EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество, Здоровье
  8433  78
Материалы по теме:
Все про:алкоголь (1540) Ляшко Виктор (50) COVID-19 (720)

 "Никакого алкоголя не должно быть в этот период", - главный санврач Ляшко о вспышке коронавируса. ВИДЕО

В период возможного распространения коронавируса лучше отказаться от употребления алкоголя, чтобы помочь иммунной системе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Сегодня действуют только доказательные методы профилактики, которые мы не устаем повторять. Это в первую очередь - дистанция не менее полутора метра, во-вторых - чистые руки, не касаемся грязными руками слизистых оболочек, через которые мы можем передать возбудитель, в-третьих - здоровый образ жизни: здоровый и продолжительный сон не менее семи часов, никакого алкоголя", - заявил он.

По словам Ляшко, на период возможного распространения коронавируса лучше отказаться от употребления алкоголя.

"Все думают, что алкоголь повышает иммунитет... Наоборот - никакого алкоголя не должно быть в этот период. Алкоголь вам временно может поднять настроение, может показаться, что и коронавирус - вам по колено. Но в дальнейшем употребление алкогольных напитков подавляет нашу иммунную систему и организм становится более восприимчивым к проникновению различных микроорганизмов и вирусов", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За невыполнение требований карантина будет 100% административная или уголовная ответственность, - главный санврач Ляшко о незакрытых школах в Харькове

Источник: https://censor.net.ua/v3180981
 
 
 Топ комментарии
 
У піст не можна алкоголь і жінок... вірніше жінку можна, але не жирну. "Никакого алкоголя не должно быть в этот период", - главный санврач Ляшко о вспышке коронавируса - Цензор.НЕТ 1808
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Алкоголь убиває не тільки імунітет, а й віруси. Тому це не повинно звучати так категорично. "Никакого алкоголя не должно быть в этот период", - главный санврач Ляшко о вспышке коронавируса - Цензор.НЕТ 8360
 показать весь комментарий
 
 
Голосом волка из мультика: " Спасибба..."
 показать весь комментарий
 
 
Пьянкє бой, і з жінкою - ні,ні. А що воно таке короновіріс і швейцарські вчені не знають.. А Ляшко поради дає.
 показать весь комментарий
 
 
У піст не можна алкоголь і жінок... вірніше жінку можна, але не жирну. "Никакого алкоголя не должно быть в этот период", - главный санврач Ляшко о вспышке коронавируса - Цензор.НЕТ 1808
 показать весь комментарий
 
 
бабуся вчила чистити цибулю: якшо не можеш зняти тонку, знімай товсту. Скільки раз в житті це мене виручало!
 показать весь комментарий
 
 
Я теж вважаю що на цибулі повинно бути мінімум одежі.
 показать весь комментарий
 
 
тоді мона, тільки вкушай бєз радості
 показать весь комментарий
 
 
Сугубо для здоровья и с постным выражением лица)))
 показать весь комментарий
 
 
можна свою дружину, а не можна чужих жінок - щоб не збуджуватись та не отримати гріховну насолоду.
 показать весь комментарий
 
 
а размер до какого жінку можна - можна?...ну шо бы не дай бог не согрешить
 показать весь комментарий
 
 
Дебіл. Загальновизнано, що алкоголіки практично не хворіють на ГРВІ.
Та й більшість противірусних сиропів - на спирті. "Никакого алкоголя не должно быть в этот период", - главный санврач Ляшко о вспышке коронавируса - Цензор.НЕТ 5239
 показать весь комментарий
 
 
да что вы? а знаете ли вы, что противовирусные -это антибиотики класса пенициллина а он то как раз и против алкоголя
 показать весь комментарий
 
эээ... Валентина, признайся - когда в школе проходили биологию, ты курила за углом?
 показать весь комментарий
 
 
Антибиотики на вирусы не действуют.
 показать весь комментарий
 
 
по теме - ты пеннициллином хоть заешься чтобы он у тебя из ушей рос, на вирусы он никак не влияет.
 показать весь комментарий
 
 
Противовирусные, оказывается, уже стали антибиотиками.
Эта новейшая концепция, возможно появилась как результат потужных реформ у вітчизняній медиціні, уследить за которыми я не успеваю.
 показать весь комментарий
 
