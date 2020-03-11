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 Политика Украины, Общество
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Все про:НАТО (6688) СНБО (3391) членство в НАТО (370) Сивохо (23)

 "В НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, есть боевые действия", - советник секретаря СНБО Сивохо. ВИДЕО

Советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в альянс отсутствуют.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сивохо заявил в эфире телеканала "НАШ", отметив при этом, что в НАТО не могут вступить страны с "внутренним конфликтом" и напомнил о боевых действиях в Украине.

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Источник: https://censor.net.ua/v3180698
 
   
 Топ комментарии
 
В НАТО не могут вступать страны в которых в РНБО, такие отбросы как Сивохо
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Да тебе, сука сепарская, за один "внутренний конфликт" надо ХХХХ оторвать. Без наркоза! "В НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, есть боевые действия", - советник секретаря СНБО Сивохо - Цензор.НЕТ 941
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А в самому НАТО кажуть інакше! І далі що? роіся бере в тайожний саюз з конфліктом який сама й організувала?
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тупой, ****, кабан - в уставе НАТО НЕТ ограничений для втсупления в свои ряды как военный конфликт
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то діло третє, воно московську агресію назвало "унутрєннім канфліктом"
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Вы посмотрите на эту харю, человек с такой харей, ничего умного сказать не может.Следуя его логике , Украине следует признать ЛДНРы и тогда , это уже будет внешний конфликт и Украину примут в НАТО.
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Це що за Breaking News з Новоотсосії і спеціальний кореспондент Аватар?
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Що зебіли Центру і Заходу? Виборець Тернополя, Волині, Франківська, Київщини, патріотичних Черкас? Обкакались зі своїм проросійським Зелайном?
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Тепер ви маєте проросійську владу, яка навіть несоромлячись транслює фейки роспропоганди...
По проросійським зебобікам Сходу, питань немає...вони хоча б собі не зраджують...як голосували за зека Януковича, продовжили з проросійською гнилою Зелінським...
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Такое этот враг Украины Сивохо мог ляпать разве что в 2012-2013 годах, с тех пор политинформация сильно шагнула вперед, и множество украинцев давно знают что такого пункта как " непринятие членов с конфликтами" просто не существует. Есть Греция и Турция с их Кипром, как пример.
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ты каким, *****, боком, гнида, к интеграции Украины в НАТО имеешь отношение?!! уйопуй на свой дамбас, и не воняй людям на свободной от нечисти территории!
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Если в квартире завелся Сивохо,

Значит пять лет вы вели себя плохо -

Срали, бухали, смотрели "квартал",

Кто-то гондоны в сортире сливал.

Нужно лишь просто замки заменить,

Пропылесосить, парашу помыть.

Сразу Сивохо из дома уйдёт,

Где чистота - там гавно не живёт.
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Ну откуда ж ты взялось такое пришибленное чучело, или в свой квн и не лезь в политиу
Ку
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А тем временем Сивохо жрет пиццу которую привезли для пленных
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с.ка жирная, какой внутренний конфликт?!.. долбо.б зелёный..
СБУ, алЬо!, передайте Бакланову вашему по поводу этого чорта-проститутки - у вас сепараст в украинском РНБО
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"Я видел генералов,
Они пьют и едят нашу смерть, Их дети сходят с ума
От того, что им нечего больше хотеть.
А земля лежит в ржавчине,
Церкви смешали с золой.
И если мы хотим, чтобы было куда вернуться,
Время вернуться домой.
Этот поезд в огне,
И нам не на что больше жать.
Этот поезд в огне,
И нам некуда больше бежать.
Эта земля была нашей,
Пока мы не увязли в борьбе,
Она умрет, если будет ничьей.
Пора вернуть эту землю себе."
БГ
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Конфликт внутренний, а вооружение, амуниция, командиры, бойцы, документы, военная техника, боеприпасы, внешние. У Сивохи кукушки совсем отлетели.
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Этот боров со смаком произнёс "внутренний конфликт, что делать...". **** сепарская.
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вот поэтому путину нужны бесконечные "мински-нормандии",бесконечные переговоры и неиссякаемый обменный фонд "пленными" из кого-попало.А теперь путин подключил "общественную дипломатию примирения".И для этого путину нужны эти "сивохи"
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там шо канал на котором оно выступало шо выступающий - гавно в квадрате
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Вот это так....Так у нас "внутренний конфликт" ? (Пока "постреливают" ,но надо перестать !) - А может у нас распустили псих-больницы? А может сивуха прокисла и завонялась ? А может смешливые правители заболели коронным и вирусом и это не вылечишь ? А может пора брать вилы и гнать эту свору дегенератов?
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Если будет Майдан или др переворот и таких как Сивух и олигархов не повесят а простят, то потом прийдут править к нам прямо из Хремля .
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Головний конфлікт-це присутність таких Сивох на державницьких посадах.
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Або коли таких сцивох будуть гнати сцаними тряпками.
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Гнать тряпками - это недостаточно. Вон овоща и его прихлебателей прогнали - и они из под мокшандии нам пакости делают. И тут их держать нельзя, потому что у нас да здравствуют самые гуманные суды в мире. В расход ! Иначе эта падаль будет гнить и травить все вокруг себя
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внутренний конфликт, что делать... что делать? снимать трусы и бегать! сепарюга свинорылая
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смотришь на эту сивоху- выпивоху-за страну стыдно
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В НАТО с сепарскими сивухами при власти не возьмут,,,но с ними рашист возьмет к себе как пить дать
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Сцивухо, тебя надо выкупать в зелёнке, и сказать что ты сам себя покрасил из-за внутреннего конфликта - зе-раздвоения личности.
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Капец, одни клоуны. От выбрало тупое стадобыдло власть, а нормальным людям страдай теперь.
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гоните этого деьилоида с снбо!всю эту шваль зеленую погоним на ростов.дело времени
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Так конфликта ж скоро не будет. Величайший лидер свиту щас всё закончит быстренько. Он же мир в глазах у )(уйла увидел.
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Сколько можно переливать с пустого в порожнее с этим вступлением в НАТО? Не было нас там и не будет в обозримом будущем. Тем более Украина осталась без Крыма. Для запада у нас теперь нулевая ценность.
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Він зазирнув у очі НАТО ---- і конфлікт там побачив.
А глянув в очко кремлівське --- там миру повно солодкого.
І не розібрать стало чи в зелені мир, чи мир в зелені....
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ну вот и дожили, советник секретаря СНБО - колорадский гандон.
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Налейте ему шмурдяка какого нибудь, а то человек уже бредить начал.
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Зате в 95 кварталі все за-ї-бісь "У НАТО не можуть вступити країни з внутрішнім конфліктом. У нас, на жаль, є бойові дії", - радник секретаря РНБО Сивохо - Цензор.НЕТ 2198 Ніяких конфліктів
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Эта пророссийская сволочь трындит о "внутреннем конфликте" - стопроцентная кремлевская пропаганда. И с кем эта мразота собирается меня примирить?
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добре хоч не ляпнув "гражданская вайна" )
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А то если бы не "конфликт", он бы сразу конечно же в НАТО вступил...
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Так тоді треба розпрощатися з окупованими територіями, і вступити в НАТО, бо інкакше з того нічого невийде
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Хто-небудь, дайте цьому чмошнику піццу, нехай їсть, а не говорить, більше користі буде!
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В якій ще державі ії явні і неявні вороги можуть займати державні посади і відкрито проводити антидержавну політику? Як довго може проіснувати така держава, коли ії з середини виїдають хробаки і чи ще здатна вона на самолікування?
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"У НАТО не можуть вступити країни з внутрішнім конфліктом. У нас, на жаль, є бойові дії", - радник секретаря РНБО Сивохо - Цензор.НЕТ 5550

