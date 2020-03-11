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 Политика Украины
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 "Мальчик в трусиках 2.0": как российская пропаганда использовала сироту-"Смуглянку" с Волыни. ВИДЕО

В новом выпуске проекта "Без цензуры" журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева развенчивает очередной фейк российской пропаганды.

Речь идет Максиме Ткачуке — мальчике, которого "злые западенцы" якобы затравили за исполнение песни "Смуглянка" на музыкальном конкурсе.

Кто на самом деле травил и использовал ребенка? (Спойлер — пророссийские пропагандисты). И как получается, что до сих пор почему-то не запрещенное "Россотрудничество" продвигает "русский мир" в Украине?

Смотрите "Без цензуры" — проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного — только факты.

Источник: https://censor.net.ua/v3180700
 
   
 Топ комментарии
 
Надо вешать коллаборантов, иначе они будут размножаться.
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это которая в холодильнике повесилась? "Хлопчик у трусиках 2:0": як російська пропаганда використала сироту-"Смуглянку" з Волині - Цензор.НЕТ 5931
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О, в правом верхнем углу - смуглянка. А после небольшого подкопчения она еще лучше стала выглядеть.
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а **** мы вообще что то там разоблачаем мы обязаны комментировать каждый лай каждой собаки к коим относятся кацапы И ********* в Вечным ху..лом.. да послали на..уй и забыли.... кацапы только так и понимают....
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Надо вешать коллаборантов, иначе они будут размножаться.
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самое интересно,что єтиправдорубі не показали ни мальчика, ни его бабушку с тетей. говорящая голова набросала всего в кучу, но забіла показать бабушку,которая растит пацана и которая возмущена вісказіваниями свободовца пірижка))) на цензоре цензурі НЕТ
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Этот пи.... Пирожок и такие же как он только в интернетах в грудь свою вышиватую бьют пяткой, и над детьми изгаляться способны.
А паренек молодец, послушал его интервью, вот же золотой мальчуган, и здравые рассуждения.
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Я одного не понимаю, почему бы нам так же не одеть людей и детей в росийскую форму и не выдать им портреты Гитлера и нацистские повязки на руки, пускай идут на 9 мая и поют песни про Третий Рейх. И показать во всем мире что ето рузький мир которого притесняют. неужели вы не видите что мы проигрываем в пропаганте
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Потому что,если бороться с врагом его же методами,поневоле превратишься в такого же урода,как и твой враг
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Ваш вариант? Дали с лева-подставь правую?
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Кстати, Одноглазый Моше с украинскими корнями!))) Родители из Жашкова. "Хлопчик у трусиках 2:0": як російська пропаганда використала сироту-"Смуглянку" з Волині - Цензор.НЕТ 7321
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Мальчик подлежит лечению вместе с бабушкой
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