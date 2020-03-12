 "Никакого алкоголя не должно быть в этот период", - главный санврач Ляшко о вспышке коронавируса. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Сегодня действуют только доказательные методы профилактики, которые мы не устаем повторять. Это в первую очередь - дистанция не менее полутора метра, во-вторых - чистые руки, не касаемся грязными руками слизистых оболочек, через которые мы можем передать возбудитель, в-третьих - здоровый образ жизни: здоровый и продолжительный сон не менее семи часов, никакого алкоголя", - заявил он.
По словам Ляшко, на период возможного распространения коронавируса лучше отказаться от употребления алкоголя.
"Все думают, что алкоголь повышает иммунитет... Наоборот - никакого алкоголя не должно быть в этот период. Алкоголь вам временно может поднять настроение, может показаться, что и коронавирус - вам по колено. Но в дальнейшем употребление алкогольных напитков подавляет нашу иммунную систему и организм становится более восприимчивым к проникновению различных микроорганизмов и вирусов", - подчеркнул он.
Та й більшість противірусних сиропів - на спирті.
Эта новейшая концепция, возможно появилась как результат потужных реформ у вітчизняній медиціні, уследить за которыми я не успеваю.
Борт 32261 - якийсь дивний, без характеристик........
то ему по методичке велели так говорить...шоб народ обожрался сала и не нагонял самогонки (из прикупленного с боем в АТБ сахарка))))
- Омельку! Чи ти здурів, чи ти з глузду з'їхав? - крикнула Кайдашиха.
- Еге, здурів! Хіба ти не бачиш, - он чорти вискакують із дірки.
- Свят, свят, свят! Перехрестися! Де ті чорти взялися! - говорила Кайдашиха. - Нап'ється в шинку та тільки дуріє.
Кайдаш обернувся од комина, коли гляне під стіл, під столом лежить здоровий, як кабан, та кудлатий чорт, з страшною чорною мордою, з рогами, з ротом до вух, з білими здоровими зубами. Кайдаш злякався і сів на лаві. Він зирнув на піл, на лаві й на полу сиділи рядком здорові чорти і клацали до його зубами, неначе вовки. Кожний держав по жарині в роті: жар світився в їх зубах, зубаті пащеки червоніли. Один чорт показав йому на сокиру під лавою й шепотів: "Візьми сокиру та зарубайся!" Другий показував на налигач під полом і шепотів: "Піди в клуню та повісся!" Третій підказував: "Піди до ставка та втопись!"
- Жінко! Чи ти пак не бачиш, скільки чортів сидить на лаві? - говорив Кайдаш, а сам трусився, аж зубами цокотів.
- Господи милосердний! Тільки нас лякаєш, - говорила Кайдашиха.
Мелашка стояла коло печі ні жива ні мертва. Лаврін схопився з постелі.
- Виведіть мене надвір! Вже чортів повна хата, а між ними здорові мухи літають та чорні круки шугають, - сказав Кайдаш.
Лаврін взяв батька за руку й вивів у двір. Мелашка злякалась і вибігла слідком за ними. В Кайдашихи трусились ноги од переляку. Вона дістала свяченої води, покропила хату, засвітила страсну свічку перед образами.
Кайдаш провітрився надворі. Лаврін увів його в хату. Страхіття десь зникло.
- Треба мені висповідатись, - сказав Кайдаш, - це, мабуть, смерть моя наступає.
Кайдашиха й Лаврін насилу вмовили його лягти на постіль. Тільки що він виліз на піл і хотів лягти, йому здалось, що на постелі лазять здорові раки та чорні павуки. Прудкі павуки, такі завбільшки, як гусенята, кинулись до його, як собаки. Він підвівся й почав обтріпувати одежу. - І де та нечисть набралася на полу! - крикнув Кайдаш, обтрушуючи сорочку. - Лавріне! Візьми віника та позмітай оту погань.
Лаврін взяв віника і ніби щось змітав з постелі. Тоді Кайдаш ліг на постіль і заснув.
(с) І. Нечуй-Левицький "Кайдашева сім'я"
от все ляшки...какие-то...не к теме ))))))
кругом царит коронавирус
во всех аптеках пустота
и я шагаю за лекарством
в ликёроводочный отдел
а детей куда? - в оп отправлять?
тока там незаражаемые...
Детей жалко...........
значит так дети и жена при мне, с алкоголем без зеленых советов от етого глиста обойдусь - вроде все...
https://www.youtube.com/watch?v=JbMqIOoVndY
Про коктейлі та "хвашистів"… https://youtu.be/fVgTd0tHq0o
Пиво, секс и пироги наши лучшие враги!
Сахар, дрожжи и вода - вот гармония всегда!