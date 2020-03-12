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 Политика Украины, Общество
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Все про:видеофиксация (101) Зеленский (4856) ПДД (349)

 Система видеофиксации нарушений ПДД в перспективе должна заработать по всей Украине, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что в перспективе видеофиксация нарушений правил дорожного движения после апробации в Киеве и Киевской области должна заработать по всей стране.

Об этом сказал Зеленский во время презентации системы в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Видеофиксация, простите меня за такое сравнение, это такая война внутри страны. Безопасность человека внутри нашей страны зависит, в этом случае, только от нас", - сказал Зеленский.

Президент указал, что в перспективе видеофиксация должна заработать по всей территории страны.

"Мы говорим не только о видеофиксации в Киеве и области. Мы хотим, чтобы видеофиксация была по всей территории Украины", - добавил он.

По словам Зеленского, будет долгий испытательный срок, чтобы люди увидели, как система работает. Президент надеется, что такие меры помогут в десятки раз уменьшить смертность на украинских дорогах.

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Источник: https://censor.net.ua/v3180967
 
   
 Топ комментарии
 
этим премьер министр должен заниматься...
объясните кто нибудь этому мудаку его обязанности...

Об этом сказал Зеленский во время презентации системы в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ.Источник: https://censor.net.ua/n3180967
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Просто треба перестати їздити
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Учителям на зарплату в 4000 евро пытаетесь насобирать ? А шо, в казне бабки кончились ?
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этим премьер министр должен заниматься...
объясните кто нибудь этому мудаку его обязанности...

Об этом сказал Зеленский во время презентации системы в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ.Источник: https://censor.net.ua/n3180967
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Вот оказывается чего нам не хватало! А мы думали, что посадок воров и предателей.
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Дороги! Когда будут нормальные дороги?
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как по мне Киева достаточно пока
пусть годик поработает там
интересно как неприкасаемые штрафы будут платить
спецбаза номеров будет? как раньше?
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все новое это хорошо забытое старое....))
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всё в кучу и президент и министр это мегасобытие презнтация камер на столбах.....
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А до відкриття вбиральні у сільській школі ще воно не доросло?
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только членом на рояле - членограй, что взять
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Видеофиксацию нужно ставить в кабинетах твоих дебилов министров и прокуроров,зло - это они.
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членограй опять на фоне символики ОПГ МВД
зеленский подрабатывает у мусоров клоуном ...
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"...Видеофиксация, простите меня за такое сравнение, это такая война внутри страны. Безопасность человека внутри нашей страны зависит, в этом случае, только от нас", - сказал Зеленский. Эта новость уровня главы департамента, а не уровня президента страны. Этот информационный шум говорит о том, что есть темы на которые презЕденту сцыкотно говорить, а это значит что презик чмо, у него в место яиц женские яичники.
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Фіксуйте до усрачки. Суд 3 місяці прошариться, і штраф порушник не заплатить. Суду пох на мєлочовку. Судді незалежні) Суддю не заставиш працювати!
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Перспектива? Яка перспектива? У бубочки є тільки одна перспектива - через Оман в *********
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