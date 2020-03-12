 "Мы понимаем, как действовать на границах", - Шмыгаль рассказал о механизмах борьбы с коронавирусом. ВИДЕО

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что у Кабмина есть четкие механизмы для минимизации распространения вируса.
"Ситуация в Украине контролируемая. Правительство принимает все необходимые меры в борьбе с распространением коронавируса. Мы понимаем как действовать на границах, в аэропортах, у нас четкие механизмы, которые минимизируют распространение вируса внутри страны. Уверен, что совместными действиями государства и граждан Украина сможет противостоять этому мировому вызову", – говорится в сообщении.
А дойдет до дела ? Лучше бы не доходило.
Спаси и сохрани.
Краще закрийте на каратін усі КПВВ на сході, щоб звідти зараза не поширювалася
шо сховаться некуда?
богдан? - поросяты стесняются в его присутствии бо недотягивают...
арахимик? - ну тут обычный человек может и в обморок упасть - бровки домиком - задница пирамидой... шо называется все вниз ушло...
одна мендельша поражет интелектуализмой - за одну Канадию я бы ей вручил премию Дарвина...
сивоха? - та етого алкана борщаговские барыги еще на подступах бы вычислили и примерно отмудохали как конченого....
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И в связи с етим всем у меня вопрос когда в следующий хриплый предводитель фриков ***** в глаза заглядывать будет?
мае може какое девьятое?
7 хв ·
Важливо!!!
Повідомляють, що вчора в Мінську голова президентського офісу Єрмак і відповдальний від путіна за ліквідацію України Козак, домовилися відкрити КПВВ у Щасті й у Золотому.
В районі Золотого найбільші бої після "відведення" і найбільші втрати наших військ.
Але особливо загрозлива ситуація в Щасті. Зараз міст у Щасті замінований і починається безпосередньо біля ТЕЦ, яку контролюємо ми.
Якщо наші війська будуть відведені бодай на 200 метрів, ми втрачаємо контроль за єдиною електростанцією в регіоні, тобто втрачаємо можливість контролювати електроенергію для всієї Луганщини, в тому числі для її неокупованої частини.
Це найбільшиа наша поступка московитам з 2015 року й зумовлена вона не слабкістю наших військ, а слабкістю нервів президента.
#Щастя