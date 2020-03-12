 Сивохо и примирение: За что советник секретаря СНБО получил по шее. ВИДЕО

Что на само деле готовит власть под соусом мира с Донбассом? Кого из лидеров общественного мнения вовлекли в процесс?

Проект "Без цензуры" внимательно следил за презентацией Сергея Сивохо и не нашел там ничего похожего на идею вывода Россией своих войск с территории Украины или компенсации от российской стороны за разрушенные украинские города и села. Зато услышал о каком-то странном "многослойном" конфликте и… копателях янтаря. Сможет ли "лещ мира" вернуть Сергея Сивохо и его друзей из Офиса президента к реальности?

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Напомним, Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.