тільки що низько промчався військовий літак в сторону Києва!!! Без опізнавальних знаків. Сто років такого не було в наших краях
 показать весь комментарий
 
 
йа живу на півдороги з Одеси до Кийова
 показать весь комментарий
 
В Умані? Там був військовий аеродром , чув, що його збираються відновлювати.
 показать весь комментарий
 
так, під гУманьом. В дитинстві тут міги як ластівки літали. Весь час шибки дрижали від "самальот вистрілив" - перейшов звуковий
 показать весь комментарий
 
 
Моя прабабця казала: пішла в Гумань, сіла під гаптекою, дістала госеледець і стала гобідати. "Ніякого алкоголю не має бути в цей період", - головний санлікар Ляшко про спалах коронавірусу - Цензор.НЕТ 5874
 показать весь комментарий
 
 
на нашому ерапорті ерапланів сто років не бачили
 показать весь комментарий
 
Так, что национальный исторический метод сало, чеснок, житний хлебушек и горилка с перцем уже не работает?
 показать весь комментарий
 
 
не все внештатные советники Данилова согласны ними и даже противоречат ему, а некоторые даже, ну вообще, не представляют никакой ценности.
 показать весь комментарий
 
 
та работает!
то ему по методичке велели так говорить...шоб народ обожрался сала и не нагонял самогонки (из прикупленного с боем в АТБ сахарка))))
 показать весь комментарий
 
 
100% з Вами згоден)) То він пише про себе. Коли випив, а тобі декілька днів похмільний синдром))) А якщо пити кожен день і постійно..............
 показать весь комментарий
 
 
А якщо багато самогону - то пацієнт почне ганяти коронавіруси по квартирі "Никакого алкоголя не должно быть в этот период", - главный санврач Ляшко о вспышке коронавируса - Цензор.НЕТ 704
 показать весь комментарий
 
 
Головне щоб під руку не потрапили організми більш складної будови, наприклад - антропоморфи.
 показать весь комментарий
 
 
Кайдаш підвів очі й глянув на комин, на шию коло комина, під шиєю була дірка на піч. Дивиться Кайдаш, з тієї дірки вискочив чортик, такий завбільшки, як кіт, та й знов сховався на піч. Кайдаш не встиг одвести очей, а з-під шиї вискочило вже два чорти, показали йому язики і знов сховались у дірку. Кайдаша взяла злість, він ухопив макогона, кинувся до комина та як трісне макогоном по шиї, аж шматки глини одколупились і посипались додолу.
- Омельку! Чи ти здурів, чи ти з глузду з'їхав? - крикнула Кайдашиха.
- Еге, здурів! Хіба ти не бачиш, - он чорти вискакують із дірки.
- Свят, свят, свят! Перехрестися! Де ті чорти взялися! - говорила Кайдашиха. - Нап'ється в шинку та тільки дуріє.
Кайдаш обернувся од комина, коли гляне під стіл, під столом лежить здоровий, як кабан, та кудлатий чорт, з страшною чорною мордою, з рогами, з ротом до вух, з білими здоровими зубами. Кайдаш злякався і сів на лаві. Він зирнув на піл, на лаві й на полу сиділи рядком здорові чорти і клацали до його зубами, неначе вовки. Кожний держав по жарині в роті: жар світився в їх зубах, зубаті пащеки червоніли. Один чорт показав йому на сокиру під лавою й шепотів: "Візьми сокиру та зарубайся!" Другий показував на налигач під полом і шепотів: "Піди в клуню та повісся!" Третій підказував: "Піди до ставка та втопись!"
- Жінко! Чи ти пак не бачиш, скільки чортів сидить на лаві? - говорив Кайдаш, а сам трусився, аж зубами цокотів.

