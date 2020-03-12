 "Мы понимаем, как действовать на границах", - Шмыгаль рассказал о механизмах борьбы с коронавирусом. ВИДЕО

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что у Кабмина есть четкие механизмы для минимизации распространения вируса.

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"Ситуация в Украине контролируемая. Правительство принимает все необходимые меры в борьбе с распространением коронавируса. Мы понимаем как действовать на границах, в аэропортах, у нас четкие механизмы, которые минимизируют распространение вируса внутри страны. Уверен, что совместными действиями государства и граждан Украина сможет противостоять этому мировому вызову", – говорится в сообщении.