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 Политика Украины, Общество
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Все про:война (3750) журналистика (2588) Зеленский (4856) Донбасс (20899)

 "Мы глаза этой войны", - журналисты общенациональных телеканалов требуют встречи с Зеленским и объяснений запрета работы на передовой. ВИДЕО

Журналисты общенациональных телеканалов требуют встречи с президентом Владимиром Зеленским, чтобы получить объяснения по поводу запрета работы на передовой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое требование журналисты озвучили в своем видеообращении, которое опубликовали в соцсетях.

"Мы журналисты, которые ежедневно работают на передовой, просим вас, господин президент, в любой удобной вам форме объяснить, почему нам систематически запрещают работать на передовой без веских для этого оснований. Нам говорят, что корреспондентов не допускают на места трагедий по соображениям безопастности, но каждый журналист, который работает на войне прошел специальную подготовку, получил аккредитацию и понимает риски. Можем ли мы сами решать что будет для нас опасно, а что - нет?... Считаете ли вы, что российско-украинская война должна присутствовать во всех выпусках новостей? Почему появляются факты сокрытия обстрелов боевиками позиций ВСУ?" - говорится в обращении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Украину не впустили главреда российского телеканала RTVi - не смог подтвердить цель поездки. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/v3181087
 
   
 Топ комментарии
 
Зеля, що правди боїшся від журнілістів??? ))
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Як діти малі. Ви не розумієте чому вам це заборонили?
Бо та реальність, що ви показуєте, руйнує вигадане Зеленським "перемир'я". Ви заважаєте здавати Україну ворогу!
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Ребята не возмущайтесь,вы сами это выбрали.Впереди 4.5 года чистого удовольствия
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Зеля, що правди боїшся від журнілістів??? ))
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Пісяє Владімір Ляксандрович допустити журналістів на передову. Допустить, і вся Україна дізнається, яка ЗРАДА твориться ГАВНокомом на фринті. А тамі до протестів недалеко, які закінчуються ...остовом.
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а то нет! оно ссыкливое и мелочное до самозабвения.
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К чему тут зеля и зебилы? Забыли 14-й год? Журналисты ради славы и рейтингов вели репортажи с передовой, с наших позиций, раскрывая диспозиции подразделений, их задачи, вооружение, количество личного состава , фамилии, место рождения и проживания.
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Це або вороги, або дегенерати.
Дурналістам на фронті робити нема чого.
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слушай сюда, говномес, журналисты освещали даже события на сталинских фронтах. Звалимь они "военкорами"... даже при стулине и джюкове, говно ты зеленое. Про них даже песни слагали: от мацквы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой и с блокнотом, А то и с пулеметом... вот только при твоем "президенте", а по сути клоуне-микрокомандующем военкоров поставили вне закона... мрази зебильные
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Vasil Kochanov , сереш на всіх вітка ЦН. Звідки ти такий гімняний взявся? З хасидами приїхав?
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Із твоєю мамкою я приїхав ув однім купе спального вагону)
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Судячи з лексикону, ти такий же хачік юдейський, як ахрєнєя, а И.В. Джугашвілі(сралін) теж був хачіком юдейським.
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Ось мене заманили сам не знаю за що, а ця кацапська тролятина сере по всіх гілках цілий день, всі його банять без жадної реакції зі сторони адміна! Це Цензор. Звикайте.
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Ну что ж посмотрим/послушаем ответ преЗедента (желательно лично!)........
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ду бист, фрау Ингрид, такая мечтательница...
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Ребята не возмущайтесь,вы сами это выбрали.Впереди 4.5 года чистого удовольствия
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Есть все основания полагать, что до конца своего срока эта зеленая кучка не долежит на Банковой.
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Нет, не идеальная. Идеальной будет "кучка"...
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Ніяких сумнівів.
Нормальні українці, впевнились у це 21.04.2019.
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Есть основания полагать что эта куча таки легко долежит до окончания своего срока.
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Як діти малі. Ви не розумієте чому вам це заборонили?
Бо та реальність, що ви показуєте, руйнує вигадане Зеленським "перемир'я". Ви заважаєте здавати Україну ворогу!
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Недорогенькі ви наші, а шо ви хотіли?
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глаза завидучие, а руци загребучие
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ЗеЛя и его банда - подонки и предатели.чем скорей погоним всю эту шваль ватную на ростов.тем лучше.
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Это могут быть и вполне прогнозируемы диверсии против журналистов от руководства армии..
Зе может об этом и не знать,не он же подписывает указы по зоне АТО
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😁😀🤗
Це як в снігерії - типу сцарь, добрий і нічого не знає, а бояри погані...
У нас така хєрня не проканає...
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царь хороший а бояре - гады, не пущают))
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та йому *****
еще на колени с икной станьте - попросите
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Тепер до вас дійшло, що вас «зробили» онуки нквдістів?
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Эта зеленая мразь никому ничего не должна . Ну кроме путлера , конечно .
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Шо-шо, кацапе?)
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Вівці Бужанського, ще не зрозуміли, що в їх услугах більше не нуждаються?
Хоча, можуть ще піднапрягтись, бо ж Порошенка влада ніяк не може «посадіть»...
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Кацапе, не "услуги", а "послуги". Не "нуждаться", а "потребувати".
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"Мы глаза этой войны". Иногда кажется, что наши журналисты и трех классов церковно-приходской школы не окончили, и кроме "жареных фактов" их особо ничего не интересует. Так что глаза зачастую брехливые.
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А у них все «погано» , що проти влади, хоча рік тому було навпаки. Гібридна війна вона така.
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Без разницы, что при этой что при той , что при советах. Хотя при советах писали грамотней (иначе можно было лишиться работы) про удои и загнивающий капитализм.
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А чи Ви не бачили, чим вони займались п'ять років каденції Порошенка?
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давайте прямо. какие претензии и почему мудро не пущать?
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Та мова ж зовсім не про те !
За часів Порошенка, і питання такого виникнути б не могло !
Ви що, не відчуваєте, що нас вже до половини запхали у «вікно Овертона» ??? !!!