- Господи милосердний! Тільки нас лякаєш, - говорила Кайдашиха.
Мелашка стояла коло печі ні жива ні мертва. Лаврін схопився з постелі.
- Виведіть мене надвір! Вже чортів повна хата, а між ними здорові мухи літають та чорні круки шугають, - сказав Кайдаш.
Лаврін взяв батька за руку й вивів у двір. Мелашка злякалась і вибігла слідком за ними. В Кайдашихи трусились ноги од переляку. Вона дістала свяченої води, покропила хату, засвітила страсну свічку перед образами.
Кайдаш провітрився надворі. Лаврін увів його в хату. Страхіття десь зникло.
- Треба мені висповідатись, - сказав Кайдаш, - це, мабуть, смерть моя наступає.
Кайдашиха й Лаврін насилу вмовили його лягти на постіль. Тільки що він виліз на піл і хотів лягти, йому здалось, що на постелі лазять здорові раки та чорні павуки. Прудкі павуки, такі завбільшки, як гусенята, кинулись до його, як собаки. Він підвівся й почав обтріпувати одежу. - І де та нечисть набралася на полу! - крикнув Кайдаш, обтрушуючи сорочку. - Лавріне! Візьми віника та позмітай оту погань.
Лаврін взяв віника і ніби щось змітав з постелі. Тоді Кайдаш ліг на постіль і заснув.

(с) І. Нечуй-Левицький "Кайдашева сім'я"
 показать весь комментарий
 
Щаз. Мало мне этих дурачков, которые после 23 запретили продавать бухло, так ещё и этот туда же.
 показать весь комментарий
 
раскомандовался... кто его выпустил))
 показать весь комментарий
 
 
это - не наш врач!!! )))) провокатор))))
от все ляшки...какие-то...не к теме ))))))
 показать весь комментарий
 
 
Поеторій категорично не згоден з лікарем Ляшко:

кругом царит коронавирус
во всех аптеках пустота
и я шагаю за лекарством
в ликёроводочный отдел
 показать весь комментарий
 
 
Да ну на х.,недавно купил в дюти-фри бутылку джемесона,пью понемногу и ни фига мой иммунитет от этого не страдает.
 показать весь комментарий
 
 
чай - пуер, коньяк - Ремі Мортан ВСОП
 показать весь комментарий
 
Вот это правильно, никаких пьяных зачатий!
 показать весь комментарий
 
У меня сегодня на ужин жареная картошка, салко с цыбулькой и три-четыре чарочки тестевского самогончика
 показать весь комментарий
 
 
+ посадки минус алкоголь, жену в самоизоляцию на 2 недели с продолжением,
а детей куда? - в оп отправлять?
тока там незаражаемые...
 показать весь комментарий
 
от и мне жалко...
значит так дети и жена при мне, с алкоголем без зеленых советов от етого глиста обойдусь - вроде все...
 показать весь комментарий
 
 
Перцовка лучшее соедство от грипа, особенно на ранней стадии, хай не трындит.
 показать весь комментарий
 
 
раньше упоминание чиновника алкоголя означало повышение на него цены. Сейчас-нет.Отнять у народа землю и повысить цену алкоголя -это перебор.
 показать весь комментарий
 
 
Это в первую очередь - дистанция не менее полутора метра (с)

"Никакого алкоголя не должно быть в этот период", - главный санврач Ляшко о вспышке коронавируса - Цензор.НЕТ 9147
 показать весь комментарий
 
Неужели кто-то ожидал, что он официально порекомендует "принимать"?
 показать весь комментарий
 
 
А как же британец из Уханя, который вылечился употребляя тёплый виски с мёдом???
 показать весь комментарий
 
 
Без меда уму бы не помогло, организм любого британца уже привык к виски.
 показать весь комментарий
 
 
и плюс ингалятор))) (но то мелочи...забудьте))))))
 показать весь комментарий
 
Это факт. Много раз заболевал с бодуна. Так как организм ослаблен и всякая зараза легче липнет.
 показать весь комментарий
 
Медицинский спирт сделаете скидки? Или уже в растворе для дизинфекции
 показать весь комментарий
 
Пей вода и ешь вода, короновирусу звезда.
 показать весь комментарий
 
Пейте пиво, ешьте раки - коронавирус нам до ср...ки!
 показать весь комментарий
 
Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья
Пиво, секс и пироги наши лучшие враги!
 показать весь комментарий
 
Солнце, воздух и вода не помогут никогда

Сахар, дрожжи и вода - вот гармония всегда!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх