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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:Шмыгаль Денис (86) COVID-19 (720)

 "Мы понимаем, как действовать на границах", - Шмыгаль рассказал о механизмах борьбы с коронавирусом. ВИДЕО

Ситуация в Украине относительно угроз коронавируса контролируемая, правительство принимает все необходимые меры в борьбе с распространением инфекции.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что у Кабмина есть четкие механизмы для минимизации распространения вируса.

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"Ситуация в Украине контролируемая. Правительство принимает все необходимые меры в борьбе с распространением коронавируса. Мы понимаем как действовать на границах, в аэропортах, у нас четкие механизмы, которые минимизируют распространение вируса внутри страны. Уверен, что совместными действиями государства и граждан Украина сможет противостоять этому мировому вызову", – говорится в сообщении.

Мы понимаем, как действовать на границах, - Шмыгаль рассказал о механизмах борьбы с коронавирусом 01

Источник: https://censor.net.ua/v3180872
 
 
 Топ комментарии
 
Нічого ви не розумієте і, тим більше не можете. Крім збрехати і похєряти... все, до чого торкаєтесь.
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Как вы действуете на восточных границах видят все.
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Ех, не готовою виявилася українська влада до коронавірусу! Таке бабло мимо пройшло. Один Радуцький своєчасно врубився. І то лише завдяки профілю свого бізнесу.
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Нічого ви не розумієте і, тим більше не можете. Крім збрехати і похєряти... все, до чого торкаєтесь.
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Скоро рятуватися від пандемії найбільш продвинуті наші співвітчизники рвануть в Ухань.
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ну скажем, це не відноситься до розряду брехні, це просто безнована упевненість.
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Как вы действуете на восточных границах видят все.
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Ех, не готовою виявилася українська влада до коронавірусу! Таке бабло мимо пройшло. Один Радуцький своєчасно врубився. І то лише завдяки профілю свого бізнесу.
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Нужны более жесткие меры, измерение температуры не дает гарантии.
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Изложите, пожалуйста, Ваше видение правильных мер. Максимально кратко. Всегда лучше задавать потом уточняющие вопросы, чем врубаться в непомерно раздутый текст сразу.
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На кожного одягати намордник з фільтром.
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дык... не работает же! вирус проходит через поры!
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Ну в идеале как в Израиле, но боюсь Украина такое не потянет.
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Слова, слова, слова..
А дойдет до дела ? Лучше бы не доходило.
Спаси и сохрани.
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А через кордон з ДЬІРОЮ пхнеться сюди саранча-нашілюді.
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ой вей, не треба так багато розмовляти.
Краще закрийте на каратін усі КПВВ на сході, щоб звідти зараза не поширювалася
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вопрос не по теме, а почему у зеленых такие грызла,
шо сховаться некуда?
богдан? - поросяты стесняются в его присутствии бо недотягивают...
арахимик? - ну тут обычный человек может и в обморок упасть - бровки домиком - задница пирамидой... шо называется все вниз ушло...
одна мендельша поражет интелектуализмой - за одну Канадию я бы ей вручил премию Дарвина...
сивоха? - та етого алкана борщаговские барыги еще на подступах бы вычислили и примерно отмудохали как конченого....
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И в связи с етим всем у меня вопрос когда в следующий хриплый предводитель фриков ***** в глаза заглядывать будет?
мае може какое девьятое?
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Дмитро Корчинський
7 хв ·

Важливо!!!
Повідомляють, що вчора в Мінську голова президентського офісу Єрмак і відповдальний від путіна за ліквідацію України Козак, домовилися відкрити КПВВ у Щасті й у Золотому.
В районі Золотого найбільші бої після "відведення" і найбільші втрати наших військ.

Але особливо загрозлива ситуація в Щасті. Зараз міст у Щасті замінований і починається безпосередньо біля ТЕЦ, яку контролюємо ми.
Якщо наші війська будуть відведені бодай на 200 метрів, ми втрачаємо контроль за єдиною електростанцією в регіоні, тобто втрачаємо можливість контролювати електроенергію для всієї Луганщини, в тому числі для її неокупованої частини.
Це найбільшиа наша поступка московитам з 2015 року й зумовлена вона не слабкістю наших військ, а слабкістю нервів президента.
#Щастя
"Ми розуміємо, як діяти на кордонах", - Шмигаль розповів про механізми боротьби з коронавірусом - Цензор.НЕТ 8211
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