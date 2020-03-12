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 Политика Украины
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 Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье, - Сивохо. ВИДЕО

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо заявил, что в Украине существует много конфликтов, в частности "янтарная республика на Волыни" и "гранитная в Житомирской области".

Об этом он заявил представляя Национальную платформу примирения и единства, передает Цензор.НЕТ.

Видео in time Ukraine

"Национальная платформа примирения и единства - это не организация, это не фонд. Это центр, который объединяет государственные и общественные инициативы вокруг общей идеи национального единства и развития страны. Почему платформу назвали национальной? Потому что в нашей стране конфликт ведь не только на Донбассе - аннексия Крыма, янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы и на Закарпатье. Но именно Донбасс уже 6 лет находится в фазе вооруженного конфликта. Там огонь и нам поэтому "болить", - заявил Сивохо.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". ВИДЕО

"Мы все помним тот Донбасс, который был раньше, который так любили, которым гордились. Помним олимпийские рекорды. Помним рекорды добычи угля. Донбасс удивлял и медицинскими достижениями и строительством новых стадионов. Ват такой вот Донбасс мы хотим вернуть. А вместе мы можем это сделать", - добавил он.

"Сегодня реальность такова: по официальной статистике, за шесть лет из-за войны было убито более 13 тысяч граждан Украины, из них более 150 детей, ранено более 30 тысяч человек. Экономические потери исчисляются десятками миллиардов долларов . Контрабанда, коррупция, беспредел, договорняки вокруг линии соприкосновения и на КПВВ. За 6 лет вооруженного конфликта на нем кто-то обогащается, а кто-то умирает и хоронит родных детей. Мы должны ответить себе на вопрос: готовы и хотим ли мы жить так дальше? Приоритет государственной политики президента - мир в Украине. Но до сих пор не сформирована единая система разработки и реализации государственной политики по реинтеграции Донбасса и Крыма. Мы готовы привлечь гражданское общество и вместе разработать действенную государственную политику реинтеграции Донбасса, чтобы она стала фундаментом в работе по реинтеграции украинского Крыма. Президентом Владимиром Зеленским озвучена эта задача. Ну, а я, собственно говоря, должен ее выполнять. Время пришло", - резюмировал Сивохо.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "В НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, есть боевые действия", - советник секретаря СНБО Сивохо. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3180940
 
 
 Топ комментарии
 
сивуха действительно может обьединить украинцев только в одном - в желании его пиндить, пиндить и пиндить. как один вошьдь завещал.
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Сивохо -- сепарская пропавшая консерва иди на хутор со своими конфликтами и своими добаскими шахтерами и трактористами Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье, - Сивохо - Цензор.НЕТ 7594
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Сивохо -- сепарская пропавшая консерва иди на хутор со своими конфликтами и своими добаскими шахтерами и трактористами
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Україна не хоче повертати донбасян, повернуться в Україну тільки території та проукраїнське населення ОРДЛО! Всі решта будуть виселені і назад їм буде заборона на в'їзд! На звільнених територіях будуть евакуйовані заводи, розібрані багатоповерхівки і заборонене поселення кацапів та проросійських мешканців! Донбас буде одноповерховим, аграрним та українським!
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Головне - усвідомити суть питання : ********* це вороги, чи зрадники Неньки України. ? А потім відповідно і діяти.
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СИВОХО ТЕБЕ УБЛЮДОК МАЛО ДАЛИ СЕГОДНЯ ХОЧЕШЬ ПАМЯТНИКОМ СТАТЬ.. хавальник закрой непотриб еврейский вся проблема в ЖЖЖЖ@@АХ ВО ВЛАСТИ ВМЕСТЕ С МАЛЬЧИКОМ В БРОНИРОВАННЫХ ПАМПЕРСАХ ЗЕЛЕНСКИМ.. которого первым надо в топку Революции бросить......
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и еще скажу попробует Зеля идиот гавкнут в адрес черта баканова и Портновского ГБР вместе с мутным Авакяном про угловное дело так это будет последнее что клоун успеет сделать в своей жизни Янукович куда оказался умнее и просто свалил аж молнии сверкали эти младые овцы даже не понмиают что динамитная шашка давно у них в руках с зазженным фитильком...
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Це він звіздів до того, чи після того, як пицярою підлогу замітав?
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сравнил жопу с пальцем... отмазки посыпались со всех карманов
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сивуха действительно может обьединить украинцев только в одном - в желании его пиндить, пиндить и пиндить. как один вошьдь завещал.
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в цьому він ризикує вже випередити шухрича
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В спиртовой жиже головьі Сивухи мозга не обнаружено.

