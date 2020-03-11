 "Мальчик в трусиках 2.0": как российская пропаганда использовала сироту-"Смуглянку" с Волыни. ВИДЕО

Речь идет Максиме Ткачуке — мальчике, которого "злые западенцы" якобы затравили за исполнение песни "Смуглянка" на музыкальном конкурсе.

Кто на самом деле травил и использовал ребенка? (Спойлер — пророссийские пропагандисты). И как получается, что до сих пор почему-то не запрещенное "Россотрудничество" продвигает "русский мир" в Украине?

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