венедиктову записувати
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Ублюдочний рівень дискусії свідчить про ублюдочність учасників діалогу.
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какие эти долбоящеры друг-друга понимают??
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Да ,эта "беседа" показывает уровень нашей власти и высоких чиновников. По- моему это не дно, а уже ниже. Дно пробито.
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Шобла-@бла. Это интересный фразеологизм, еще не приходилось слышать. Но пятница 13 всегда полна сюрпризов.
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Труба это лучшие из нас если мых терпим. Мы сооучастники этого убожества одобряя его своим терпением.
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73м процентам нравится. Это понятный и доступный им уровень, не то шо Порошенко с какими-то непонятными европами, томосами, вирами. а тут шобла-№бла - все ж понятно! наши люди
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Трубу поставили на должность при Порошенко, а сняли при Зеленском. Посему вынужден констатировать, ********, шо ты пукнул в лужу.
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Это назначение твоего кумира Порошенко, и он такой не один, Насирова напомнить? Не распладил бы он такое говно - получил бы мой голос, а так ни за него ни зеленского я голосовать не стал - сорта говна.
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кроме матюков предъявить нечего....стоило ли прослушку городить
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Что естественно, по п#зде пускает дело, надуманное. Куприком и Шевцовым. Всей этой шеблой-#блой. Иванович регистрирует 375-ую и обращается в суд … . Дело регистрируется, бл#ть, 05.07 именно по факту возврата, типу никого
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а в п#дараса зюзі в принципі можуть бути не п#дараси?
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Труба - це соєвий... ну скажімо так, нетрадиціонал, птєнєц гнєзда Пєтрового.
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вважай, що перевів стрілку
якби ви не наробили стільки муйні, я б навіть вважав це прикольним
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Гундяй, щоб не робилася муйня треба не вподоблюватись тій свекрусі з анекдоту, яка звинувачувала, що то невістка десь насрала, бо оно іі сукня висить.
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Сміяцца послє слова "лапата"? Дєржи ордєн Підросяна.
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ти вважаєш, дурепо, що існує щось зашкварніше, за зедрисню?
ги
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це ти зюзі штанці, прав, після того, як воно обісралося від дівчат?
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Наша влада розмовляє росіским матом.
Оце така Ыліта...
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Какие ещё нужны аргументы, чтобы понять суть взращенной за 30 лет "системы"
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1. Вони такі ж громадяни, як я чи ви
2. Це ми з вами дали мандат песиголовцям на "відбудову Української Держави"
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..и трубу прорвало и дно давно пробито..и нам, терпилам, в этом говне правоохранительном жить..кто их бл. таких ********* туда подбирает и рассаживает по кабинетам с такой з\платой?..это же биомусор, золотари, а не правоохранители....епрст..навозники гребанные.. "Ты шо, п#дарас, ты инициируешь обыски у судей, бл#дь, и не согласовываешь?", - Труба и Удовиченко обсуждают дело следователя Шевцова - Цензор.НЕТ 1357
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И ТАК РАЗГОВАРИВАЕТ В ОСНОВНОМ ВСЯ ВЕРХУШКА ВЛАСТИ!!! ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЧТО ЗАШЕЛ В КАКОЙТО СЕЛЬСЬКИЙ КЛУБ И УСЛЫШАЛ РАЗГОВОР ДВУХ МЕСНЫХ ТРАКТОРИСТОВ,!
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ти не повіриш - "низи" не відстають....- і як раз вони , є "поставщиками" "того" - в "верхушку"... "Ти шо, п#дарас, ти ініціюєш обшуки у суддів, бл#дь, і не погоджуєш?", - Труба та Удовиченко обговорюють справу слідчого Шевцова - Цензор.НЕТ 5658

"...В КАКОЙТО СЕЛЬСЬКИЙ КЛУБ И УСЛЫШАЛ РАЗГОВОР ДВУХ МЕСНЫХ ТРАКТОРИСТОВ,!-"
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Только быстрые расстрелы казнокрадов и коррупционеров, оборотней в пагонах и мантиях - способны очистить Украину от этой антиукраинской власти и их холуёв грабящих Украину и её народ 28 лет - и повести Украину к процветанию. Больше уже ничего.
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Важнейший и пока открытый вопрос - кто возьмет грех на душу и кровь на свои руки.
"По законам военного времени" не получится, так что, только "третья сила"...
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А ведь этого Трубу отобрали по конкурсу. Лучший из лучших... "Юрист" высшей категории..... А дальше о нем - весь приведенный на записи лексикон этих "правоохранителей" высшей пробы....
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А эти все записи Трубы выкладывают, дозировано, через полгода) Сделали долгосрочную инвестицию? Так уже не интересно, нужно что-то более эксклюзивное "Ти шо, п#дарас, ти ініціюєш обшуки у суддів, бл#дь, і не погоджуєш?", - Труба та Удовиченко обговорюють справу слідчого Шевцова - Цензор.НЕТ 5602

В подвале одной из лондонских гостиниц обнаружили ранее неизвестные записи концертов Боба Марли, которые пролежали там 40 лет.
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І ці недоумки доять гроші простих українців...
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Ну и "кашу" заварили. Судьи - подонки, общеизвестный факт, который не надо доказывать даже в сучьем-суде Позорной страны.
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Гопники-рейдери. Ще з 90-х років із братвою можна було по любому питанню домовитись, з мусарнею все зрозуміло:

Что естественно, по п#зде пускает дело, надуманное. Куприком и Шевцовым. Всей этой шеблой-#блой. Иванович регистрирует 375-ую и обращается в суд … . Дело регистрируется, бл#ть, 05.07 именно по факту возврата, типу никого
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З передвиборчої програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.

Ніяких «корочок», ніякого «телефонного права».
Судова гілка влади повинна стати Владою, а не прислужником у Президента, уряду, Парламенту, місцевої влади.
Ми повернемо довіру і повагу до суду.
Моє головне завдання - привести до влади порядних і патріотичних фахівців.
https://program.ze2019.com/
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Подельник преЗЕдента Труба слишком толсто и быстро облажался, поэтому был заменен на аналогичную личность очень быстро...
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какой народ такая и власть, чего еще обсуждать
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Це і є насправді рівень нашої влади, на рівні прокурорів, суддів, депутатів, силовиків різного пошибу. Влади, яку ми самі собі на свої шиї повісили, і допоки народ, буде вішати цю наволоч не туди де треба, в цій країні нічого не зміниться. Ніколи. Дуже вже багато цієї шобли-..бли розплодилось.
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Такої "інтелігенції" навіть при Янику не було.
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