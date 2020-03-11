 "В НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, есть боевые действия", - советник секретаря СНБО Сивохо. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сивохо заявил в эфире телеканала "НАШ", отметив при этом, что в НАТО не могут вступить страны с "внутренним конфликтом" и напомнил о боевых действиях в Украине.
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Жители Петровского хотят разведения войск, - советник секретаря СНБО Сивохо
"Церковь может выступить посредником", - советник секретаря СНБО Сивохо рассматривает церковь как инструмент урегулирования ситуации на Донбассе
Экс-кандидат от "СН", шоумен Сивохо стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. ФОТО
Нардеп от СН кварталовец Максим Ткаченко стал советником секретаря СНБО
Экс-заместителю секретаря СНБО Гладковскому продлили срок действия обязательств до апреля, - ВАКС
+73
В НАТО не могут вступать страны в которых в РНБО, такие отбросы как Сивохо
+63
Да тебе, сука сепарская, за один "внутренний конфликт" надо ХХХХ оторвать. Без наркоза!
+48
А в самому НАТО кажуть інакше! І далі що? роіся бере в тайожний саюз з конфліктом який сама й організувала?
По проросійським зебобікам Сходу, питань немає...вони хоча б собі не зраджують...як голосували за зека Януковича, продовжили з проросійською гнилою Зелінським...
Значит пять лет вы вели себя плохо -
Срали, бухали, смотрели "квартал",
Кто-то гондоны в сортире сливал.
Нужно лишь просто замки заменить,
Пропылесосить, парашу помыть.
Сразу Сивохо из дома уйдёт,
Где чистота - там гавно не живёт.
теж мені новина!
Ку
А тем временем Сивохо жрет пиццу которую привезли для пленных
СБУ, алЬо!, передайте Бакланову вашему по поводу этого чорта-проститутки - у вас сепараст в украинском РНБО
Они пьют и едят нашу смерть, Их дети сходят с ума
От того, что им нечего больше хотеть.
А земля лежит в ржавчине,
Церкви смешали с золой.
И если мы хотим, чтобы было куда вернуться,
Время вернуться домой.
Этот поезд в огне,
И нам не на что больше жать.
Этот поезд в огне,
И нам некуда больше бежать.
Эта земля была нашей,
Пока мы не увязли в борьбе,
Она умрет, если будет ничьей.
Пора вернуть эту землю себе."
БГ
А глянув в очко кремлівське --- там миру повно солодкого.
І не розібрать стало чи в зелені мир, чи мир в зелені....
-Лютий ворог Українни сепаратист радник секретаря РНБО С.Сивохо виступав на підтримку кривавого ЗЕКА зрадника В.Януковича. Про це підказує фото телемосту 2010 року. Так, у 2010 році Сивохо спільно з Миколою Левченко (одіозний « бандит ригоАнал», який в 2014 році втік до паРаші (РФ) від українського народа і правосуддя) Вони були координаторами антиукраїнського мітингу в центрі Донецька, зібраного на підтримку втікача ЗЕКА Іуди -Януковича. Ось це спільне фото сепаратистів - ригоАналів Сивохо з Левченко з того прокремліського заходу. ..
под прикрытием коронавируса начинается активная фаза уничтожения Украины как государства.
поиграли - и хватит...
Жалко погибших патриотов...
Сколько, времени нужно европейской Украинской державе, чтобы уйти от влияния ужасной лапотной кровавой - кацапской Орды, от проклятой фашистской ********* паРаши и присоединиться к братским странам Евросоюза к дружественному союзу НАТО? Для сравнения страны Балтии, потому что эти страны были колониями как и Украина в составе кровавой тюрьмы народов коммуно - фашистском ссср до 1991 года. К НАТО и Евросоюзу они смогли присоединиться только через 13 лет. Польша и республика Словения также смогли присоединиться к Евросоюзу через 13 лет после провозглашения независимости. А вот Хорватия присоединилась к ЕС только через 22 года - после провозглашения независимости.....
Через сколько сколько лет европейская Украина будет в дружественной семье братских народов ЕС, НАТО, это в первую очередь зависит от успешного проведения всех реформ в нашей стране, и уничтожения кровавых бандитов коллаборантов и кремлёвских фашистов нелюдей кацапов оккупантов на Востоке Украины и в Крыму.
Но сам исторический процесс присоединения он уже в полном разгаре и его уже не остановить никому, даже нашему лютому кровавому врагу оккупанту нашей святой украинской земли Крыма и Донбасса этим проклятым кровавым кремлёвским фашистам )(уйла...Не остановить и проклятым продажным кремлёвским слугам холуям ЗЕбилам - капитулянтам.