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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11837) премия (362) Шмыгаль Денис (75)

 Министры отказались от своих премий до конца года, - Шмыгаль. ВИДЕО

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что министры в украинском правительстве отказались от своих премий до конца текущего года.

Об этом заявил Шмыгаль на брифинге по результатам заседания правительства в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Министры отказались от своих премий до конца года", - сказал он.

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"Принято решение, что вопрос премий министров на политических должностях будет рассматриваться по результатам работы в течение года в ходе обещственной дискуссии - заслужили ли министры на премии", - добавил Шмыгаль.

"Остается зарплата, которая не должна превышать 5 средних зароботных плат по Украине. Остаются надбавки, предусмотренные законом. Надбавка за интенсивность не может превышать 30%. Такое ограничение также принято", - отметил премьер-министр. 

Источник: https://censor.net.ua/v3180750
 
 
 Топ комментарии
 
получат в конверте - для кого эта маца ...
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Зате в кінці року як відірвуться! Кабмін самокатчика від заздрощів самовб'ється! Министры отказались от своих премий до конца года, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5801 Ну це якщо нові досидять до кінця року... А ось тут вже є сумніви
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Потому шо примета верная. Получили министры премию - и их тут же напнули.
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Дідька лисого ви до літа досидите!
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Надо же!!! Я тоже хочу отказаться от премий, но у меня их нет.
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А как там кобелевы, лещенки, наемы, укрпочты, укрспирты и т.п.??? Тоже согласились голодать?
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Какие премии, мля?! У нас, чё экономика заработала лучше, зарплаты-пенсии у людей повысились, коррупции стало меньше или как?! Министры отказались от своих премий до конца года, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1626
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А доплати за "інтенсивність праці", а "носію держтаємниці"? А на "оздоровлення"? А на "вирішення побутових проблем"? Премії це премії... Зимилимо очі лохторату, хай не гавкає.
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Вы, поцы, еще и на зарплаты не заработали, а уже про премии разговор ведете.
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он бы что-нибудь толковое за неделю после назначения сказал!!!! Про воду в Крым слышал, про премии слышу, про короновирус слышу!!! О делах ничего не слышу!!!
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СМЕШНО!
Когда "Слуги Урода" полностью открыто раздают своим холуям "надбавки" в конвертах.
Не говоря о том, что у министров, помимо премий, есть еще куча возможностей совершенно открыто, официально и законно получать надбавки в несколько раз превышающие их зарплаты:
командировочные, компенсации, на лечение, за выслугу, ... - там, при желании, десятки тысяч можно накрутить ежемесячно.
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Отказались от СВОИХ премий! Они уже ИХНИЕ, наперёд! Ну вот как таких индивидуумов можно нормально воспринимать?

Ты сначала доработай до конца года...
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