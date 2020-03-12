 "Мы глаза этой войны", - журналисты общенациональных телеканалов требуют встречи с Зеленским и объяснений запрета работы на передовой. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое требование журналисты озвучили в своем видеообращении, которое опубликовали в соцсетях.
"Мы журналисты, которые ежедневно работают на передовой, просим вас, господин президент, в любой удобной вам форме объяснить, почему нам систематически запрещают работать на передовой без веских для этого оснований. Нам говорят, что корреспондентов не допускают на места трагедий по соображениям безопастности, но каждый журналист, который работает на войне прошел специальную подготовку, получил аккредитацию и понимает риски. Можем ли мы сами решать что будет для нас опасно, а что - нет?... Считаете ли вы, что российско-украинская война должна присутствовать во всех выпусках новостей? Почему появляются факты сокрытия обстрелов боевиками позиций ВСУ?" - говорится в обращении.
Дурналістам на фронті робити нема чого.
Нормальні українці, впевнились у це 21.04.2019.
Бо та реальність, що ви показуєте, руйнує вигадане Зеленським "перемир'я". Ви заважаєте здавати Україну ворогу!
Зе может об этом и не знать,не он же подписывает указы по зоне АТО
Це як в снігерії - типу сцарь, добрий і нічого не знає, а бояри погані...
У нас така хєрня не проканає...
еще на колени с икной станьте - попросите
Хоча, можуть ще піднапрягтись, бо ж Порошенка влада ніяк не може «посадіть»...
За часів Порошенка, і питання такого виникнути б не могло !
Ви що, не відчуваєте, що нас вже до половини запхали у «вікно Овертона» ??? !!!
Источник: https://informator.press/fbr-vydalo-order-na-aresht-kolomoys-koho/
а на четвертый юлит и глазами из стороны в сторону водит; знай - совесть не чиста,
или давят- сопротивляться не может( в силу слабости душевной), или им так заранее
было задумано, и сепар он и коллаборант ( врожденный по душе своей).
Отакої?
Как вы посмели???
Сейчас обо засядет строчить заявы в ГБР, это гребанное ничтожество.