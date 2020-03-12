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 Украинца, вернувшегося из Польши, госпитализировали с подозрением на коронавирус, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

В Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали еще одного человека. Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что есть большая вероятность второго случая коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Ляшко сообщил, что с подозрением в больницу попал гражданин Украины, который вернулся из Польши.

"Когда мы шли на брифинг, нам сообщили об одном случае у человека, который приехал из Польши. У него подозрение на заражение, уже есть пневмония", - заявил он.

По его словам, медики уже отобрали образцы на исследование.

"Это человек преклонного возраста, группа риска. Это новое подозрение, которое есть, наиболее свежее… и наиболее вероятно, что это будет случай коронавирусной болезни", - добавил Ляшко.

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Источник: https://censor.net.ua/v3180941
 
 
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а про тетку прилетевшую из Италии-Молчат??
Прилетела в Борисполь с плохим самочувствием, температурой, обратилась за медпощью, ей сказали ничего страшного езжайте домой в Запорожье. А там прямо с поезда отправили в реанимацию!! и все молчат!!
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