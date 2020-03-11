 "В НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, есть боевые действия", - советник секретаря СНБО Сивохо. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сивохо заявил в эфире телеканала "НАШ", отметив при этом, что в НАТО не могут вступить страны с "внутренним конфликтом" и напомнил о боевых действиях в Украине.

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