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 Суд арестовал на 2 месяца Мыслывого, подозреваемого в похищении Вербицкого и Луценко во время Евромайдана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Сергею Мыслывому, подозреваемому в похищении активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство прокуратуры и избрал подозреваемому в похищении активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого Сергею Мыслывому в виде ареста сроком на 60 суток без права внесения залога.

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Суд арестовал на 2 месяца Мыслывого, подозреваемого в похищении Вербицкого и Луценко во время Евромайдана 01
Суд арестовал на 2 месяца Мыслывого, подозреваемого в похищении Вербицкого и Луценко во время Евромайдана 02
Суд арестовал на 2 месяца Мыслывого, подозреваемого в похищении Вербицкого и Луценко во время Евромайдана 03
Суд арестовал на 2 месяца Мыслывого, подозреваемого в похищении Вербицкого и Луценко во время Евромайдана 04
Суд арестовал на 2 месяца Мыслывого, подозреваемого в похищении Вербицкого и Луценко во время Евромайдана 05
Суд арестовал на 2 месяца Мыслывого, подозреваемого в похищении Вербицкого и Луценко во время Евромайдана 06
Суд арестовал на 2 месяца Мыслывого, подозреваемого в похищении Вербицкого и Луценко во время Евромайдана 07

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, подозреваемый в похищении и убийстве Вербицкого во время Майдана Сергей Мыслывый был задержан 10 марта 2020 года.

Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены в Киеве 21 января 2014 года. Группа неизвестных вывезла их за город и пытала в течение нескольких часов. Позже Луценко оставили в лесу в Бориспольском районе, ему удалось добраться до населенного пункта и сообщить о своем местонахождении. Позже в том же районе было обнаружено тело Вербицкого.

Источник: https://censor.net.ua/v3180998
 
 
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Ну, не пройшло і 6 років. Та це ще нічого не значить. Там де суди затягують та саботують винесення вироків злочинцям це ще нічого не значить.
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