-Лютий ворог Українни сепаратист радник секретаря РНБО С.Сивохо виступав на підтримку кривавого ЗЕКА зрадника В.Януковича. Про це підказує фото телемосту 2010 року. Так, у 2010 році Сивохо спільно з Миколою Левченко (одіозний « бандит ригоАнал», який в 2014 році втік до паРаші (РФ) від українського народа і правосуддя) Вони були координаторами антиукраїнського мітингу в центрі Донецька, зібраного на підтримку втікача ЗЕКА Іуди -Януковича. Ось це спільне фото сепаратистів - ригоАналів Сивохо з Левченко з того прокремліського заходу. ..
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Рашист конченный! Что б ты здох от коронавируса.
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если так дальше пойдёт, будет, либо новый майдан, либо капитуляция. всё к тому движется по нарастающей.
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я б цього Сівоху також не прийняв до НАТО , і без конфліктів з москалями
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******* гниды...
под прикрытием коронавируса начинается активная фаза уничтожения Украины как государства.
поиграли - и хватит...
Жалко погибших патриотов...
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С первой гримасы видно интеллектуала в седьмом поколении
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Сколько, времени нужно европейской Украинской державе, чтобы уйти от влияния ужасной лапотной кровавой - кацапской Орды, от проклятой фашистской ********* паРаши и присоединиться к братским странам Евросоюза к дружественному союзу НАТО? Для сравнения страны Балтии, потому что эти страны были колониями как и Украина в составе кровавой тюрьмы народов коммуно - фашистском ссср до 1991 года. К НАТО и Евросоюзу они смогли присоединиться только через 13 лет. Польша и республика Словения также смогли присоединиться к Евросоюзу через 13 лет после провозглашения независимости. А вот Хорватия присоединилась к ЕС только через 22 года - после провозглашения независимости.....
Через сколько сколько лет европейская Украина будет в дружественной семье братских народов ЕС, НАТО, это в первую очередь зависит от успешного проведения всех реформ в нашей стране, и уничтожения кровавых бандитов коллаборантов и кремлёвских фашистов нелюдей кацапов оккупантов на Востоке Украины и в Крыму.
Но сам исторический процесс присоединения он уже в полном разгаре и его уже не остановить никому, даже нашему лютому кровавому врагу оккупанту нашей святой украинской земли Крыма и Донбасса этим проклятым кровавым кремлёвским фашистам )(уйла...Не остановить и проклятым продажным кремлёвским слугам холуям ЗЕбилам - капитулянтам.
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сивоуй - всего лишь...ну вы поняли... у зерыбы, которая воняла еще до того, как ее вытянули на кресло страны, так почему претензии к жопе, в которой мозка никогда и не было?
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Уявляю, який план примирення запропонує це ЧМО"У НАТО не можуть вступити країни з внутрішнім конфліктом. У нас, на жаль, є бойові дії", - радник секретаря РНБО Сивохо - Цензор.НЕТ 5962
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