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Все про:Нацполиция (11078) Национальный корпус (241) Сивохо (28)

 Нацкорпус пикетирует отделение полиции, где находятся задержанные на презентации Сивохо активисты. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Представители Национального корпуса устроили пикет возле Печерского управления полиции в Киеве, куда отвезли задержанных во время презентации платформы советника секретаря СНБО Сергея Сивохо активистов.

Видеотрансляцию с места акции протеста ведет Национальный корпус, передает Цензор.НЕТ.

"Прямо сейчас у Печерского управления полиции в Киеве представители Нацкорпуса пытаются забрать ветеранов российско-украинской войны, которых безосновательно задержали после пресс-конференции "Национальной платформы примирения и единства" Сергея Сивохо. Призываем всех подтягиваться на Московскую 30! В Киеве организуют ватный шабаш, а обвиняют патриотов", - говорится в описании к видео Нацкорпуса.

Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

12 марта советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства. Полиция задержала 15 человек, среди которых представители Нацкорпуса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацкорпус: Мы пришли на презентацию платформы, которую организовал ватник Сивохо, а он сбежал

Источник: https://censor.net.ua/v3180990
 
   
 Топ комментарии
 
Підтримую хлопців на 100% зелена вата розповзається !!!
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Підтримую активістів!!!
Геть зелену погань! Бажано в крематорій!
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Правильно делают - в полиции должен сидеть Сивоха ,как предатель Украины и сепаратист !!! Нацкорпус пикетирует отделение полиции, где находятся задержанные на презентации Сивохо активисты - Цензор.НЕТ 2073
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Підтримую хлопців на 100% зелена вата розповзається !!!
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гебнява логіка підказує:
це жирна срака рокована ними для биття на заклання, а ля бузина
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ИЗ-ЗА КАКОГО-ТО МЕШКА С ГАВНОМ,МОГУТ ПОСТРАДАТЬ ПАТРИОТЫ !!!!!!!!!
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Підтримую активістів!!!
Геть зелену погань! Бажано в крематорій!
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погань геть але не тітушкувати ! це ПРовокація!
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Що? Провокація це коли влада каже про "внутренний конфликт"
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Мені подобаються презентації, де п**дять сєпарів. Такі заходи мені до вподоби.)))
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зе влада сегодня получила подсрачник ...ща начнуться репресии ..поверте фсб уже шлет инструкции
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Правильно делают - в полиции должен сидеть Сивоха ,как предатель Украины и сепаратист !!! Нацкорпус пикетирует отделение полиции, где находятся задержанные на презентации Сивохо активисты - Цензор.НЕТ 2073
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Він представник Зе, якого ти підтримав Нацкорпус пикетирует отделение полиции, где находятся задержанные на презентации Сивохо активисты - Цензор.НЕТ 2684
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Ну не барыгу же вороватого поддерживать Нацкорпус пикетирует отделение полиции, где находятся задержанные на презентации Сивохо активисты - Цензор.НЕТ 2844тот бы уже Украину ухандокал полностью .
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Порох за 5 лет не ухандокал и экономика росла с 2016-го года вплоть до середины 2019 года.

А твой ЗЕ угробил все всего за 6 месяцев и сдает Украину России.
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Охара, ти про себе, як баригу? Ви доказали комусь баригу? Тобі не стидно далі гавкати те, чого немає?
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Ничесе тебя потрепали на праздник, 3 дня восстанавливался. Как организм?
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Ты мне только писюн губами потрепать в состоянии и не более того ... Нацкорпус пікетує відділення поліції, де перебувають затримані на презентації Сивохо активісти - Цензор.НЕТ 6346
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Что подарили, похвастайся. 100% имитатор, что бы всегда в форме, натренирован и готов.
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Нацкорпус пикетирует отделение полиции, где находятся задержанные на презентации Сивохо активисты. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

пикетирует??


еще палатки там поставьте

кугуары с нацгвардией уже выехали с новыхпетровцев

до 3 час ночи доедут, как раз когда спать улягутся
после ужина и пения укргимна

ахахаха



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но кто-то же сделал спектакль с свинарчуками ...да и сами свинарчуки на Ланосах не ездили ...у народа враг один - олигархи
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Зараз очільники МВС, мабуть, спробують подати неголосно і свій бек -вокал у цій Марлєзіанській опері.
Доречі, про Білецького щось нечутно.