Зачем преЗедент назначил и держить этлго дегенерата в СНБО ?
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Не зачем...а почему...
Потому что мозга в голове презЕдента тоже нет...
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Закончилась платформа примирения и единства так и толком не начавшись Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье, - Сивохо - Цензор.НЕТ 3298
Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье, - Сивохо - Цензор.НЕТ 2194
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закончилась примирением участников в вопросе избиения ватного говна
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Как по мне так очень слабо. Символом *примирения* с врагом должно быть фото вылетающего из окна Сивохи
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Лиха беда начало. Надеюсь дальше по веселей пойдет Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье, - Сивохо - Цензор.НЕТ 7404
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пойдет как по маслу, как бубочка The gardian лапшал
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все кремлевские темники собрал, мудило...
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Как можно в одностороннем порядке реинтегрировать территорию захваченную врагом? Ублюдок.
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А тьі ватник-арий , как свино -сивохо?
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Слева что за араб,какой то герой Сирии или Кувейта?
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сивуха, ты ничего не должен.. ты можешь залезть обратно в ту дыру, из которой выполз, так будет лучше...
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ану нагадайте, яка у нас там стаття за підбурювання до сепаратизму?
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Это угроза? Хочет перебросить "фазу вооруженного конфликта" во все остальные части страны?
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Короче жирная свинья начала плодить новые республики отводя подозрение от самого страшного врага
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Стыдно за этого земляка. Мелет шо зря. Лучше бы толстяк и оставался клоуном.. - Проблемы есть. Но есть ли там танки,грады,мины и снайперы.- Шо зря...
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Бл... ну это же п...ц! Сравнивать околокриминальные разборки за янтарь или гранит с войной с другим государством с применением сотен танков, арты и РСЗО!
Когда уже эта с...ка уймется???
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Мало били, он ничего не понял. Repetitio est mater studiorum.
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оденьте ему кляп..... квн головного мозга....
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Колбасно-сосичная "**********, в безмогло-сепарской башке Сивохо
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ой, які ми всі погані, тіко русські хароші, а ця Україна вічно у конфліктах, і тіко Сивохо може всіх об`єднати... я так розумію, шо "заблудшим овцам" буде розповідати які вони хороші і як правильно вчинили в 2014 році, шо почали воювати проти своеї країни, бо обіделися, шо Україна була зайнята Майданом и Данбас нікто нє слишал?
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Повторю ще раз - а може досить ділитись на порохоботів і зебілів? Може пора вже зрозуміти, що є впороті ідіоти, як та сивуха, а є люди, які адекватно сприймають те, що відбувається? Може саме в тому і буде примирення? Не з пуйлом, а між собою, в першу чергу?
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от же ж... яке може бути примирення, якшо купа вбитих людей?!!! якшо громадяни України хотіли вкрасти у нороду України частину державної території, заводи, річки, ліси, не розуміючи, що це все належить всім а не окремій купці проживающіх на окремих територіях... не говоріть про примирення поки злодії і вбивці не покарані. Справедливості!!!! а потім помиримось.
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Блін, та тут, між собою! Ми, стараннями зеленої мерзоти вже так пересрались, що добром то може не закінчитись. По іншому ні ту сивуху, ні всю цю зелену мерзоту, а тим більше, пуйла, ми не переможемо. От про що я.
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убито более 13 тысяч граждан Украины, из них более 150 детей, ранено более 30 тысяч человек. - спасибо жителям бамбаса.
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Хотелось бы услышать комментарии СБУ. А лучше ветеранов.
Мало дали.
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Лайнолантух Сивоха , там нет русского мира .то не твое дело . То разберемся и Параша идет наХ.
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ну да ,только в харькове и одессе проблем нет...бо там ваты-завались
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сытое тупое чмо!!!
Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье, - Сивохо - Цензор.НЕТ 8408

а пиццы для освобожденных из плена кто пережрал???
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Кодлан Коломойского как пособник Путина наработал на высшую меру / Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский/Сергей Сивохо заявил, что боевые действия на территории Донбасса - это внутренний украинский конфликт.Юрий Бутусов: Во время войны такие слова - государственная измена. А вот вопрос, почему же за этот внутренний конфликт военнослужащих ВС РФ награждают званием Герой Российской федерации? /Пора прислушаться к Коломойскому, требующему введения в Украине смертной казни.
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янтарная республика на Волыни??? гранитная в Житомирской области ???



это что за бред? что за "республики" ?
ватный мудак сильно впечатлился чтением рашистских инфо-помоек?
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100%
этот сепар только хуже делает своей "национальной платформой"
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т.е. ватный мудак ставит знак равенства между экономическими проблемами, коррупуцией, контрабандой, что в той или иной мере есть во всех странах.
и = аннексией украинской территории и вооруженной агрессией паРаши?

разчавити ватнiй сволотi сивохi тупу макiтру в пiццу!




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МОЖЕТ ПОРА СБУ ЗАНЯТСЯ СИВОХО? ВЕДЬ ОН ДЕСТАБИЛИЗИРУЕТ СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ СВОИМИ ПЛАТФОРМАМИ! ПРИМИРЕНИЕ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЕ ВОЙНЫ А НЕ ВО ВРЕМЯ!
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а как бАкланов им займется если они в одной "команде"
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На этих клоунов не надо смотреть их ****...ь надо и украшать елочки.
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А воно хоть там було про що говорить це смердяче сепарське сало?
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Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо заявил, что в Украине существует много конфликтов, в частности "янтарная республика на Волыни" и "гранитная в Житомирской области". Источник: https://censor.net.ua/v3180940

Хто свина пустив у владу ? Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті, - Сивохо - Цензор.НЕТ 157 Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті, - Сивохо - Цензор.НЕТ 157 Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті, - Сивохо - Цензор.НЕТ 157 Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті, - Сивохо - Цензор.НЕТ 157 Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті, - Сивохо - Цензор.НЕТ 157

Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті, - Сивохо - Цензор.НЕТ 5865
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а почему та мразь сИвошская не едет с его "платформой" в те анклавы - почему там не "презентует"...., может ему там объяснят по-пулярней... Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті, - Сивохо - Цензор.НЕТ 268
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сівуха забродила. Весняне загострення брожіння. Всякі конфлікти ввижаються: бурштинові, гранітні, громадянські... Цього, ватного ушльопка, час здавати в поліклініку - для дослідів. Дисертація, по темі "сівохо", гарантована.
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