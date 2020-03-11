 В оккупированном Бахчисарае завершились обыски у крымских татар, - правозащитники. ВИДЕО

Об этом сообщает объединение "Крымская солидарность", информирует Цензор.НЕТ.

"В данный момент заканчивается последний обыск на сегодняшний день у Амета Сулейманова. Обыск проходил сначала у него дома, затем, часов в 11 дня приехали в его магазин мобильной связи. И вот до этого времени, около часу дня уже происходил обыск здесь. На данный момент обыск закончился. Сулейманова Амета завели в "Газель" и увозят", – сообщили в "Крымской солидарности".

Активисты высказали предположение, что его отвезут в управление ФСБ в Симферополе.

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Ранее сообщалось, что ФСБ РФ проводит серию обысков в домах крымских татар в оккупированном Бахчисарае.

По информации правозащитников, в результате обысков задержаны 5 человек.

Прокуратура АР Крым совместно с ГУ Нацполиции в АР Крым и г. Севастополе начала уголовное производство по факту незаконных обысков в домах крымских татар в оккупированном Бахчисарае.