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сами засветились,сами попалились...теперь арсенбарисыч только половину премии выплатит
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Может у Авакова интересы где по бизнесу или личное с зелёными пересеклись.Решил показать зубы,напречь и разрулить. До этого косяков зебилов было в разы больше-не выходили.
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лелею слабую надежду,что поведение авакова было заранее продумано.чтоб вовремя.имея силы и средства подхватить падающую из зеленых рук власть.шоб расчистить дорогу кролику и кровавому пастору.
но очень слабую...
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не тю-тю...был бы неплохой выход из ситуации.во всяком случае сдачи кацаплянам удалось бы избежать.да и друзья соросята помогли бы сене с экономикой
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Аваков власть делить ни с кем не будет. А, если придется, то Сеня и Пастор там даже не упоминаются.
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если не будет делиться-судьба будет та же ,что и у зенелоха-отторжение международными институциями.без денег,без поддержки.полиция в руках-это не палочка-выручалочка.полиция тоже неоднородна.
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Ну если успокаивать себя,то можно вывести конспирологию,что Порох сам свинарчуков придумал.Чтобы зебобики нажрались зелёного дерьма и было с чем сравнить.Не могу поверить до сих пор,что столько тупых в Украине. (мы так обосрались 25 лет назад ).При Порохе всё по накатанной и логично двигалось... Армия-боинг,экономика росла,междун. поддержка Украине лучше не надо,новыми санкциями грузили постоянно лаптеногого верблюда,безвиз -зарабатывайте и семьи кормите,куда не поедет денег привезёт в общее для Украины......А выбрать мразь,которая оскорбляла страну.СЮР((
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я не успокаиваю,я просто надеюсь Нацкорпус пікетує відділення поліції, де перебувають затримані на презентації Сивохо активісти - Цензор.НЕТ 832.хоть и слабо.
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Провокатори Авакова на марші - блокувати, мітингувати , а навіщо тітушкувати ?
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арсен ретельно відпрацьовує право залишатися у кріслі міністра
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Я думав вони вже пікетують домівки мертвечука і рабінзоновича, після поїздки останніх на поклон до мощей путла. Мабуть команду ще не дали, а може й не дадуть, бо таких дядь пікетувати НІЗЯЯ...
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важко було таблички поздирати і назвати нормально вулицю?ах,… вул мацковська?! Ви подуріли там? Війни нема?
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Ты вообще в испанию срыгнул, и ничего....
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ссцывохо готовся в следущий раз тебя обязательно ********
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Аваков, вы не ох*у**(сопротивляется военкоматчикам, автоматчикам, убегает от подрядчиков и вкладчиков)?
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В полном составе ещё и смежников из КВНов с собой берут.
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а на медведчуковских говноньюсах все про Порошенко да про Порошенко говорят...
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Значит его они, как и ЗЕ, сцутся больше всего таки.
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"Сергея Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения"

неверно написано, следует изменить на :
"Сергей Сивохо запутался в жирных ногах и упал на презентации Национальной платформы сдачи национальных интересов, чести и совести"
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Как же красиво Арсен Борисович разводит лохов. Нацкорпус пикетирует отделение полиции, где находятся задержанные на презентации Сивохо активисты - Цензор.НЕТ 4326
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«Разводом» було призначення Сивохо і Юзіка в Раду Безпеки!
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Ребята, вам незачет. Прекрасно помню, как вы раскачивали ситуацию при Порошенко. Вы заслужили, чтобы все задержаные получили сроки. Это благодаря в том числе и вам Украина получила президента - неадеквата.
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сивоха - это сивоха ! Не больше ! Отвественность за него несет тот , кто его назаначил "говорящей головой" и дал ему возможность осуществлять такие "мероприятия" ! И этот человек - Зеленский ! С него и спрос !
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Нацжены Авакяна хотят подсидеть бубучку
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Дуже очікую коли "кишенькові націоналісти" так агресивно будуть атакувати Медведчука, Рабіновіча, Порошенка, Ківу, Парубія - та інших ворогів України.
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Майдан тоже так начался.Зеленский иже с ним до Ростова ,приготовится....НА СТАРТ!!
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Це вже якісь москальські прийомчики, хватати людей на демонстраціях і пікетах, сивуху на нари довічно, зрадник і колаборант.
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Ой а що це тут за п'яна свиня валяється - а це сивохо на "презентацію" пробирається!!!
Нацкорпус пікетує відділення поліції, де перебувають затримані на презентації Сивохо активісти - Цензор.НЕТ 8640
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Беспредельщиков к ответу!
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Тада. Зажились Сивохо и ЗЕ на этом свете уже.
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Цікаво спостерігати , як кацапи на Цензорі топлять «проти» нацдружин і так-ключове слово «топлять» , тому , що з таким самим успіхом ви будете топити і «за».
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Патриоты в тюрьмах, а рашисты определяют курс Украины-Руси, издеваясь открытым текстом над миллионами погибших от рук мордора за последние 500 лет..
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Що цей мішок з аналізами зробив для українців, що за нього будуть нести відповідальність 15 ветеранів, які захищали Україну від таких Сівох? Вам не стидно владо?
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долой зелёную плесень-только портнов сумеет разогнать этот бродячий цирк под названием нацкорпус
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Портнов першим здрисне як українці до влади прийдуть. Вже було.
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медведчук з рабіновичем їздять до путлера за вказівками.ці падлюки набагато більше лиха роблять Україні чим цей тупий ватник сівоха.чому нацкорпус не ходе в гості до них?
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Сивоха - це влада, тому його в першу чергу треба киздити.
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Призываем всех подтягиваться на Московскую ... От вам, побратими, і вся суть української нації. Коли кацап Бутусов цурається української мови на своєму сайті, і призиває вийти на ***Московскую*** вулицю, *** на***.
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Сивохо як рубль, упал...
Жарти жартами, але яким чином ми збираємося повернути Донбас?! Вигуками "слава Україні?! " Вони ж бояться націоналістів як чорти ладана. Да регіон проблемний, і ми маємо розуміти. Да Сивоха ватний. Але на те й розраховано, щоб ті люди лояльно відносились.
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"тих людєй" нам нє нада - їм на сібір - осваівать тайожний гєктар
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а шо чекають? Скільки можуть тримати без пред'яви? Два часа?
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Глупый пИнгвин жирно прячет тело робкое в утесах...
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Не страшні кацапські воші,а нашії гниди,
А жирний Сівохо має інші різновиди,
Бо у нас такі Сівохи -
Є московські блохи.
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нє, хлопці стоять, а служба йде - капєйка капаєт (нє мінімалка) із буджета. А чому ця сіліща не на дамбасі відвойовує українську землю???
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