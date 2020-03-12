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Все про:вертолет (606) Госпогранслужба (3683) Польша (5113)

 Поляк пытался незаконно ввезти в Украину вертолет, - пограничники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Иностранец собирался доставить в Бердичев вертолет, турбинные авиационные двигатели и четырехтонный главный редуктор, все без соответствующих документов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Грузовик с вертолетом прибыл накануне в пункт пропуска "Краковец". Пограничники Мостиского отряда заранее получили информацию о попытке незаконного ввоза товара и выяснили при проверке, что у гражданина Польши не было разрешительных документов для ввоза.

"Вертолет МИ-2, турбинные авиационные двигатели и главный редуктор весом 4 тонны и стоимостью более 20 тыс. долларов США иностранец должен был доставить в Бердичев", — сказано в сообщении.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Украинец пытался вывезти за границу почти 11 тыс. медицинских масок. Общая сумма конфиската - 356 тыс. грн, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

О грузе, который, вероятно, является товаром двойного назначения, проинформированы компетентные органы, добавили в Госпогранслужбе.

Поляк пытался незаконно ввезти в Украину вертолет, - пограничники 01
Поляк пытался незаконно ввезти в Украину вертолет, - пограничники 02

Источник: https://censor.net.ua/v3181107
 
   
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Влетная масса вертолета Ми-2 3500Кг а у вас только главный редуктор ВР-2 весом 4 тонны???
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"Гелікоптер МИ-2, турбінні авіаційні двигуни та головний редуктор вагою 4 тонни та вартістю понад 20 тис. доларів США, іноземець мав доставити у Бердичів."

митники скоріше всбого мали на увазі судячи по тексту, що всього гелікоптер з усім причандаллям 4 тонни
а перекладача Цензора треба в куток поставити
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ну і що? хай би завозив
я своім дворовим собакам постійно кажу: гавкати треба, коли хтось чужий щось виносить з двору, а якщо заносить, то гавкати не треба!
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У меня у соседа в гараже самолет стоит , на вопрос на хрена он ему говорит мечта ,пусть будет
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Зря он не поделился с Аваковым. Думал демпингнуть. У Рюкзакова такие вертолеты по 20 мультов
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Поляки пропустили, а Украинские пограничники требовали дать на лапу, за доставку вертолета для нужд предприятия в Украину. Классно будете летать на воробьях
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Теперь весь Бердичев останется без вертолета. Злые пограничники занимаются вредительством.
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ладно. шо не томагавк или першинг. а то пшеки оне такие..
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