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Вони своє вжє відвопили, а тепер змінили ніки і язики затягло в сраку.
"Ми очі цієї війни", - журналісти загальнонаціональних телеканалів вимагають зустрічі із Зеленським та пояснень заборони роботи на передовій - Цензор.НЕТ 519
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Цензор проверьте, это правда или фейк, что ФБР выдало ордер на арест олигарха - Коломойского???
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Федеральне бюро розслідувань в США (далі - ФБР) видало ордер на арешт одіозного олігарха Ігоря Коломойського, повідомило джерело ІНФОРМАТОРа. Про це стало відомо тільки зараз, хоча сам ордер датується 15 листопадом 2019 року. Ігорю Коломойському інкримінують відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Источник: https://informator.press/fbr-vydalo-order-na-aresht-kolomoys-koho/
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Я пройшовся по американським новинам. Відповідно.
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Крысян привык по тихому мутить, а Вы ему хату палите
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Если его спросили раз - не ответил; спросили два - не ответил" три - не ответил,
а на четвертый юлит и глазами из стороны в сторону водит; знай - совесть не чиста,
или давят- сопротивляться не может( в силу слабости душевной), или им так заранее
было задумано, и сепар он и коллаборант ( врожденный по душе своей).
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Ватная часть избирателей **********-в восторге от происходящего,он просто превзошел их ожидания
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А шо не так , журнашлюшки .? Вы же привели это чмо к власти .! Хавай-те теперь .Не подавитесь . "Мы глаза этой войны", - журналисты общенациональных телеканалов требуют встречи с Зеленским и объяснений запрета работы на передовой - Цензор.НЕТ 5682 .
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Те, кто на передовой под пулями репортажи снимал, клоуна не пиарили.
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Таких единицы . Процентов 90 их , минимум , рвали глотку за зюзю . .
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Тобто журналісти заважають владі брехати?
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Вам якої правди не вистачає? Про «ліпецьку фаріку» ? свинарчуків ? офшори? 80- ти разове збагачення Порошенка за пять років? Чи про вбивство ним, свого брата?
Отакої?
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Мені не вистачає правди про те, що відбувається в місцях відведення військ. Вам щось відомо?
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Чому б тобі туди не з'їздити особисто? Навіщо тобі чиясь думка щодо цього?
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Тому, що особисто туди не пускають, а французів тим більше не пустять.
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Нет это не сарказм, это правда. Он действительно "заказал" своего брата, когда он был за границей. Вообще мы сейчас пожинаем результаты правления 5-и лет Порошенко. Ещё много лет наших солдат за границей будут садить в тюрьмы, потому что из-за фабрики в Липецке барыга боялся объявить военное положение. А Запад будет нас приучать к мысли, что это внутренний конфликт, потому что барыга с лёгкостью согласился на на закон об особом статусе Донбасса.
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Украинские журналисты мешают пакту Путина-Зеленского, мешают Зеленскому по тихому запихнуть Украину в СССР2.0 в качестве округа а недобитое в 1933 население уничтожить.
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ну что ж вы его так запугали то? ))))) прямо загнобили бубочку ))))
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Зеклован страх загубив іде на пролом, значить знюхався з фуйлом.
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"сваты" , "рассмеши гомика" , "95 квартал" , "женский квартал" , "рассмеши смешного" , "лига смеха" , "вечерний квартал" , "слуга народа" , ... Всё хорошо , а тут какая-то война . Слабоумные в восторге .
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Интересно, кто из них журналист, а кто курва от какого-нибудь Гужвы?
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Ну так а вдруг какой-то не хотящий мира журналист расскажет, что во время внутреннего конфликта кацапы стреляют по украинской земле. Невдобно как-то будет.
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A це спроба ввести цензуру в Україні та приховати реальний стан справ щодо війни та втрат.
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Запрещают потому чтобы вы не снимали каждый день как оккупанты "просто перестали стрелять".
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Запрещают потому что выплывают потери наших воинов реальные а Вовочка хочет этого чтоб не знали и считали его стратегом от бога а так он пораженец
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Яка ще війна? ЗЕсерло її вже закінчило.
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сциклі вже пора свій велосипедний кортеж збільшити десь до 40 машин, бажано броньованих
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Да это прямая угроза спокойствию и безмятежности "зеленой кучки"!!!
Как вы посмели???
Сейчас обо засядет строчить заявы в ГБР, это гребанное ничтожество.
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Если вы будете на передовой то расскажите как опущенцы и федерасты обстреливают и убивают Украинских бойцов И бла-бла -бла про перэмыръя от зеперезе не прокатит А он дяде вове пукину пообещал
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