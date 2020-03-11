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Все про:Турция (2274) Эрдоган (487) COVID-19 (657)

 Всех, кто приближается к Эрдогану, теперь снимают на тепловую камеру. ВИДЕО

Президент Турции пришел в парламент на встречу с депутатами правящей партии в сопровождении помощника с тепловой камерой. Тот снимал всех, кто подходит к президенту, чтобы не пустить к Эрдогану людей с повышенной температурой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

Помощник снимал на видео журналистов и политиков, со всех сторон обступивших Эрдогана.

Официальный представитель президента Турции пояснил, что тепловую камеру могут использовать и будущих встречах главы государства, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом.

Ранее на этой неделе Эрдоган уже отказался от рукопожатий с высокопоставленными лицами. Так, он не стал пожимать руку президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю и послам, которые недавно прибыли в Анкару.

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Вместо рукопожатия на встречах с ними Эрдоган прижимал руки к сердцу, а свои действия объяснял одним словом: "Корона!".

Источник: https://censor.net.ua/v3180766
 
 
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А можно уже носить вирус,но не иметь еще температуры.
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хорошо что наш Бубочка людей боится и в люди не выходит...
можем быть спокойны за его здоровье....
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Эрдоган, не забудь своих ребят с тепловизором взять при следующей встрече с Ху*лом (после следующих 8 "Панцирей"). Оценишь его горящий пердак как минимум. Всех, кто приближается к Эрдогану, теперь снимают на тепловую камеру - Цензор.НЕТ 6387
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А что трудно выпить таблеточку для понижения температуры и чихнуть хорошо?
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А можно уже носить вирус,но не иметь еще температуры.
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можно, конечно. пока что я вижу сплошное дилетантство.
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хорошо что наш Бубочка людей боится и в люди не выходит...
можем быть спокойны за его здоровье....
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нафига их рекламировать?
кому они нужны - купят без всякой рекламы.
а кому не нужны - и нах не нужно, это не очень дешевое оборудование.
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Хм... прижать руку к сердцу и провозгласить "Корона!"
Новый ритуал приветствия?
Возрождение монархии?

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Абсолютно адекватные меры предосторожности.
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Ну правильно..говно теплое))) а что такое россия??? = говно
Всех, кто приближается к Эрдогану, теперь снимают на тепловую камеру - Цензор.НЕТ 8977
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Щас наши начнут закупать такие камеры в Раду...
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А смысл? В очередной раз убеждаюсь, что механизм его распространения так и понят.
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Эрдоган, не забудь своих ребят с тепловизором взять при следующей встрече с Ху*лом (после следующих 8 "Панцирей"). Оценишь его горящий пердак как минимум. Всех, кто приближается к Эрдогану, теперь снимают на тепловую камеру - Цензор.НЕТ 6387
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