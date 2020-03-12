 Нацкорпус пикетирует отделение полиции, где находятся задержанные на презентации Сивохо активисты. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Видеотрансляцию с места акции протеста ведет Национальный корпус, передает Цензор.НЕТ.
"Прямо сейчас у Печерского управления полиции в Киеве представители Нацкорпуса пытаются забрать ветеранов российско-украинской войны, которых безосновательно задержали после пресс-конференции "Национальной платформы примирения и единства" Сергея Сивохо. Призываем всех подтягиваться на Московскую 30! В Киеве организуют ватный шабаш, а обвиняют патриотов", - говорится в описании к видео Нацкорпуса.
Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.
12 марта советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства. Полиция задержала 15 человек, среди которых представители Нацкорпуса.
це жирна срака рокована ними для биття на заклання, а ля бузина
Геть зелену погань! Бажано в крематорій!
А твой ЗЕ угробил все всего за 6 месяцев и сдает Украину России.
пикетирует??
еще палатки там поставьте
кугуары с нацгвардией уже выехали с новыхпетровцев
до 3 час ночи доедут, как раз когда спать улягутся
после ужина и пения укргимна
ахахаха
Доречі, про Білецького щось нечутно.
но очень слабую...
неверно написано, следует изменить на :
"Сергей Сивохо запутался в жирных ногах и упал на презентации Национальной платформы сдачи национальных интересов, чести и совести"
Жарти жартами, але яким чином ми збираємося повернути Донбас?! Вигуками "слава Україні?! " Вони ж бояться націоналістів як чорти ладана. Да регіон проблемний, і ми маємо розуміти. Да Сивоха ватний. Але на те й розраховано, щоб ті люди лояльно відносились.
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А жирний Сівохо має інші різновиди,
Бо у нас такі Сівохи -
Є московські блохи.