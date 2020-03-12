 Система видеофиксации нарушений ПДД в перспективе должна заработать по всей Украине, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом сказал Зеленский во время презентации системы в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Видеофиксация, простите меня за такое сравнение, это такая война внутри страны. Безопасность человека внутри нашей страны зависит, в этом случае, только от нас", - сказал Зеленский.

Президент указал, что в перспективе видеофиксация должна заработать по всей территории страны.

"Мы говорим не только о видеофиксации в Киеве и области. Мы хотим, чтобы видеофиксация была по всей территории Украины", - добавил он.

По словам Зеленского, будет долгий испытательный срок, чтобы люди увидели, как система работает. Президент надеется, что такие меры помогут в десятки раз уменьшить смертность на украинских дорогах.

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