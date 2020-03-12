 Есть ли жизнь на карантине? Опыт украинцев в Италии. ВИДЕО

Карантин или имитация бурной деятельности? Как будут выявлять больных в Украине, почему в больницах нет специальных костюмов, куда девать детей и еще много вопросов к правительству, которое провалило коммуникацию в лучших традициях предшественников.

А для контраста перенесемся в Италию. Украинка, которая много лет живет там, эксклюзивно видео "Без цензуры" сняла видео о карантине. То есть о том, каким он должен быть, если власть действительно хочет решить проблему и сдержать эпидемию.

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

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Как сообщалось ранее, в Италии а течение суток от коронавируса умерли 196 человек, что является рекордной цифрой с начала вспышки заболевания.

Общее количество умерших от вируса в Италии по состоянию на вечер 11 марта составляет 827.

Также в течение суток количество заражений в стране выросло более чем на 2 тысячи случаев и составляет 10590. Число случаев выздоровления возросло до 1045.

Глава агентства гражданской защиты Италии Анджело Боррелли объяснил столь значительный рост тем, что данные предыдущих дней из Ломбардии были неполными.

Напомним, 11 марта правительство утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

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