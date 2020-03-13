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 Политика Украины, Здоровье
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 Законодательно будет упрощен импорт товаров для борьбы с коронавирусом и отменены тендеры при закупке медоборудования, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание, чтобы принять законодательные изменения, которые сделают приоритетным импорт и растаможку товаров, используемых для борьбы с коронавирусом. Перечень приоритетных товаров определит Кабмин.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ

Закупки аппаратов вентиляции легких и других товаров для борьбы с коронавирусом позволят проводить без тендерных процедур. Инициированные Миздравом изменения в законодательство позволят органам местной власти закупать медоборудование, средства диагностики и лечения коронавируса без проведения тендера.

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Ляшко также сообщил, что до июня правительство ввело ограничения на экспорт и реэкспорт средств индивидуальной защиты. 

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Источник: https://censor.net.ua/v3181150
 
 
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все просто чудово...маски продали "на шару"...а тепер в "пожежному" порядку без тендерів можна закупити на скільки влізе що треба і що ні...кому коронавірус-а кому бабло в карман... Законодательно будет упрощен импорт товаров для борьбы с коронавирусом и отменены тендеры при закупке медоборудования, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 9183
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Что я говорил. Сейчас бегом тест системы из Раиссы прикупят.
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