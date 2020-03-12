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 Заробитчане из Закарпатья попали в ДТП в Словакии: двое погибших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На севере Словакии произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса с закарпатскими работниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mukachevo.net.

В полиции Словацкой Республики рассказывают, что микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с работниками на скорости столкнулся с рейсовым автобусом, которым управлял 43-летний водитель.

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В результате ДТП погибли два человека — 23 и 26 лет. Также один человек получил телесные повреждения, 14 - умеренные травмы, 16 - легкие.

После оказания первой помощи 25 пациентов были переведены в больницы в Липтовском Микулаше, Дольном Кубине, Ружомбероке и Мартине.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса выезжал с АЗС и не предоставил приоритета автобусу, который находился на главной дороге. В результате столкновения автобус слетел с дороги в 8-метровый овраг.

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Пока официальных данных о личностях погибших нет, однако в соцсетях рассказывают, что это два жителя Тячивщины.

Заробитчане из Закарпатья попали в ДТП в Словакии: двое погибших 01
Заробитчане из Закарпатья попали в ДТП в Словакии: двое погибших 02
Заробитчане из Закарпатья попали в ДТП в Словакии: двое погибших 03
Заробитчане из Закарпатья попали в ДТП в Словакии: двое погибших 04
Заробитчане из Закарпатья попали в ДТП в Словакии: двое погибших 05
Заробитчане из Закарпатья попали в ДТП в Словакии: двое погибших 06
Заробитчане из Закарпатья попали в ДТП в Словакии: двое погибших 07
Заробитчане из Закарпатья попали в ДТП в Словакии: двое погибших 08
Заробитчане из Закарпатья попали в ДТП в Словакии: двое погибших 09
Заробитчане из Закарпатья попали в ДТП в Словакии: двое погибших 10
Заробитчане из Закарпатья попали в ДТП в Словакии: двое погибших 11
Заробитчане из Закарпатья попали в ДТП в Словакии: двое погибших 12

Источник: https://censor.net.ua/v3180904
 
 
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