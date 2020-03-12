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 Политика Украины, Общество
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Все про:аренда (164) конфликт (726) ФГИ (564) ФДМУ (1)

 "Меня терроризировали проверками, а потом нашли "многочисленные нарушения", которых нет", - предпринематель обвиняет чиновников ФГИ в попытке отобрать помещение. ВИДЕО

Предприниматель Алла Ландар обвиняет чиновников ФГИ в давлении на ее бизнес и утверждает, что у неё безосновательно пытаются забрать столовую, которая размещена в помещении ФГИ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал ICTV, предприниматель утверждает, что она орендует помещение законно и вовремя рассчитывается по своим обязательствам.

"Сначала меня затерроризировали проверками. После проверок меня обвинили в том, что у меня не столовая, а кафе и якобы в акте многочисленные нарушения, которых по факту нет... Какие вопросы могут быть ко мне как к арендатору, если ценовую политику формирует Фонд госимущества, более того, у меня нет задолженности ни по аренде, ни по куммунальных услугах", - говорит Ландар.

"У нас такого еще не было, чтобы глава госимущества с замами пришел и начал отжимать столовую в центральном аппарате. Это так мелко и похоже на обеспечение взятых на себя обязательств, удовлетворение чьих-то амбиций. Это рейдерство", - рассказывает арендатор.

В свою очередь, заместитель главы ФДМУ Константин Кошеленко говорит: "Мы не виним предпринимателя. Возможно, в этом были задействованы бывшие сотрудники Фонда, но сейчас мы изучаем вопрос комплексно и если выяснится, что Фонд ошибся, то Фонд свою ошибку признает."

По словам предпринемателя, чиновники провели самостоятельную проверку и сделали запросы на проведение комплексных проверок в ГФС, ГСЧС, Госпотребслужбы. По итогу комплексных проверок подтвердилось целевое использование помещения как стовой.

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Источник: https://censor.net.ua/v3180889
 
 
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борьба нанайских мальчиков - от когда они все исчезнут, може и дело будет....
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плакат перед чиновником - наша защита! притом самая действенная..
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