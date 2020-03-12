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Все про:Госпогранслужба (3683) граница (3315) запрет (1388) Россия (75168)

 Российскую блогершу Краснову повторно не пустили в Украину и увеличили запрет на въезд до 10 лет, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Российскую блогершу Наталью Краснову второй раз за последние месяцы не пустили в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Россиянка прибыла сегодня, 12 марта, рейсом из Минска в "Борисполь". Во время пограничного контроля было установлено, что в конце прошлого года она уже прилетала в Украину и за незаконное посещение оккупированной АР Крым в 2018 году ей был запрещен въезд на территорию нашей страны сроком на 3 года.

Однако женщина решила проверить бдительность украинских пограничников. Она заменила старый паспорт на новый, надеясь, что чистые страницы документа без отметки о запрете въезда ей помогут пересечь украинскую границу. Однако сработала информация из базы данных ГПСУ. На вопрос, почему она заменила паспорт, женщина сообщила, что его якобы съела собака.

Российскую блогершу Краснову повторно не пустили в Украину и увеличили запрет на въезд до 10 лет, - Госпогранслужба 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российскому блогеру Митрошиной будет запрещен въезд в Украину, - МВД

За умышленное неисполнение решения государственного органа о запрете въезда в Украину, который должен был действовать до конца 2022 года, российской блогеруше и актрисе установили новый срок запрета въезда в нашу страну на 10 лет. В ближайшее время она будет возвращена обратным рейсом в Беларусь.

Источник: https://censor.net.ua/v3181098
 
   
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Да шо ж ті падли московітські в Україну лізуть як саранча? В лігво до бандерівців? Российскую блогершу Краснову повторно не пустили в Украину и увеличили запрет на въезд до 10 лет, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5479 Российскую блогершу Краснову повторно не пустили в Украину и увеличили запрет на въезд до 10 лет, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6126
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Лізуть, тому що їх запрошують на різні заходи ті, хто "внє палітікі".
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День добровольця: у Києві 14 березня плануються акція, молебень та хода до посольства РФякщо до посольства, то хай сами ходят!поки добровольці не рушать до ОП, я на такі заходи не ходок ! Российскую блогершу Краснову повторно не пустили в Украину и увеличили запрет на въезд до 10 лет, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4587
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российской блогеруше-- єто 5 правильно написали Российскую блогершу Краснову повторно не пустили в Украину и увеличили запрет на въезд до 10 лет, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2709
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Почему замазали морду?
Зачем замазали ФИО в паспорте, если есть в статье?
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Толерантность зашкаливает, они бы нам кишки выпустили при первой же возможности, а мы не такиеее...
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Что то толерантность ета работает только в одну сторону. Украинцев и даже военных добровольцев и даже поляков показывают всегда. А сепаров, кацапов и кремлевских диверсантов боятся показать
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Сподіваюся її з України виперли за гроші росії, а не України.
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От собака! Тоже ненавидит герб расии.
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красивое фото -
прекрасные композиция. ракурс, освещение Российскую блогершу Краснову повторно не пустили в Украину и увеличили запрет на въезд до 10 лет, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 430
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так то он обьелся пиццы на презентации вот и упал ватный отморозок
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Гнать кацапню из Украины ссаными тряпками!!!!
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Домой , домой в наросеюшку. там доллар нужно скупать а не по Украинам шляться. .Еще спасибо скажет.
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нех шастать! я давно говорю, что нужно полностью закрыть для русских полностью границу! У нас война идет!
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Пересечение границы для граждан России и сейчас довольно непростое, но надо вводить полноценный визовый режим и визы выдавать в Польше.
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Ватоблогерша с расии? 50 кг. сухого льда в подарок и пендель на прощание! Нехай щастить...
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Ну, і навіщо замазувати. Дві секунди в гуглі і оп!
Российскую блогершу Краснову повторно не пустили в Украину и увеличили запрет на въезд до 10 лет, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6167
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У меня встал, вопрос - о чем оно пишет? И есть ли другие фотки? Не для себя прошу, друг интересуется
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офф топ

Минфин США добавил в санкционный список компанию, подконтрольную «Роснефти». Речь идет о швейцарской TNK Trading International.
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Сивохо,пойми,прости и примирись с тем,что тебя физически предупредили.
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Плохая девочка! Я бы ее отшлепал по попе. Животом.
Российскую блогершу Краснову повторно не пустили в Украину и увеличили запрет на въезд до 10 лет, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5028
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Правильно. Этой шмаре место на мухосранском автовокзале, а не в Украине.
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