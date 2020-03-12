 В Одессе под зданием, где проходит собрание ОПЗЖ, произошли стычки: в ходе потасовки распылили слезоточивый газ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Между ними и сторонниками ОПЗЖ (мужчинами спортивной наружности) периодически вспыхивают потасовки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.
Кто-то даже распылил слезоточивый газ. Полиция пытается разделить стороны и не допустить эскалации конфликта.
Дерущиеся помяли капот припаркованной машины.
"Со стороны патриотов в событиях участвуют активисты "Дії", "Автомайдана" Евгения Резвушкина и "Нацкорпуса", ОПЗЖ защищают сотрудники охранной фирмы "Зевс" и примерно сотня "спортсменов", приехавших вчера в город по Киевской трассе. Между входом в отель и патриотами стоят люди депутата Богдана Гиганова, сотрудники охранного агентства и полицейские", - отмечает издание.
"Стала известна повестка дня конференции ОПЗЖ. На ней хотят сместить Николая Скорика с поста врио руководителя облорганизации партии и перевести на должность главы городской организации. Вместо него областное отделение возглавит Вадим Рабинович, которого утвердят кандидатом в мэры Одессы. Заседание уже началось, несмотря на осаду со стороны патриотов. Медведчука, Скорика и Рабиновича нет. В президиуме депутат облсовета Вадим Шкаровский и нардеп Татьяна Плачкова. Председательствующим на конференции выбрали Шкаровского. Скорика перевели на должность главы горорганизации. Рабинович стал главой областной ячейки", - пишет издание.
Сергій Стерненко
@sternenko
·1 ч
Тим часом в Одесі ОПЗЖ з Рабіновичем та Медведчуком намагаються провести свою конференцію, тітушки обіймаються з мусорами (буквально), щоб не пустити до російської агентури місцевих патріотів.
Весело.
Якщо держава не каратиме покидьків, буде ще веселіше.
опзж= переобутые рыги бандюки сразу после масквы взялись за одессу,готовят к кризису
ребята я не знаю как правильно, но это не дело, что они заседают!!!
Парни на войне , а эта мерзота решила ,что они это Украина!!
14г.мусора+бычки у облсовета.Днепр
14г.мусора+бычки против майдановцев.Одесса.
16г.мусора+бычки у памятника Славы.Днепр
20г.мусора+бычки защищают коллаборантов.Одесса.
зэ,тебя если не мы,то -мусора и их вождь-бэбэбэков.
А що на то влада і спецслужби?
А Вони воюють з патріотами.
Сподіваюсь, що рано чи пізно зявиться щось подібне до СБ ОУН, щоб агенти впливу окупанта не казились від безкарності.
Источник:https://censor.net.ua/v3181045
Что у них общего с конфедерастом Билецким?
После Одессы с Трухановым попрутся в Харьков с Гепой.....
ОтП.ЗЖенные раз и навсегда. При малейшем поползновении подняться - опять
ОтП.ЗЖенные..
Минув рік.
Вибрали не бариг. Начебто нових і чесних. Так пищала більшість виборців. Ні магазинів у цих нових немає, які красиві і смачно пахнуть. Ні фабрик. Ні Свинарчуків.
Прямо нью-комунізм.
Де це все?
Як можна було це все втратити менше, ніж за рік і без всяких зовнішньо-внутрішніх потрясінь? Що ви таке?
Саранча? І та б стільки не зжерла. Луснула би.
Адже і не вкрали. Багато що просто тупо про**ано.
Янукович хоч 100 тисяч на рахунку залишив. Межигір'я і страусів.
А після Зеленського - як після атомної війни. Пустеля і дірка на всю країну.(с)