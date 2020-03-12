 Российскую блогершу Краснову повторно не пустили в Украину и увеличили запрет на въезд до 10 лет, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Россиянка прибыла сегодня, 12 марта, рейсом из Минска в "Борисполь". Во время пограничного контроля было установлено, что в конце прошлого года она уже прилетала в Украину и за незаконное посещение оккупированной АР Крым в 2018 году ей был запрещен въезд на территорию нашей страны сроком на 3 года.

Однако женщина решила проверить бдительность украинских пограничников. Она заменила старый паспорт на новый, надеясь, что чистые страницы документа без отметки о запрете въезда ей помогут пересечь украинскую границу. Однако сработала информация из базы данных ГПСУ. На вопрос, почему она заменила паспорт, женщина сообщила, что его якобы съела собака.

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За умышленное неисполнение решения государственного органа о запрете въезда в Украину, который должен был действовать до конца 2022 года, российской блогеруше и актрисе установили новый срок запрета въезда в нашу страну на 10 лет. В ближайшее время она будет возвращена обратным рейсом в Беларусь.